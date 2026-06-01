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احمد گواری در نشست خبری؛

پیشی گرفتن زنان از مردان در کم تحرکی؛ معضل جدی جامعه ایرانی

رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی اعلام کرد که در حال حاضر ۵۰ درصد جمعیت کشور دچار کم تحرکی هستند که البته کم تحرکی در زنان بیش‌تر است.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۱۰
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پیشی گرفتن زنان از مردان در کم تحرکی؛ معضل جدی جامعه ایرانی

حضور زنان در دوره‌های مختلف آمادگی جسمانی و حضور در سالن‌های ورزشی بهتر از مردان است البته در برخی رشته‌ها محدودیت‌هایی برای حضور زنان وجود دارد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، احمد گواری، رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی به منظور تشریح عملکرد سال ۱۴۰۴، برنامه‌های سال ۱۴۰۵ و همچنین برگزاری دومین مسابقات سراسری ساحلی آمادگی جسمانی و تندرستی در یک نشست خبری پاسخگوی رسانه‌ها بود.

او در ابتدای صحبت‌های خود گفت: برای افزایش فعالیت عمومی و توسعه این رشته نیازمند حمایت رسانه‌ها هستیم. بحث تحرک در ایران وضعیت مطلوبی ندارد و وضعیت فعالیت‌های بدنی خوب نیست و هزینه فعالیت‌های ورزشی از سبد هزینه خانواده‌ها کم شده است. در حال حاضر ۵۰ درصد جمعیت کشور دچار کم تحرکی هستند که البته کم تحرکی در زنان بیش‌تر است. دلیل اصلی برخی بیماری‌ها به ویژه غیرواگیر، کم تحرکی است که باید ارگان‌ها به صورت جدی این موضوع را دنبال کنند تا کم تحرکی بیش‌تر نشود. در این زمینه با ارگان‌های مختلف وارد مذاکره شده‌ایم تا گام‌هایی در جهت بهبود کم تحرکی برداریم.

رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی با اشاره به نقش این فدراسیون در کاهش کم تحرکی افزود: یکی از بخش‌های تأثیرگذار برای کاهش کم تحرکی، فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی است که محدوده سنی خاصی را شامل نمی‌شود و افراد در هر رده سنی نیازمند داشتن فعالیت بدنی هستند و این فدراسیون توانسته قدم‌های خوبی برای توسعه و افزایش فعالیت عمومی بردارد.

«در زمینه ورزشکاران سازمان‌یافته و بیمه ورزشی نیز در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ آمار مطلوبی داشتیم.» گواری با بیان این جمله در خصوص عملکرد سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ با وجود محدودیت‌های زمانی و شرایط خاصی که وجود داشت توانستیم با افزایش حدود ۸۰ هزار نفری نسبت به سال قبل رتبه دوم را در میان فدراسیون‌ها کسب کنیم که این موفقیت افتخاری برای خانواده آمادگی جسمانی است.

او با بیان اینکه فاکتور مهم فدراسیون تحت هدایتش بحث بیمه ورزشکاران است که رتبه سوم را در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ داشته است، تأکید کرد: در سال ۱۴۰۴ با وجود شرایط جنگ آمار ورزشکاران را افزایش دادیم. با ۵۰۹ نفر توانستیم رتبه دوم را کسب کنیم. در بحث برگزاری دوره‌های آموزشی نیز ۱۳۳۷ دوره در ۱۴۰۴ برگزار کردیم به طوری که وضعیت مطلوبی در بحث آموزش داریم. در سال ۱۴۰۴ سه اعزام به ریاض داشتیم مدال‌های خوبی کسب شد و امیدوارم در قزاقستان هم به این مدال‌ها دست پیدا کنیم.

رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی خاطرنشان کرد: مسابقات ساحلی را در ۵ رشته در شهر انزلی انجام دادیم و ۵ رشته‌ای که در المپیاد حضور نداشتتد در این مسابقات شرکت کردند. هم‌چنین المپیاد را با حضور دو هزار نفر در ۶ رشته در اصفهان برگزار کردیم. مسابقات ساحلی را پیش رو داریم که برای دومین سال از شنبه ۱۶ خرداد تا ۲۰ خرداد در بخش زنان و مردان در ۵ رشته برگزار می‌شود که این مسئله با هدف توسعه و جذب مخاطب صورت می‌گیرد. یکی از برنامه‌ها برای افزایش فعالیت بدنی و کم تحرکی بردن ورزش درون خانواده‌ها و توسعه ورزش در خانه است.

