سنتکام از حمله موشکی ایران به کویت خبر داد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ارتش ایالات متحده اعلام کرد که ایران در ساعات اولیه امروز دو موشک بالستیک به سمت پایگاه نیروهای آمریکایی در کویت شلیک کرد.
بعد از آن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از پاسخ موشکی موفق امروز به مبدا تجاوز جدید نیروهای آمریکایی در جنوب ایران خبر داد، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در بیانیهای اعلام کرد: شب گذشته در ساعت ۱۱ شب به وقت شرق آمریکا (صبح به وقت تهران)، نیروهای ایالات متحده با موفقیت دو موشک بالستیک ایرانی را که نیروهای آمریکایی مستقر در کویت را هدف قرار داده بودند، رهگیری و منهدم کردند.
سنتکام همچنین ادعا کرد که هیچیک از نیروهای آمریکایی در جریان این حمله آسیب ندیدند.
نیروی هوافضای سپاه صبح امروز اعلام کرد که مبدأ تجاوز به یک دکل مخابراتی در شهرستان سیریک استان هرمزگان را مورد هدف قرار داده و تمامی اهداف از پیش تعیینشده را با موفقیت منهدم کرده است.
پنجشنبه گذشته بعد از پاسخ موشکی ایران به مبدا تجاوز نیروهای آمریکایی، رسانههای این کشور زخمی شدن دستکم ۵ آمریکایی در کویت شامل پرسنل نظامی و آسیب شدید به دو پهپاد پیشرفته MQ-۹ ریپر را تایید کردند.
بر اساس گزارش بخش راستیآزمایی بیبیسی، ایران از آغاز جنگ، تأسیسات کلیدی آمریکا را در هشت کشور منطقه هدف قرار داده و میلیونها دلار خسارت به پیشرفتهترین سامانههای پدافند هوایی، هواپیماهای سوخترسان و رادارها وارد کرده؛ خساراتی که بهطور رسمی به آن اذعان نشده است.