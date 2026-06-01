به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ کسب اطلاع حاکی است که با توجه به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و با عنایت به اینکه لبنان جزو پیش شرطهای آتش‌بس بوده است و هم اینک این آتش‌بس در همه جبهه‌ها از جمله لبنان نقض شده است، تیم مذاکره‌کننده ایرانی «گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی» را متوقف می‌کند.

توقف فوری عملیات تجاوزکارانه و وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و ضرورت عقب‌نشینی کامل رژیم از مناطق اشغال شده در لبنان توسط مسئولان و مذاکره‌کنندگان ایرانی مورد تاکید قرار گرفته و تا زمانی که نظر ایران و مقاومت در این زمینه تامین نشود، گفتگویی در کار نخواهد بود.

همچنین، جبهه مقاومت و ایران عزم خود را برای انسداد کامل تنگه هرمز، و فعال کردن سایر جبهه‌ها از جمله تنگه باب‌المندب، به منظور تنبیه صهیونیستها و حامیانش در دستور کار قرار داده‌اند.