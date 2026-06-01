خط و نشان نتانیاهو و کاتز برای ضاحیه

نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شدند: مادامی که آرامشی برای نظامیان و شهرک‌های شمال نباشد بیروت و ضاحیه بیروت هم در امان نخواهد بود.

به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای ضاحیه بیروت و حزب الله لبنان خط و نشان کشید

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ کاتز مدعی شد: ارتش اسرائیل در راستای تبدیل منطقه لیتانی به منطقه تحت سیطره امنیتی ارتش حرکت می‌کند. ارتش به حملات خود علیه حزب الله در لبنان ادامه می‌دهد و دستاورد‌های بسیاری به دست آورده و توان حزب الله را از بین می‌برد.

وی بدون اشاره به تجاوز‌های مداوم رژیم صهیونیستی علیه لبنان و کشتار مردم بی‌گناه این کشور و هم‌زمان نقض مکرر آتش‌بس ادعا کرد: اجازه نخواهیم داد که نیرو‌های ما و شهر‌های ما هدف حمله قرار گیرند در حالی که بیروت در آرامش باشد. به ارتش دستور دادیم که اهداف تروریستی را در ضاحیه جنوبی بیروت هدف قرار دهد. اسرائیل در مرحله امنیتی بی نظیری است و با تهدید‌های پیچیده در جبهه‌های نزدیک و دور برخورد خواهیم کرد. اگر آرامشی در شمال اسرائیل نباشد در بیروت نیز آرامشی در کار نخواهد بود.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز که به خاطر جنایت‌های گسترده این رژیم در غزه و مناطق مختلف منطقه، دادگاه لاهه او را جنایتکار جنگی معرفی کرده ادعا کرد: به ارتش دستور دادم که اهداف تروریستی را در بیروت با هماهنگی وزیر دفاع هدف قرار دهند. عزم جدی برای برگردانیدن امنیت به ساکنان شمال داریم همانطور که امنیت را برای ساکنان جنوب به ارمغان آوردیم.

در حالی‌که حزب‌الله لبنان تنها نیروی است که در برابر تجاوزگری و جنایت‌های رژیم صهیونیستی مقاومت می‌کند، نتانیاهو در ادامه مدعی شد: ما عملیات مان را در جنوب لبنان تشدید خواهیم کرد. به حزب الله اجازه نخواهیم داد که شهر‌ها و شهروندان ما را هدف قرار دهد و مقر‌های آن در ضاحیه بیروت منطقه ممنوعه بماند.