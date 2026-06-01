جزئیات آخرین پیشنهاد ارسالی آمریکا به ایران
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سعید آجرلو، عضو تیم رسانهای هیأت مذاکرهکننده، با اشاره به جزئیات آخرین متن ارسالی آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد: دو مورد تنگه هرمز و مباحث هستهای موارد مهم مطرح شده در متن پیشنهادی جدید هستند، در موضوع هستهای هم خواسته آمریکا نسبت به روزهای اول تغییر محسوسی داشته است.
وی با اشاره به اینکه «آمریکا از زیاده خواهیهای روزهای اول مذاکرات کوتاه آمده است»، گفت: در مرحله نخست مذاکرات، آمریکاییها در ابتدا خواستار انتقال مواد هستهای ایران به آمریکا بودند که جمهوری اسلامی ایران این درخواست را نپذیرفت.
به گفته آجرلو در ادامه مذاکرات، پیشنهاد انتقال مواد به خارج از آمریکا و سپس از بین بردن یا دفع این مواد نیز مطرح شد، اما هیچیک از این پیشنهادها مورد پذیرش ایران قرار نگرفت.
عضو تیم رسانهای هیأت مذاکرهکننده افزود: در آخرین ویرایش متنی که آمریکا ارسال کرده، دیگر بحث انتقال یا دفع مواد مطرح نیست و صرفاً عباراتی مانند «تعیین تکلیف»، «سرنوشت مواد» یا «حل و فصل مسئله مواد» مورد اشاره قرار گرفته است.
وی تأکید کرد که ایران هیچ تعهدی درباره انتقال یا نابودی مواد هستهای خود نپذیرفته و حتی در صورت پیشرفت مذاکرات، گفتوگو درباره سرنوشت این مواد به مراحل بعدی موکول خواهد شد.
آجرلو همچنین در مورد موضوع تنگه هرمز تاکید کرد: در این زمینه هنوز اختلافاتی وجود دارد که تاکید ما بر این است که مدیریت ایرانی باید بر آن حاکم شود.