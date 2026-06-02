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چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!

افزایش قیمت محصولات مدیران‌خودرو به حدی نجومی است که حالا با مبلغ افزایش یک مدل، می‌توان در کشورهای همسایه لوکس‌ترین خودروهای روز جهان را خریداری کرد. بررسی‌های تابناک نشان می‌دهد خودروهایی که در بازار چین حداکثر ۳۰ هزار دلار قیمت دارند اما در ایران با تغییر نام به برندهای من‌درآوردی، تا ۹ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۲۳
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10637 بازدید
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۶۱

چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!

 در حالی که شرکت مدیران‌خودرو با یک شبیخون قیمتی، نرخ محصولات خود را شبانه تا ۱۰۰ درصد افزایش داده است اما سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با صدور بیانیه‌ای فوری، این اقدام را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد اما سوال اینجاست که چگونه یک مونتاژکار بخش خصوصی، پیش از تایید نهادهای نظارتی، به خود اجازه می‌دهد بازار را به آشوب بکشد؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، موتور گران‌فروشی مدیران‌خودرو در حالی با سرعتی باورنکردنی می‌تازد که نمایندگی‌های این شرکت حتی از عرضه روغن‌موتور استاندارد به مشتریان عاجز هستند. گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که این شرکت با خروج از دسترس طبقه متوسط و تبدیل شدن به جولانگاه سرمایه‌گذاران رانتی، عملاً به پیش‌قراول تورم در بازار خودرو تبدیل شده است.

در حالی که بازار خودروی ایران در رکودی سنگین به سر می‌برد، شرکت مدیران خودرو در اقدامی بی‌سابقه و شبانه، با انتشار لیست جدید قیمتی، شوکی ویرانگر به متقاضیان خودروهای چینی وارد کرد.
 
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!
ارقام منتشر شده نشان می دهد نه قیمت نهایی، بلکه تنها میزان افزایش قیمت‌ها نسبت به قبل است؛ مبالغی که به تنهایی بین ۲.۷ تا ۴.۱ میلیارد تومان به قیمت‌های قبلی افزوده شده‌اند ؛ البته این سونامی قیمتی در حالی رخ می‌دهد که خریداران محصولات این شرکت حتی برای تامین ساده‌ترین نیازهای مصرفی مانند روغن موتور در نمایندگی‌ها با بن‌بست مواجه‌اند، اما گویا موتور گران‌فروشی این خودروساز با روغنی مخصوص و پرسرعت کار می‌کند!
 
شبی که میلیاردها تومان ارزان شدیم!
 
نگاهی به نمودار نشان می‌دهد که مدیران خودرو برای محصولاتی همچون اکستریم VX تنها در یک مرحله، ۴.۱ میلیارد تومان به قیمت قبلی اضافه کرده است درحالی که  با همین مبلغ افزایش قیمت در بازارهای جهانی و حتی کشورهای همسایه می‌توان لوکس‌ترین خودروهای برندهایی چون بنز، بی‌ام‌و یا تویوتا را خریداری کرد. بنابراین این افزایش ۸۵ تا ۱۰۰ درصدی، عملاً بازار خودروهای چینی را از دسترس طبقه متوسط خارج و به قلمرویی برای جولان سرمایه‌گذاران رانتی تبدیل کرده است.
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!
 
گرانی پیشتاز، خدمات در کما!
 
اما پارادوکس ماجرا اینجاست که شرکتی که در افزایش قیمت، پیش‌قراول و مدعی تکنولوژی روز است اما در تامین پیش‌پاافتاده‌ترین اقلام مصرفی عاجز مانده است. مخاطبان تابناک اعلام کرده اند که بسیاری از نمایندگی‌های این شرکت حتی از عرضه روغن موتور استاندارد برای سرویس دوره‌ای خودروها خودداری می‌کنند و حالا سوال این است که چطور می‌توان پذیرفت خودرویی که قیمت آن شبانه چند میلیارد تومان گران می‌شود، در سیستم خدمات پس از فروش خود هنوز درگیرِ ابتدایی‌ترین قطعات و اقلام مصرفی باشد؟
 
قیمت در چین؛ واقعیت در ایران!
 
