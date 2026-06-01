بازسازی فولاد مبارکه، گامی در مسیر حمایت از اقتصاد ملی است
آسیبهای واردشده به بخشهایی از زیرساختهای فولاد مبارکه اصفهان در پی حملات اخیر، بار دیگر اهمیت حمایت فوری و هدفمند از این مجموعه راهبردی را برجسته کرده است. فولاد مبارکه تنها یک واحد تولیدی بزرگ نیست، بلکه یکی از پیشرانهای اصلی صنعت، اشتغال و صادرات کشور به شمار میرود؛ از همین رو، تسریع در بازسازی و بازگشت کامل این کارخانه به مدار تولید، باید در اولویت سیاستگذاریهای حمایتی قرار گیرد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در شرایطی که هرگونه وقفه در فعالیت فولاد مبارکه میتواند بر زنجیره صنایع پاییندستی، بازار داخلی و روند صادرات اثرگذار باشد، تأمین مالی سریع، ارائه تسهیلات مؤثر و رفع موانع اجرایی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. بازگشت این مجموعه به ظرفیت مطلوب، نهتنها به حفظ اشتغال و پایداری تولید کمک میکند، بلکه میتواند از بروز نوسان در بازار محصولات صنعتی و فشار بر سایر بخشهای اقتصادی جلوگیری کند.
ضرورت بازگشت فولاد مبارکه به چرخه کامل تولید و صادرات
در همین چارچوب، نشست اخیر مدیرعامل بانک رفاه کارگران با مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره فولاد مبارکه را میتوان نشانهای مثبت از همافزایی میان بخش مالی و صنعت دانست. در این دیدار، ضمن ابراز همدردی با خانواده یکی از کارکنان شهید این مجموعه، بر ضرورت حمایت از بازسازی، تأمین مالی و تداوم تولید تأکید شد. اعلام آمادگی بانک رفاه برای بهکارگیری ظرفیتها و ابزارهای نوین مالی نیز نشان میدهد شبکه بانکی میتواند در این مقطع، نقشی کلیدی در تسریع روند احیا و بازگشت فولاد مبارکه به چرخه کامل تولید و صادرات ایفا کند.
از سوی دیگر، تجربه اخیر لزوم تقویت تابآوری صنعتی را نیز یادآور شده است. توسعه زیرساختهای ایمن، بهرهگیری از فناوریهای نوین، تقویت سامانههای پدافندی و بازنگری در ساختارهای حساس، میتواند آسیبپذیری صنایع بزرگ را در شرایط بحرانی و جنگی کاهش دهد. در مجموع، حمایت شبکه بانکی از فولاد مبارکه در این مقطع، تنها حمایت از یک کارخانه نیست؛ بلکه اقدامی در جهت صیانت از تولید ملی، ثبات اقتصادی و ظرفیت صادراتی کشور است.