ابلاغ پیام رهبرانقلاب به خانواده شهدای مدرسه میناب

نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی پیام و سلام ایشان به خانواده‌های معظم شهدای مدرسه شجره طیبه را ابلاغ کرد؛ همچنین از صبر، استقامت و ایثار این خانواده‌ها تجلیل به عمل آمد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی وکیل‌پور، نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی، در سفر خود به شرق هرمزگان با خانواده‌های شهدای مدرسه شجره طیبه میناب دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، پیام و سلام رهبر معظم انقلاب به خانواده‌های معظم شهدای مدرسه شجره طیبه ابلاغ شد و از صبر، استقامت و ایثار این خانواده‌ها تجلیل به عمل آمد.

خانواده‌های شهدا نیز در فضایی صمیمی ضمن بیان خاطرات و ویژگی‌های اخلاقی فرزندان شهید خود، دغدغه‌ها، مطالبات و دیدگاه‌هایشان را با نماینده ویژه رهبر انقلاب اسلامی درمیان گذاشتند.