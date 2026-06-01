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جزئیات قتل دانشجوی دندانپزشکی قزوین

دادستان عمومی و انقلاب قزوین از قتل یک دانشجوی دختر سال آخر دندانپزشکی توسط همکلاسی پسر خود و سپس خودکشی ضارب با همان سلاح در درمانگاه دانشکده دندانپزشکی این شهر خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۳۳
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جزئیات قتل دانشجوی دندانپزشکی قزوین

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، دادستان عمومی و انقلاب قزوین؛ علی‌اصغر عسگری اظهار کرد: در ساعات اولیه صبح، یک دانشجوی پسر سال آخر دندانپزشکی با ورود به بخش درمانگاه دانشکده، با سلاح کلت جنگی به سوی یک دانشجوی دختر هم‌دوره‌ای خود را به قتل رساند.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این ۲ دانشجو که در آستانه فارغ‌التحصیلی قرار داشتند، در مرحله متارکه از یک رابطه عاطفی بوده و پیش از این نیز اختلافات خانوادگی شدیدی با یکدیگر داشتند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: صبح امروز، مرد جوان با یک قبضه سلاح کلت جنگی وارد محوطه درمانگاه شده و چهار گلوله به ناحیه سینه دانشجوی دختر شلیک کرده است. شدت جراحات وارده به‌حدی بوده که متأسفانه وی در همان محل جان خود را از دست می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: ضارب بلافاصله پس از ارتکاب قتل، همان سلاح را به سمت سر خود گرفته و با شلیک یک گلوله اقدام به خودکشی می‌کند. با حضور به‌موقع نیرو‌های امنیتی و انتظامی، صحنه جرم تحت کنترل درآمده و تحقیقات میدانی آغاز شده است.

 عسگری اشاره کرد: اجساد هر ۲ نفر برای انجام معاینات دقیق و بررسی‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شده است؛ بازپرس ویژه پرونده و کارآگاهان پلیس در حال بررسی ابعاد پنهان این حادثه، نحوه تهیه سلاح جنگی و همچنین انگیزه‌های اصلی متهم هستند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآور شد: موضوع دیگری خارج از این اختلافات شخصی و خانوادگی در وقوع این جنایت دخیل نبوده و جریان عادی کلاس‌های دانشکده با تدابیر امنیتی لازم از سر گرفته خواهد شد

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دادستان عمومی سلاح متارکه دانشکده دندانپزشکی قزوین
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صبح خونین در دانشکده دندانپزشکی قزوین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
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3
پاسخ
عجب پست فطرتهایی پیدا میشن! کاش خوانده دختر این یابو را دست پلیس داده بود! بنده خدا دختر بیچاره و خانوادش! خدا به خانوداش صبر زیاد بده.
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