بخشنامه ۱۰ خرداد؛ نوشدارو پس از مرگ سهراب! / چرا مصوبه جدید ارزی قابلیت اجرایی ندارد؟

وقتی بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد نقش منجی را بازی کند، اما نمایشش را دقیقاً یک روز پس از اتمام مهلت قانونی آغاز می‌کند و نتیجه چیزی جز یک کمدی اداری نیست بنابراین بخشنامه شماره ۰۵/۴۸۶۲۱ که قرار بود گره از تعهدات ارزی صادرکنندگان بگشاید، در واقعیت به «نوشدارویی پس از مرگ سهراب» تبدیل شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص تمدید امکان «واردات در مقابل صادرات خود»، هرچند در ظاهر با هدف تسهیل تولید و رفع وقفه در تأمین مواد اولیه صادر شده است اما درعمل با نقدهای جدی روبروست برای مثال در تبصره ۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که گفته شده در مواردی که مهلت قانونی پانزده ‌ماهه ایفای تعهدات ارزی پروانه صادراتی منقضی شده باشد، صادرکننده موظف است ابتدا نسبت به پرداخت مبلغ ریالی مقرر بابت عدم ایفای تعهد ارزی متعلقه اقدام نماید.

با وجود ابلاغ بخشنامه شماره ۰۵/۴۸۶۲۱ با هدف گره‌گشایی از پرونده‌های ارزی صادرکنندگان سال ۱۴۰۱ به بعد، بررسی‌های میدانی تابناک از شنیده های فعالان اقتصادی و پایش عملکرد سامانه جامع تجارت نشان می‌دهد که این مصوبه در اجرا با بن‌بستی جدی مواجه شده است.

برای مثال این بخشنامه، در زمان‌بندی و اطلاع‌رسانی بسیار کند و بد عمل کرده است در حالی که این مصوبه باید به عنوان راهکاری در دوره اضطرار مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت، ابلاغ آن در تاریخ ۱۰ خرداد ماه یعنی دقیقاً یک روز پس از اتمام مهلت شرایط اضطرار مصوبهذ شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است که این تأخیر عملاً فرصت برنامه‌ریزی و اقدام را از ذینفعان سلب کرده و مصوبه را به سند «نوشدارو پس از مرگ سهراب» تبدیل نموده است.

حتی با وجود ابلاغ بخشنامه، ذینفعان در لایه‌های عملیاتی سامانه جامع تجارت با بن‌بست‌های سیستمی مواجه‌اند که امکان هرگونه کنشگری را از آن‌ها سلب کرده است برای مثال با گذشت چندین روز از ابلاغ، هنوز ردیف تعرفه‌های مجاز صادراتی مشمول این مصوبه در سامانه تعریف و مشخص نشده است و عدم شناسایی کدهای کالایی توسط سامانه، عملاً فرآیند ثبت را در همان گام نخست متوقف کرده است.

همچنین اعمال سیاست «بهینه‌سازی مصارف ارزی» بر روی کدهای تعرفه‌ای وزارت صمت، مانند سدی در برابر این بخشنامه عمل می کند که این تداخل سیاستی باعث شده است که حتی در صورت وجود ارز، امکان تخصیص آن به دلیل محدودیت‌های انقباضی وزارت صمت فراهم نباشد. بنابراین گردنه مرگبار سهمیه‌بندی در سامانه جامع تجارت، تیر خلاصی بر پیکر این مصوبه است که سهمیه‌های محدود و قفل‌شدگی سیستم ارزی اجازه نمی‌دهد که پتانسیل‌های پیش‌بینی شده در بخشنامه بانک مرکزی به مرحله «ثبت سفارش» و «تأمین کالا» برسد.