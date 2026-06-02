تابناک گزارش می دهد؛
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغنموتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!
افزایش قیمت محصولات مدیرانخودرو به حدی نجومی است که حالا با مبلغ افزایش یک مدل، میتوان در کشورهای همسایه لوکسترین خودروهای روز جهان را خریداری کرد. بررسیهای تابناک نشان میدهد خودروهایی که در بازار چین حداکثر ۳۰ هزار دلار قیمت دارند اما در ایران با تغییر نام به برندهای مندرآوردی، تا ۹ میلیارد تومان قیمتگذاری شدهاند.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۲۳| |
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در حالی که شرکت مدیرانخودرو با یک شبیخون قیمتی، نرخ محصولات خود را شبانه تا ۱۰۰ درصد افزایش داده است اما سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان با صدور بیانیهای فوری، این اقدام را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد اما سوال اینجاست که چگونه یک مونتاژکار بخش خصوصی، پیش از تایید نهادهای نظارتی، به خود اجازه میدهد بازار را به آشوب بکشد؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، موتور گرانفروشی مدیرانخودرو در حالی با سرعتی باورنکردنی میتازد که نمایندگیهای این شرکت حتی از عرضه روغنموتور استاندارد به مشتریان عاجز هستند. گزارشهای مردمی حاکی از آن است که این شرکت با خروج از دسترس طبقه متوسط و تبدیل شدن به جولانگاه سرمایهگذاران رانتی، عملاً به پیشقراول تورم در بازار خودرو تبدیل شده است.
در حالی که بازار خودروی ایران در رکودی سنگین به سر میبرد، شرکت مدیران خودرو در اقدامی بیسابقه و شبانه، با انتشار لیست جدید قیمتی، شوکی ویرانگر به متقاضیان خودروهای چینی وارد کرد.
ارقام منتشر شده نشان می دهد نه قیمت نهایی، بلکه تنها میزان افزایش قیمتها نسبت به قبل است؛ مبالغی که به تنهایی بین ۲.۷ تا ۴.۱ میلیارد تومان به قیمتهای قبلی افزوده شدهاند ؛ البته این سونامی قیمتی در حالی رخ میدهد که خریداران محصولات این شرکت حتی برای تامین سادهترین نیازهای مصرفی مانند روغن موتور در نمایندگیها با بنبست مواجهاند، اما گویا موتور گرانفروشی این خودروساز با روغنی مخصوص و پرسرعت کار میکند!
شبی که میلیاردها تومان ارزان شدیم!
نگاهی به نمودار نشان میدهد که مدیران خودرو برای محصولاتی همچون اکستریم VX تنها در یک مرحله، ۴.۱ میلیارد تومان به قیمت قبلی اضافه کرده است درحالی که با همین مبلغ افزایش قیمت در بازارهای جهانی و حتی کشورهای همسایه میتوان لوکسترین خودروهای برندهایی چون بنز، بیامو یا تویوتا را خریداری کرد. بنابراین این افزایش ۸۵ تا ۱۰۰ درصدی، عملاً بازار خودروهای چینی را از دسترس طبقه متوسط خارج و به قلمرویی برای جولان سرمایهگذاران رانتی تبدیل کرده است.
گرانی پیشتاز، خدمات در کما!
اما پارادوکس ماجرا اینجاست که شرکتی که در افزایش قیمت، پیشقراول و مدعی تکنولوژی روز است اما در تامین پیشپاافتادهترین اقلام مصرفی عاجز مانده است. مخاطبان تابناک اعلام کرده اند که بسیاری از نمایندگیهای این شرکت حتی از عرضه روغن موتور استاندارد برای سرویس دورهای خودروها خودداری میکنند و حالا سوال این است که چطور میتوان پذیرفت خودرویی که قیمت آن شبانه چند میلیارد تومان گران میشود، در سیستم خدمات پس از فروش خود هنوز درگیرِ ابتداییترین قطعات و اقلام مصرفی باشد؟
قیمت در چین؛ واقعیت در ایران!
محصولات برند «اکستریم» یا «فونیکس» که در واقع همان چری (Chery) و اکسید (Exeed) چین هستند، در بازار مبدأ قیمتی به مراتب پایینتر دارند برای مثال، خودرویی که در چین با قیمت حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار فروخته میشود، در ایران با تغییر نام و برندسازیهای پرزرق و برق، به قیمتهایی بالای ۷ تا ۹ میلیارد تومان قیمت گذاری می شود.
جالب اینکه بسیاری از این مدلها با تغییرات جزئی مخصوص بازار ایران تولید میشوند تا مقایسه قیمتی آنها با مدلهای اصلی در چین دشوارتر شود؛ اما حقیقت پشت پرده، سودی است که از جیب مصرفکننده ایرانی به حسابهای این خودروساز سرازیر میشود.
