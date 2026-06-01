رژیم صهیونیستی حملات به لبنان را تشدید کرده و قصد حمله به جنوب پایتخت را دارد و رئیس جمهور لبنان می‌گوید، بهترین ابزار توقف جنگ، مذاکره است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ همزمان که منابع خبری اسرائیلی از چراغ سبز آمریکا به رژیم صهیونیستی برای تشدید حملات به لبنان خبر می‌دهند و حملات شدیدتر شده، رئیس جمهور لبنان می‌گوید، مذاکره بهترین راه برای متوقف کردن جنگ است.

همزمان که نتانیاهو و کاتز (نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم) به ارتش دستور دادند تا حملاتی را به ضاحیه (حومه جنوبی بیروت) از سر بگیرد، جوزف عون رئیس جمهور لبنان گفت: برخی مذاکره را تسلیم شدن می‌دانند، اما اینطور نیست. مذاکره امتیاز نیست، بلکه راه حلی برای توقف جنگ‌ها با کمترین آسیب ممکن است.

به گزارش ال. بی. سی لبنان، عون در سخنان امروز خود گفته «مذاکره مشکل را فوراً حل نمی‌کند؛ این فرآیندی است که به زمان نیاز دارد و ما گزینه دیگری نداریم... - مذاکره از جنگ امن‌تر است، همانطور که وحشت و عواقب جنگ را دیده‌ایم و همچنان می‌بینیم».

او بدون نام بردن از دبیر کل حزب الله، گفت: «برخی مذاکره را تسلیم می‌دانند، اما اینطور نیست؛ این راه حلی برای متوقف کردن جنگ است... ما از انتخاب خود عقب‌نشینی نخواهیم کرد و همه ما در لبنان، به عنوان مقامات، هر کاری از دستمان بربیاید انجام می‌دهیم... مذاکرات ممکن است در رسیدن به هدف مورد نظرمان با مشکل مواجه شود یا به تأخیر بیفتد، اما در حال پیشرفت است».

به اعتقاد جوزف عون رئیس جمهور لبنان، «همه مسائل را می‌توان از طریق مذاکره حل کرد، هر چقدر هم که طول بکشد، و جنگ برای همه طرف‌های درگیر نتیجه‌ای نخواهد داشت... ارتش [لبنان]، جنوب را غیرنظامی و عاری از سلاح اعلام نکرده است... خلع سلاح جنوب با توجه به شرایط زمین زمان‌بر خواهد بود... موشک‌هایی که در آغاز جنگ شلیک شدند از منطقه شمال رودخانه لیتانی بودند».

همزمان با انتشار خبر‌هایی درباره قصد رژیم برای ازسرگیری حملات به ضاحیه، وزیر امور خارجه ایران امروز با بیان اینکه آتش‌بس بین ایران و آمریکا، بدون هیچ ابهامی، آتش‌بسی در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، محسوب می‌شود، تصریح کرد: نقض این آتش‌بس در هر یک از جبهه‌ها، به منزله نقض آن در همه جبهه‌ها است.

سیدعباس عراقچی در این باره در شبکه ایکس نوشت: ایالات متحده و اسرائیل مسئول پیامد‌های هرگونه نقض این آتش‌بس خواهند بود.