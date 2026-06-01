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آملی لاریجانی: مردم ایران در کنار مردم لبنان ایستاده‌اند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مردم ایران در کنار مردم لبنان در صف جبهه مقاومت ایستاده‌اند تا دِین خویش را به ملتی ادا کنند که استقامت را به قیمت جان خویش برگزید.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۳۰
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آملی لاریجانی: مردم ایران در کنار مردم لبنان ایستاده‌اند

به گزارش تابناک؛ آیت‌الله صادق آملی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حزب‌الله لبنان نماد مقاومت مردمی است که در سخت‌ترین میدان‌ها، شانه‌به‌شانه ملت سرافراز ایران ایستادگی نمود و با وفاداری و فداکاری، تاریخ را رهین عظمت خود کرد.

امروز نیز در هنگامه‌ای که لبنان زیر آتش حمله ناجوانمردانه رژیم غاصب صهیونیستی قرار دارد، مردم شریف ایران در کنار مردم لبنان در صف جبهه مقاومت ایستاده‌اند تا دِین خویش را به ملتی ادا کنند که استقامت را به قیمت جان خویش برگزید.»

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