اظهارات نیکزاد درباره برگزاری جلسات علنی مجلس
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علی نیکزاد صبح امروز (دوشنبه۱۱ خرداد) در نشستی با موضوع «بازخوانی و تحلیل پیامهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله امام سیدمجتبی خامنهای» که با حضور رؤسا و اساتید دانشگاههای آزاد اسلامی سراسر کشور به صورت وبیناری برگزار شد با اشاره به پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز افتتاح مجلس و آغاز اجلاسیه سوم دوازدهمین دوره مجلس گفت: این پیام متین، متقن و قوی است. ما امروز شاهد استمرار سخن رهبر شهیدمان در پیام آیتالله سیدمجتبی خامنهای هستیم.
وی در ادامه با اشاره به مبانی معرفتی و هویتی پیام رهبر انقلاب درباره مجلس، گفت: از اینکه رهبر حکیم انقلاب اسلامی در سالروز مجلس، نمایندگان قوه مقننه به ویژه رئیس مجلس را مورد تفقد و لطف خود قرار دادند، خدا را شاکریم. ایشان مجلس را به عنوان عصاره ملت و مظهر مردمسالاری دینی دانستند و فرمودند مجلس رکن قانون و قانونگذاری است و به این نکته اشاره کردند که روح مجلس در اعمال اراده مردم است.
نیکزاد در ادامه با بیان اینکه مردم نمایندگانی را برای ۲۹۰ کرسی به مجلس فرستادند تا قانونگذاری کرده و بر اجرای صحیح قانون نظارت کنند، افزود: طبق فرمایشات آقا، جوهره مردم در ایمان، امید، عمل، قانونگذاری و نظارت در نمایندگانی بروز و ظهور داشته که در تراز مردم مبعوث شدهاند.
باید صندلی نمایندگی را همچون سنگر بدانیم
وی با اشاره به وظایف راهبردی مجلس در مقطع کنونی بر اساس مبانی رهبر معظم انقلاب، گفت: ایشان فرمودند صندلی نمایندگی به مثابه سنگر خط مقدم تحول در مسیر پیشرفت کشور جمهوری اسلامی ایران است. بنا بر فرمایش رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب، ما باید در مسیر پیشرفت کشور، ایفای نقش کنیم و صندلی نمایندگی را همچون سنگر بدانیم و حکمرانی باید با حفظ استقلال قوا هم افزا شود.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه رهبر انقلاب چراغ راهی را برای سال پیش رو ترسیم کردند که بنا به اعتقاد رئیس مجلس و بنده و نمایندگان در جریان ۷ مطلب مهم تبیین شده است، گفت: موضوع اقتصاد و معیشت، رونق تولید و اشتغال، رشد تراز علم و صنعت، اعتلای فرهنگ و اخلاق، مبارزه با فساد مالی، مهار تورم و گرانی و محرومیت زدایی همه جانبه از جمله این هفت مورد است. این موارد باید توام با مبانی اخلاقی باشد که مأموریت بزرگی است و مجلس باید آن را چراغ راه خود قرار دهد.
مجلس را به نهاد پیشران امیدآفرینی تبدیل کنیم
وی در ادامه امیدآفرینی و آینده سازی را به عنوان محور دیگر پیام رهبر معظم انقلاب عنوان و اظهار کرد: نمایندگان مجلس با مواضع، مصوبات و نطقهای خود میتوانند مجلس را به نهاد پیشران امیدآفرینی تبدیل کنند. امام خمینی فرمودند «ما میتوانیم»، رهبر شهید ما نیز «میتوانیم» را در عرصههای مختلف معنا کردند. در همین راستا جوانان و اساتید دانشگاه باید بدانند آنچه به عنوان مباحث دفاعی، نظامی، انجام شد به معنای واقعی ما «میتوانیم» را نشان داد. اگر بُرد موشکهای ما ۴۰۰ هزار کیلومتر است باید بُرد اقتصادی ما نیز افزایش یابد تا مشکل اقتصادی نداشته باشیم.
