زمان دیدار تدارکاتی ایران و مالی اعلام شد
تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران در ادامه برنامههای خود در اردوی آنتالیا ترکیه جهت آمادهسازی حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، دومین بازی تدارکاتیاش را مقابل مالی برگزار میکند.
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به گزارش تابناک به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران در ادامه برنامههای خود در اردوی آنتالیا ترکیه جهت آمادهسازی حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، دومین بازی تدارکاتیاش را مقابل مالی برگزار میکند.
برهمین اساس طبق هماهنگیهای به عمل آمده این مسابقه از ساعت ۲۰ به وقت محلی(۲۰:۳۰ به وقت تهران) پنجشنبه ۱۴ خرداد در ورزشگاه مردان انجام خواهد شد.
شاگردان امیر قلعهنویی در نخستین دیدار تدارکاتی این اردو با نتیجه ۳ بر یک گامبیا را شکست دادند.
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