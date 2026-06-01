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تعیین زمان برگزاری انتخابات اسرائیل

رئیس نمایندگان ائتلاف اعلام کرده انتخابات بین ۸ سپتامبر تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۳۹
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تعیین زمان برگزاری انتخابات اسرائیل

 

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ تا ساعتی دیگر کنست رژیم صهیونیستی درباره قرائت دوم لایحه انحلال کنست رأی گیری خواهد کرد.

لایحه مورد حمایت ائتلاف حاکم به رهبری نتانیاهو سعی کرده از اعلام زمان دقیق برای برگزاری انتخابات خودداری کند.

اوفیر کاتس، رئیس نمایندگان ائتلاف اعلام کرده انتخابات بین ۸ سپتامبر تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد (۱۷ شهریور - ۲۸ مهر).

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