محصولات برند «اکستریم» یا «فونیکس» که در واقع همان چری (Chery) و اکسید (Exeed) چین هستند، در بازار مبدأ قیمتی به مراتب پایین‌تر دارند برای مثال، خودرویی که در چین با قیمت حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار  فروخته می‌شود، در ایران با تغییر نام و برندسازی‌های پرزرق و برق، به قیمت‌هایی بالای ۷ تا ۹ میلیارد تومان قیمت گذاری می شود. 
 
جالب اینکه بسیاری از این مدل‌ها با تغییرات جزئی مخصوص بازار ایران تولید می‌شوند تا مقایسه قیمتی آن‌ها با مدل‌های اصلی در چین دشوارتر شود؛ اما حقیقت پشت پرده، سودی است که از جیب مصرف‌کننده ایرانی به حساب‌های این خودروساز سرازیر می‌شود.
 
وقتی قانون سکوت می‌کند!
 
این افزایش قیمت میلیاردی و شبانه این پرسش را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده است که نهادهای نظارتی کجای این معادله ایستاده‌اند؟ چطور یک مونتاژکار بخش خصوصی اجازه می‌یابد بدون هیچ تغییر کیفی یا تحول در بازار جهانی، قیمت محصولات خود را دو برابر کند؟
 
البته امروز سازمان حمایت اعلام کرد قیمتهای اعلامی شرکت مدیران خودرو فاقد وجاهت قانونی است و طبق دستورالعمل 1404/6/11 شورای رقابت و اصلاحات بعدی، عرضه کنندگان خودرو موظف هستند مدارک خود را جهت تعدیلات قیمت به سازمان حمایت ارائه و پس از تایید تکمیل مدارک توسط سازمان، محاسبات در مهلت مقرر مشخص شده خواهد شد. 
 
المیرابابایی 
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
124
پاسخ
بررسی کنید که این سودها به جیب چه کسانی می رود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
مافیای خودرو.
مدیران سابق و حال حاضر دولتی (عموماً شاغل در وزارت صتایع سابق) که شرکتهای قطعه سازی و یا واردات قطعه دارند.
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
یه کارمند بانک میگفت دستگاه های ای تی ام بانک ما همه اش اجاره است. قیمت اجاره ماهیانه تقریبا 10 درصد قیمت خود دستگاه هست. یعنی بانک هر سال 120 درصد ارزش دستگاه رو بابت اجاره دستگاه داره میده!!!

شاید سوال بشه خب چرا بانک همچین حماقتی میکنه و دستگاه رو نمیخره؟ توضیح: شرکتی که با بانک قرارداد بسته و ای تی ام اجاره میده یه شرکت خصوصی با مدیریت مدیران ارشد بانک هست. خودشون قانون وضع کردن که دستگاه نخریم و اجاره کنیم حالا از کی؟ از ما!
طرف مثلا 1 میلیارد گذاشته بود 5 تا دستگاه خریده بود سالی 1 میلیاد و دویست ازش کسب درامد میکرد

