طی مراسمی با حضورحسین حسین زاده مشاور مدیرعامل و مدیر کل دفتر مرکزی حراست بانک شهر، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و ... مراسم معارفه مدیر جدید حراست باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک شهر، حسین حسین زاده مشاور مدیرعامل و مدیر کل دفتر مرکزی حراست بانک شهر در این مراسم با تبریک انتصاب «مصطفی میرابوالحسنی» به عنوان مدیر حراست باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس، تاکید کرد: حراست باید پاسدار سلامت باشگاه و اعتماد هواداران باشد.

حسین زاده تصریح کرد: امروز در مراسم معارفه مسئول حراست باشگاه پرسپولیس، من نمی‌خواهم فقط یک صحبت تشریفاتی داشته باشم. به نظرم جایگاه حراست در باشگاهی مثل پرسپولیس، فقط حفاظت فیزیکی یا اداری نیست؛ حراست باید پاسدار سلامت باشگاه، اعتبار باشگاه و اعتماد هواداران باشد.

وی با تاکید بر اینکه پرسپولیس متعلق به چند نفر و چند مدیر نیست، گفت: پرسپولیس سرمایه میلیون‌ها هوادار است. بنابراین هر تصمیمی که درباره پول، قرارداد، نقل‌وانتقال، بازیکن و واسطه‌ها گرفته می‌شود، باید قابل توضیح و قابل دفاع باشد.امروز چند نگرانی جدی در فضای فوتبال وجود دارد که باید بی‌پرده درباره آن حرف زد.

شفافیت به نفع همه کسانی است که سالم کار می‌کنند

مدیر کل دفتر مرکزی حراست بانک شهر با اشاره به موضوع عدم شفافیت در قراردادها، گفت: وقتی قراردادها روشن نیست، وقتی رقم واقعی قراردادها مشخص نیست، وقتی جزئیات تعهدات باشگاه اعلام نمی‌شود، طبیعی است که ذهن هوادار درگیر شایعه و بدبینی شود. شفافیت نه به ضرر باشگاه است، نه به ضرر بازیکن. شفافیت به نفع همه کسانی است که سالم کار می‌کنند.

حسین زاده با اشاره به موضوع واسطه‌ها و دلالی در فوتبال کشور، ادامه داد:امروز این سؤال جدی وجود دارد که در بعضی قراردادها چه کسانی نقش دارند؟ چه کسانی سود می‌برند؟ سهم واسطه‌ها چقدر است؟ آیا مالیات پرداخت می‌شود؟ آیا مسیر پرداخت‌ها شفاف است؟ آیا پولی که باید صرف تیم، آکادمی، زیرساخت و هوادار شود، در مسیرهای غیرشفاف خرج نمی‌شود؟من نمی‌گویم همه‌جا تخلف وجود دارد، اما می‌گویم هر جا ابهام هست، باید نظارت جدی هم وجود داشته باشد.

وی با اشاره به وجود قراردادهای دلاری، افزود: واقعاً چرا در فوتبال داخلی باید قرارداد دلاری بسته شود؟ باشگاه ایرانی است، درآمدش عمدتاً ریالی است، هزینه‌هایش در همین کشور است، هوادارش ایرانی است؛ پس چرا باید قراردادها با دلار تنظیم شود؟ این کار هم فشار مالی به باشگاه وارد می‌کند، هم بی‌احترامی به پول ملی است، هم زمینه‌ساز اختلاف و حاشیه می‌شود. قراردادها باید ریالی، شفاف و منطبق با قانون و منافع کشور باشد.

حسین زاده با انتقاد از ارقام نجومی در فوتبال کشور در شرایط اقتصادی امروز، خاطرنشان کرد: در جامعه‌ای که مردم با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌رو هستند، پرداخت ارقام عجیب در فوتبال باید قابل توضیح باشد. اگر باشگاه واقعاً درآمدزایی کرده، باید شفاف بگوید از کجا درآمد داشته و کجا هزینه کرده است. اگر هم این پول‌ها از منابع غیرشفاف یا حمایتی تأمین می‌شود، حساسیت موضوع چند برابر می‌شود.

مدیر کل دفتر مرکزی حراست بانک شهر بر لزوم ورود نهادهای نظارتی و امنیتی به موضوعات چالش برانگیر در باشگاه ها، گفت:من صریح می‌گویم؛ موضوع قراردادها، واسطه‌ها، مالیات‌ها، پرداخت‌های دلاری و ارقام غیرمتعارف، فقط یک بحث ورزشی نیست. این موضوع با اعتماد عمومی، پول مردم، اعتبار فوتبال و سلامت اقتصادی کشور گره خورده است. بنابراین نهادهای نظارتی و امنیتی باید با دقت و جدیت ورود کنند.

حراست باید پیشگیرانه عمل کند

وی ادامه داد: حراست باشگاه هم باید در همین مسیر نقش فعال داشته باشد. حراست نباید فقط بعد از وقوع مشکل وارد شود؛ حراست باید پیشگیرانه عمل کند. باید مراقب باشد تصمیمات مالی، قراردادی و مدیریتی باشگاه در مسیر سالم، شفاف و قانونی حرکت کند.

حسین زاده تاکید کرد:ما مخالف پرداخت منصفانه به بازیکن خوب نیستیم.ما مخالف قرارداد حرفه‌ای نیستیم.ما مخالف تقویت تیم نیستیم. اما مخالف دلالی، ابهام، قراردادهای غیرشفاف، پرداخت‌های غیرمنطقی و بی‌توجهی به حق هوادار هستیم.

وی گفت: هوادار پرسپولیس حق دارد بداند پول باشگاه چگونه خرج می‌شود. حق دارد بداند چه کسانی پشت قراردادها هستند. حق دارد بداند آیا باشگاهش سالم اداره می‌شود یا نه.

مشاور مدیرعامل و مدیر کل دفتر مرکزی حراست بانک شهر افزود: امیدوارم از امروز، حراست باشگاه پرسپولیس با نگاه جدی‌تر، شفاف‌تر و شجاعانه‌تر وارد میدان شود؛ نه برای ایجاد حاشیه، بلکه برای جلوگیری از حاشیه. نه برای برخورد سلیقه‌ای، بلکه برای دفاع از قانون، عدالت و اعتبار پرسپولیس.

حسین زاده در پایان تاکید کرد: پرسپولیس باید در زمین فوتبال بزرگ باشد، اما در مدیریت، شفافیت و سلامت مالی هم باید الگو باشد.