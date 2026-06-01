ابلاغ پیام رهبرانقلاب به خانواده شهدای مدرسه میناب
نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی پیام و سلام ایشان به خانوادههای معظم شهدای مدرسه شجره طیبه را ابلاغ کرد؛ همچنین از صبر، استقامت و ایثار این خانوادهها تجلیل به عمل آمد.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۱۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی وکیلپور، نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی، در سفر خود به شرق هرمزگان با خانوادههای شهدای مدرسه شجره طیبه میناب دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، پیام و سلام رهبر معظم انقلاب به خانوادههای معظم شهدای مدرسه شجره طیبه ابلاغ شد و از صبر، استقامت و ایثار این خانوادهها تجلیل به عمل آمد.
خانوادههای شهدا نیز در فضایی صمیمی ضمن بیان خاطرات و ویژگیهای اخلاقی فرزندان شهید خود، دغدغهها، مطالبات و دیدگاههایشان را با نماینده ویژه رهبر انقلاب اسلامی درمیان گذاشتند.
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