وقتی قانون سکوت میکند!
این افزایش قیمت میلیاردی و شبانه این پرسش را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده است که نهادهای نظارتی کجای این معادله ایستادهاند؟ چطور یک مونتاژکار بخش خصوصی اجازه مییابد بدون هیچ تغییر کیفی یا تحول در بازار جهانی، قیمت محصولات خود را دو برابر کند؟
البته امروز سازمان حمایت اعلام کرد قیمتهای اعلامی شرکت مدیران خودرو فاقد وجاهت قانونی است و طبق دستورالعمل 1404/6/11 شورای رقابت و اصلاحات بعدی، عرضه کنندگان خودرو موظف هستند مدارک خود را جهت تعدیلات قیمت به سازمان حمایت ارائه و پس از تایید تکمیل مدارک توسط سازمان، محاسبات در مهلت مقرر مشخص شده خواهد شد.
المیرابابایی
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶۱
بررسی کنید که این سودها به جیب چه کسانی می رود
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
مدیران سابق و حال حاضر دولتی (عموماً شاغل در وزارت صتایع سابق) که شرکتهای قطعه سازی و یا واردات قطعه دارند.
علی| |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
شاید سوال بشه خب چرا بانک همچین حماقتی میکنه و دستگاه رو نمیخره؟ توضیح: شرکتی که با بانک قرارداد بسته و ای تی ام اجاره میده یه شرکت خصوصی با مدیریت مدیران ارشد بانک هست. خودشون قانون وضع کردن که دستگاه نخریم و اجاره کنیم حالا از کی؟ از ما!
طرف مثلا 1 میلیارد گذاشته بود 5 تا دستگاه خریده بود سالی 1 میلیاد و دویست ازش کسب درامد میکرد
وقتی قانونگذار و ذی نفع یکی باشه اوضاع از این بهتر نمیشه
ناشناس| |
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ریاست قوه قضائیه
بفرمایید. اینم فساد
رسیدگی کنید
شهیدی| |
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
نخرن ملت شهید پرور آریایی نخرن
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ناشناس| |
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
فرضا در این شرکت تخته بشه هم هیچ کمکی به عامه مردم نمیشه
مشکل اصلی یعنی شرکت کروز را با زدن تیترهایی در مور مونتاژ کاران کوچک در حاشیه قرار ندید
ایران خودرو و سایپا و بهمن خودرو اسیر شرکت کروز هستند و اگر با آنها آنطور که باید برخورد میشد امثال کرمان خودرو مدیران خودرو اینطور نمیشدند
بحران اصلی صنعت خودرو-شرکت کروز را رها کردید و جزء را چسبیدید
ازسال 1402 واردات خودرو ظاهرا آزادشد.اما چنان شرایط ومحدودیتهای من درآوردی گذاشته اند که عملا واردات بسیارمحدود انجام میشود. بهتراست مسئولان مربوطه با درس گیری از اشتباهات بزرگ گذشته آجازه واردات درست وحسابی را بدهند تا بساط سواستفاده های بی حدوحصر خودروسازان داخلی از بازار انحصاری خودرو برچیده شود.
وقتی برخورد با گرانی دستور پشت تریبون باشد و مسئول اجرا و پیگیری نداشته باشد ژغال رو هم به قیمت الماس بفروشند آب از آب تکان نمی خوره ،
اینها دست کیه؟ تجارت آزاد کنید ببینید چی میشه رانت خواری همینه دیگه
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آرمان| |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
بازار رو پُر کردید با برندهای چینی ولی با قیمت های فضایی .
ناشناس| |
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
یادش بخیر ،ارزو بود که هرایرانی یک پیکان داشته باشه،یادتونه؟
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ناشناس| |
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
این افزایش قیمت میلیاردی و شبانه این پرسش را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده است که نهادهای نظارتی کجای این معادله ایستادهاند؟ چطور یک مونتاژکار بخش خصوصی اجازه مییابد بدون هیچ تغییر کیفی یا تحول در بازار جهانی، قیمت محصولات خود را دو برابر کند؟ بفرمایید5برابردر اصل وقتیکه یک میلیاردو هشتصد میشود 9میلیارد یعنی 5 برابر !!!! پانصد درصد سود !!!کیمیا گری هم چنین سودی ندارد
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ناشناس| |
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
اعتراض به حقیه ولی وقتی کاری نمیکنند معلومه که همه تو اون رقم های شبیه 9 میلیاردی سهم دارند
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ناشناس| |
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
تنها راه اینه که مردم مدتی خرید خودرو این لگن سازهای گران فروش را تحریم کنند
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