نیکزاد در ادامه تصریح کرد: کسی که امروز از یأس و سازش صحبت کند در مکتب رهبر معظم انقلاب نمیگنجد. ما باید بنا بر دستور ایشان، کاهش تورم و رونق تولید را داشته باشیم حتی اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و نوسازی و بازسازی نیز بسیار مهم است که نقشه راه قوای سهگانه است. ما باید در عین حال که به استقلال قوا اهمیت میدهیم به این موضوعات عمل کنیم. مجری قانون باید میان میدان باشد و در کنار آن قوای مقننه و قضائیه کمک کنند.
کسی که از یاس و سازش صحبت کند در مکتب رهبر معظم انقلاب نمیگنجد
نماینده اردبیل در مجلس با اشاره به محور دیگری از پیام رهبر درباره الزامات رفتاری و اخلاقی نمایندگان بیان کرد: امام شهید ما در باب رفتار دنیوی مطالبی را فرمودند. رای دادن مطابق با مشورتهای عمیق کارشناسی مهم است که همواره مورد تاکید رهبر شهیدمان بوده است. از سوی دیگر، زیست گسترده میان مردم نیز مورد تاکید هر دو رهبر شهید و فعلیمان است.
وی در ادامه با بیان اینکه توجه به دیپلماسی پارلمانی نیز مورد تاکید ایشان است که ما این فصل جدید را به صورت فعال باز کردیم، گفت: شجاعت و اعلام مواضع مقتدرانه، موقعیت جدید ایران در جهان و دشمن شناسی نیز مورد تاکید ایشان بود. تمام این حرفها که برخی از آنها مشترک هستند همان چیزی است که ما باید در مسیر آنها گام برداریم.
نیکزاد ادامه داد: ما همه این امور را براساس اسناد بالادستی انجام میدهیم و معتقدیم که برنامه هفتم باید اجرا شود و به سرنوشت برنامههای گذشته دچار نشود. در این بین توجه به عدم دامن زدن به اختلافات موجه و غیرموجه نسبت به نظام که باعث تبدیل شدن به تنازع و اختلافات میشود بسیار حائز اهمیت است.
صاحبان تریبون مراقب باشند که اختلافافکنی نکنند
نایب رئیس مجلس اضافه کرد: رهبر شهیدمان بر اتحاد مقدس تاکید داشتند. باید در دوران پساجنگ مواظب باشیم سرمایه اجتماعی کشور از بین نرود، دشمن نباید بتواند در بین صفوف فشرده ملت ایران رخنه ایجاد کند لذا کسانی که تریبون و بُرد اجتماعی و سیاسی و یا منبر دارند و صاحبنظر هستند باید مراقب بلندگوهای خود باشند که اختلافافکنی نداشته باشد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه مجلس باید مراقب اعمال، رفتار و کردار خود باشد و استقلال خود را حفظ کند، اظهار کرد: همه ما باید بدانیم به سمت قلهای حرکت میکنیم که دشمن آمده بود همه آن را از ریشه بکند، اما ما در میدان جنگ به آنها پیروز شدیم در حالی که قرار بود پروندهمان بسته شود. امروز آمریکا و اسرائیل در باتلاقی ماندهاند که خودشان آن را ساختهاند.
بنا بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی تجمع یکجای مجلس پذیرفتنی نیست
به گزارش ایسنا، در ادامه برخی اساتید سؤالاتی را از نایب رئیس مجلس مطرح کردند؛ نیکزاد در پاسخ به سؤالی درباره علت تعطیلی صحن علنی مجلس گفت: وظیفه ما تقنین و نظارت است و امروز بنا بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی تجمع یکجای مجلس پذیرفتنی نیست از این رو ما با هماهنگی رئیس مجلس، جلسات ۱۶ کمیسیون تخصصی را از اولین روز شروع کاری سال جدید یعنی ۱۶ فروردین بر بستر فضای مجازی آغاز کردیم و تا کنون بالغ بر ۱۵۰ جلسه با دولتیها و بخش خصوصی داشتیم.
نایب رئیس مجلس در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات نواب رئیس، اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیونها حتی زیر موشکباران، عنوان کرد: ما جلساتی با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای اقتصاد، کشاورزی، نفت، نیرو، علوم، راه، ارتباطات و وزیر تعاون، رئیس بنیاد شهید و رئیس امور اداری و استخدامی برگزار کردیم. در جریان این جلسات وضعیت اشتغال ۲.۵ میلیون نفر شرکتی تعیین تکلیف شد و یا موضوع ناترازی بودجه ۱۴۰۴ نیز مورد بررسی قرار گرفت همچنین پیش بینیهای لازم برای اجرای قانون بودجه امسال را داشتیم.