وقتی قانونگذار و ذی نفع یکی باشه اوضاع از این بهتر نمیشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
مگر دلار شصت هزار تومن شده ؟ ۳۰۰۰۰ دلار با قیمت دلار امروز می‌شود ۵/۴ میلیارد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
جناب حجت الاسلام محسنی اژه ای
ریاست قوه قضائیه
بفرمایید. اینم فساد
رسیدگی کنید
شهیدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
کیفیت فوق پائین مخصولات مدیران خودرو از یک طرف وسه برابری شدن قیمت شرکتی اان نشان از فقدان مدیریت دزدولت است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
6
95
پاسخ
نخرن ملت شهید پرور آریایی نخرن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
آدم زحمتکش نمیتونه بخره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
اقتصاد کف جامعه دست مردم عادی نیست ، دست قشر دلال و بخر بفروشه ، چون تعدادشون خیلی خیلی زیاده ، نازشون پیش تولید کننده و مونتاژ کننده و دولت خریدار داره و بازار رو دست گرفتند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
این شرکت با خودروهای شاسی بلند و سواری های چینیه بی کیفیتش ۵ درصد از بازار هم دستش نیست
فرضا در این شرکت تخته بشه هم هیچ کمکی به عامه مردم نمیشه
مشکل اصلی یعنی شرکت کروز را با زدن تیترهایی در مور مونتاژ کاران کوچک در حاشیه قرار ندید
ایران خودرو و سایپا و بهمن خودرو اسیر شرکت کروز هستند و اگر با آنها آنطور که باید برخورد میشد امثال کرمان خودرو مدیران خودرو اینطور نمیشدند
بحران اصلی صنعت خودرو-شرکت کروز را رها کردید و جزء را چسبیدید
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
68
پاسخ
ازسال 1402 واردات خودرو ظاهرا آزادشد.اما چنان شرایط ومحدودیتهای من درآوردی گذاشته اند که عملا واردات بسیارمحدود انجام میشود. بهتراست مسئولان مربوطه با درس گیری از اشتباهات بزرگ گذشته آجازه واردات درست وحسابی را بدهند تا بساط سواستفاده های بی حدوحصر خودروسازان داخلی از بازار انحصاری خودرو برچیده شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
3
74
پاسخ
وقتی برخورد با گرانی دستور پشت تریبون باشد و مسئول اجرا و پیگیری نداشته باشد ژغال رو هم به قیمت الماس بفروشند آب از آب تکان نمی خوره ،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
74
پاسخ
اینها دست کیه؟ تجارت آزاد کنید ببینید چی میشه رانت خواری همینه دیگه
پاسخ ها
آرمان
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
توصیه‌ام به دولت اینکه برای یه بازه زمانه ۲ یا ۳ ساله کلا واردات رو آزاد کنید ، تعرفه رو تا ۱۰٪ پایین بیارید . اجازه بدید هر کسی بره هر خودروی نو رو وارد کنه . هر برندی که دلش خواست .
بازار رو پُر کردید با برندهای چینی ولی با قیمت های فضایی .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
خود دولت توو این گرونی شریکه بعد بیاد به خودش ضرر بزنه؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
آرمان جان توصیه ت رو برا خودت نگه دار.مملکت مگه گاراژه که هر کی هر ماشینی خواست بیاره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
7
67
پاسخ
یادش بخیر ،ارزو بود که هرایرانی یک پیکان داشته باشه،یادتونه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
اون موقع که مردم آرزوی پیکان داشتن بعد جنگ 8 ساله بود.در ضمن اون موقع هم شرایط مثل الان رانتی بود
اسدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
56
پاسخ
این افزایش قیمت میلیاردی و شبانه این پرسش را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده است که نهادهای نظارتی کجای این معادله ایستاده‌اند؟ چطور یک مونتاژکار بخش خصوصی اجازه می‌یابد بدون هیچ تغییر کیفی یا تحول در بازار جهانی، قیمت محصولات خود را دو برابر کند؟ بفرمایید5برابردر اصل وقتیکه یک میلیاردو هشتصد میشود 9میلیارد یعنی 5 برابر !!!! پانصد درصد سود !!!کیمیا گری هم چنین سودی ندارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
بود یا نبود نهادهای نظارتی فرقی نمی کنه فقط یک سری حقوق می گیرند و نظاره گرند!! البته با بگیر و ببند نمی توان جلوی قواعد اقتصاد را گرفت و جوابش را سالهاست که کشورهای پیشرفته درک کرده اند،
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
۲۵۰ ٪,افزایش قیمت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
44
پاسخ
اعتراض به حقیه ولی وقتی کاری نمیکنند معلومه که همه تو اون رقم های شبیه 9 میلیاردی سهم دارند
پاسخ ها
ناشناس
| Portugal |
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
فرغون سازها مملکت را با جنگل اشتباه گرفتند.کلا سزای گرانفروش نخریدن هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
5
50
پاسخ
تنها راه اینه که مردم مدتی خرید خودرو این لگن سازهای گران فروش را تحریم کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
11
40
پاسخ
وقتی ماشین های ایران خودرو و سایپا که مفت هم نمی ارزن میلیاردی قیمت گذاری شدن این ماشی ها که چند برابر اونا ارزش دارن
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