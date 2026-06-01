صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ابلاغ پیام رهبرانقلاب به خانواده شهدای مدرسه میناب

نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی پیام و سلام ایشان به خانواده‌های معظم شهدای مدرسه شجره طیبه را ابلاغ کرد؛ همچنین از صبر، استقامت و ایثار این خانواده‌ها تجلیل به عمل آمد.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۱۱
| |
905 بازدید
ابلاغ پیام رهبرانقلاب به خانواده شهدای مدرسه میناب

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی وکیل‌پور، نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی، در سفر خود به شرق هرمزگان با خانواده‌های شهدای مدرسه شجره طیبه میناب دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، پیام و سلام رهبر معظم انقلاب به خانواده‌های معظم شهدای مدرسه شجره طیبه ابلاغ شد و از صبر، استقامت و ایثار این خانواده‌ها تجلیل به عمل آمد.

خانواده‌های شهدا نیز در فضایی صمیمی ضمن بیان خاطرات و ویژگی‌های اخلاقی فرزندان شهید خود، دغدغه‌ها، مطالبات و دیدگاه‌هایشان را با نماینده ویژه رهبر انقلاب اسلامی درمیان گذاشتند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ابلاغ پیام رهبر انقلاب میناب شجره طیبه
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اظهارات نیکزاد درباره برگزاری جلسات علنی مجلس
بیانیه نمایندگان مجلس در قدردانی از پیام رهبر انقلاب
زندگی رهبر انقلاب، نزدیک‌ترین سبک زندگی به عموم مردم
رئیس دانشکده پزشکی امپریال: نسل امام، شجاعانه جنگید
تشییع «رهبر شهید» در تاریخ اسلام و ایران ماندگار خواهد بود
قالیباف: چک سفید امضا به کسی نمی‌دهیم
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m2Z
tabnak.ir/005m2Z