برخی حرفها که درباره مجلس زده میشود، جفاست
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تقنین گفت: تعیین تکلیف انتخابات شورای شهر و روستا و بررسی طرح اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر رژیم حقوقی تنگه هرمز از مهمترین موضوعات ما بود. برخی حرفها که درباره مجلس زده میشود، جفاست. ما در خصوص انتخابات، موضوع را محضر رهبری اعلام و جواب را از ایشان دریافت کردیم.
نیکزاد ادامه داد: در کنار آن ۴ جلسه مجازی نیز برای صحن داشتیم که در یک جلسه آن بالغ بر ۲۴۲ نماینده از مجموع ۲۸۵ نماینده حاضر بودند و بحث کریدورها را پیش بردیم. هفتم خرداد نیز که زمان فعالیت هیأت رئیسه سال قبل به پایان میرسید، مجلس توانست انتخابات دقیق، مشخص و شفافی برگزار کند که از ۲۸۵ نماینده ۲۷۹ نفر به صورت حضوری شرکت کردند.
هیچ نمایندهای از شهادت هراسی ندارد
نایب رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه بر اساس اصل ۶۵ قانون اساسی باید دو سوم نمایندگان حاضر باشند تا جلسه رسمیت پیدا کند، اظهار کرد: از آنجایی که دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی تجمع ۱۹۲ نماینده را نپذیرفت ما نیز نتوانستیم جلسه را برگزار کنیم؛ البته مجلس در رأس امور است و از شورای عالی امنیت ملی دستور نمیگیرد، اما وقتی مشورت اطلاعاتی و امنیتی میدهند ما شرعا موظف به رعایت آن هستیم.
وی اضافه کرد: بنده جزء معدود نمایندگانی هستم که از روز اول جنگ تا به امروز در درون مجلس شورای اسلامی بوده و با افتخار خدمت کردم و در خدمت نمایندگان و مردم بودم. هیچ نمایندهای از شهادت هراسی ندارد لذا اینکه در عرصه بینالمللی بگویند نمایندگان جلسه برگزار نمیکنند درست نیست.
نیکزاد ادامه داد: امیدواریم جلسه علنی مجلس در هفته بعد برگزار شود که البته منوط به دریافت اذن است. رهبری اگر مصلحت بدانند و دستور دهند، ما میتوانیم جلسه علنی را با تعدادی از نمایندگان در صحن و سایرین به صورت مجازی برگزار کنیم.
آخرین وضعیت طرح مدیریت تنگه هرمز
نایب رئیس مجلس در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اینکه وضعیت طرح مدیریت تنگه هرمز در چه مرحلهای قرار دارد، گفت: این موضوع ابعاد بینالمللی دارد و از آنجایی که هر قانون صرفا مصرف داخلی دارد باید به گونهای تدوین و با نهادهای بینالمللی و کشورهای شریک هماهنگ شود که از حالت صرفا داخلی خارج شود.
وی با اشاره به برگزاری ۷ جلسه برای بررسی طرح مدیریت تنگه هرمز، گفت: وزارت خارجه در این زمینه معاهدهای با عمان داشته که با این طرح تطبیق داده شده همچنین ستاد مشترک نیروهای مسلح و امور بینالملل نیز در جریان آن هستند.
نیکزاد با بیان اینکه خوشبختانه عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ نیستیم البته عمان عضو آن است، خاطرنشان کرد: ما در حال هماهنگیهای لازم هستیم که این موضوع در صحن بررسی و تصویب شود، اما اگر امکان رأی گیری به صورت مجازی هم از طریق اذن داده شود، میتوانیم با حکم حکومتی این کار را انجام دهیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه ما کشور به حقی نسبت به رژیم تنگه هرمز هستیم و این موضوع را با طرح یا لایحه به قانون تبدیل خواهیم کرد، اظهار داشت: ما برای بررسی این موضوع جلسات متعددی برگزار کردیم و اکنون به یک طرح ۱۲ مادهای رسیدهایم که تمام سازمانها و وزارتخانههای مربوطه درباره آن اظهارنظر کردهاند و کار نهایی شده است.