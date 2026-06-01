صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سنتکام از حمله موشکی ایران به کویت خبر داد

ارتش ایالات متحده اعلام کرد که ایران در ساعات اولیه امروز دو موشک بالستیک به سمت پایگاه نیروهای آمریکایی در کویت شلیک کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۴۹
| |
16014 بازدید
|
۲

سنتکام از حمله موشکی ایران به کویت خبر داد

 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ارتش ایالات متحده اعلام کرد که ایران در ساعات اولیه امروز دو موشک بالستیک به سمت پایگاه نیرو‌های آمریکایی در کویت شلیک کرد.

بعد از آن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از پاسخ موشکی موفق امروز به مبدا تجاوز جدید نیرو‌های آمریکایی در جنوب ایران خبر داد، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: شب گذشته در ساعت ۱۱ شب به وقت شرق آمریکا (صبح به وقت تهران)، نیرو‌های ایالات متحده با موفقیت دو موشک بالستیک ایرانی را که نیرو‌های آمریکایی مستقر در کویت را هدف قرار داده بودند، رهگیری و منهدم کردند.

سنتکام همچنین ادعا کرد که هیچ‌یک از نیرو‌های آمریکایی در جریان این حمله آسیب ندیدند.

نیروی هوافضای سپاه صبح امروز اعلام کرد که مبدأ تجاوز به یک دکل مخابراتی در شهرستان سیریک استان هرمزگان را مورد هدف قرار داده و تمامی اهداف از پیش تعیین‌شده را با موفقیت منهدم کرده است.

پنجشنبه گذشته بعد از پاسخ موشکی ایران به مبدا تجاوز نیرو‌های آمریکایی، رسانه‌های این کشور زخمی شدن دستکم ۵ آمریکایی در کویت شامل پرسنل نظامی و آسیب شدید به دو پهپاد پیشرفته MQ-۹ ریپر را تایید کردند.

بر اساس گزارش بخش راستی‌آزمایی بی‌بی‌سی، ایران از آغاز جنگ، تأسیسات کلیدی آمریکا را در هشت کشور منطقه هدف قرار داده و میلیون‌ها دلار خسارت به پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافند هوایی، هواپیما‌های سوخت‌رسان و رادار‌ها وارد کرده؛ خساراتی که به‌طور رسمی به آن اذعان نشده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سنتکام موشک بالستیک سیریک استان هرمزگان
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حمله به یک کشتی باری در خلیج فارس
افشاگری ژنرال پترائوس: فرمانده سنتکام جرات نکرد به منطقه بیاید!
آمار بلومبرگ از تلفات حمله موشکی ایران به کویت
بیانیه سنتکام درباره حملات بامدادی امروز به هرمزگان
آیا ایران تنگه هرمز را رها کرده؟!
سپاه: مبدأ حمله به دکل سیریک هدف قرار گرفت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
6
15
پاسخ
کافی نیست. در برابر ماجراجویی های جدید رژیم صهیونی و تروریست های آمریکایی، اقدامات صریحتر و دردناک تری لازم است. مقاومت و ابزارهای موجود را برای اعمال فشار بر محور شرارت بکار بگیرید.
محمد آرمین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
2
پاسخ
بنام خدا
با سلام
موشک‌هایی که اینجوری رهگیری می شن ، خوب اصلاً نزنید .....!!!!
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m3B
tabnak.ir/005m3B