گواری یادآور شد: با حمایت همکاران در فدراسیون و هیئت‌های استانی توانستیم طرح ورزش در خانه را کلید بزنیم که تأثیر به‌سزایی در افزایش فعالیت عمومی داشت و تلاش داریم این طرح را با جدیت بیش‌تری در سراسر کشور نهادینه کنیم تا آمادگی جسمانی به‌صورت غیرحضوری به تمامی خانه‌ها راه پیدا کند.

وی همچنین درباره بحث ادغام دو فدراسیون آمادگی جسمانی و همگانی گفت: بحث ادغادم این دو فدراسیون به صورت جدی پیگیری نشد و اتفاق خاصی رخ نداد. به هر صورت کار را انجام می‌دهیم و حرکت این فدراسیون رو به جلوست و مخاطب آن شامل کل کشور است، حتی در خصوص رشته‌های حرفه‌ای نیز حرف برای گفتن داریم به عنوان مثال سال پیش برای رشته تیروکمان دوره مربیگری تخصصی برگزار کردیم که به دنبال آن هستیم تا برای رشته‌های دیگر نیز این کار را انجام دهیم.

رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی از ایده‌آل نبودن اعتبارات این فدراسیون صحبت کرد و افزود: وضعیت اعتبارات به ویژه در شرایط فعلی نه تنها برای فدراسیون ما بلکه سایر فدراسیون‌ها نیز ایده‌ال نیست البته انتظار نداریم اعتبار ما به اندازه فدراسیون‌هایی که اعزام دارند، باشد. اما اعتبارات ما نسبتاً محدود است هر چند به منابع دولتی اکتفا نمی‌کنیم که فعالیت ما کم‌تر شود با برنامه‌هایی که انجام دادیم درآمدزا هستیم و سعی می‌کنیم برنامه‌های پیش‌بینی شده در سال ۱۴۰۵ را به خوبی پیش ببریم. میزان اعتبار فدراسیون در سال گذشته ۱۹ میلیارد تومان بود. انتظار نداریم وزارت ورزش بودجه‌ای که برای فدراسیون‌هایی که اعزام دارند برای آمادگی جسمانی نیز مدنظر قرار دهد، اما فدراسیون کم اهمیتی نیستیم و برای توسعه فعالیت بدنی و اجرای برنامه‌ها نیاز به بودجه داریم.

گواری درباره برگزاری دوره‌های غیرقانونی که تحت نظر فدراسیون آمادگی جسمانی نیست، گفت: این یک معضلی است که برای جلوگیری از برگزاری دوره‌های غیرقانونی به صورت بین‌المللی و جهانی به جا‌های مختلف رفتیم، اما نتیجه نگرفتیم. به اعتقاد ما برگزاری چنین دوره‌هایی نوعی کلاهبرداری است و واقعاً نمی‌دانیم به چه مرجعی مراجعه کنیم تا جلوی برگزاری چنین دوره‌هایی را بگیریم.

وی با بیان این که بحث آمادگی جسمانی و تندرستی در بین زنان اقبال بیش‌تری نسبت به مردان دارد، خاطرنشان کرد: حضور زنان در دوره‌های مختلف آمادگی جسمانی و حضور در سالن‌های ورزشی بهتر از مردان است البته در برخی رشته‌ها محدودیت‌هایی برای حضور زنان وجود دارد. با حضور باشگاه‌های آمادگی جسمانی قصد داریم امسال رقابت‌های لیگ را داشته باشیم. باشگاه‌هایی که در آمادگی جسمانی فعالیت می‌کنند سعی داریم فعال‌تر کنیم و لیگ را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

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فدراسیون آمادگی جسمانی احمد گواری وزارت ورزش و جوانان تابناک ورزشی
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