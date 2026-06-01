جزئیات برگزاری مراسم سالگرد امام راحل
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ محمدعلی انصاری، دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره)، امروز در نشست خبری سیوهفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی که در جوار مرقد مطهر ایشان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه رهبر شهید انقلاب، اظهار داشت: امسال مراسم ما با غم بزرگ فراق رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، خلف شایسته امام خمینی (ره) همراه است. با کمال تأسف باید بگویم امسال جایگاه نورانی سخنرانی چندین ساله ایشان در ۱۴ خرداد خالی است و ما نمیدانیم این غم و مصیبت را چگونه تحمل کنیم.
انصاری با اشاره به همزمانی ۱۴ خرداد با عید غدیر خم و دهه ولایت، گفت: عید غدیر یکی از اتفاقات منحصربهفرد تاریخ بشریت است؛ واقعهای که با آن دوران صدهاساله نبوت پیامبران به اتمام رسیده است. در نگاه امام خمینی (ره)، حضور مردم باعث میشود تا یک جامعه غدیری داشته باشیم که در آن ملت بیعت میکند و پای بیعت میایستد. هنر امام این بود که ارکان و نظام را به گونهای طراحی کرد که مردم بیعت خود را در مقاطع مختلف همچون انتخابات، راهپیماییها و نبرد هشت ساله دفاع مقدس نشان بدهند.
وی افزود: امام خمینی (ره) به دنبال تجلی تمام و کمال ولایت غدیر در جامعه در قالب مردمسالاری دینی است. هر حرکتی که این ملت در راه اعتلای کشور انجام میدهد به مثابه بیعتی است که مردم در روز غدیر خم با امیرالمومنین (ع) داشتند.
دبیر ستاد مرکزی در ادامه با بیان اینکه شعار کلیدی و حرف اساسی مراسم ۱۴ خرداد امسال «میثاق با امامین انقلاب و بیعت با مقام معظم رهبری» است، تصریح کرد: دشمن به دنبال برهم زدن مرزهای عقیدتی، سیاسی و باورهای اجتماعی ماست و این را از مسیر اختلافافکنی و دودستگی دنبال میکند. کشور ما در مقاطع مختلف با تهدیدهای جدی مواجه بوده است؛ دشمنان ملت ایران از جمله صهیونیستها و حامیان آنان تلاش کردند ایران را از نظر جغرافیایی تجزیه کنند، اما جغرافیای عقیدتی مردم ثابت ماند و مرزبندیهای اعتقادی به خوبی شناخته شده بود.
انصاری با ابراز تأسف از محدودیتهای امسال گفت: جا دارد به نمایندگی از یادگار رهبر انقلاب آیتالله حاج سید حسن خمینی از دو گروه عذرخواهی کنم؛ اول از مردم عزیزی که از شهرهای مختلف و حتی خارج از کشور تقاضای حضور داشتند، اما به دلایل مختلف، وسعت و حضور سال گذشته را نخواهیم داشت. زائران استانی ما امسال اغلب از استانهای همجوار میآیند و آن حضور برنامهریزی شده و گسترده را نداریم.
وی افزود: عذرخواهی دوم از مسئولان قوای سهگانه، نهادها و سازمانهای مختلف است که همه ساله از ۱۰ روز پیش از ۱۴ خرداد برای تجدید میثاق میآمدند که متأسفانه امسال شرایط این برنامهها فراهم نشد. طبیعتاً امسال مهمان خارجی هم نخواهیم داشت.
دبیر ستاد مرکزی در عین حال از مردم تهران و استانهای همجوار دعوت کرد با همان شور حسینی در مراسم حضور یابند و خاطرنشان کرد: مراسم رسمی از ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۱۴ خرداد در حرم مطهر با قرائت قرآن کریم و مدیحهسرایی آغاز میشود و در ادامه شاهد قرائت پیام مهم مقام معظم رهبری خواهیم بود.
انصاری با اشاره به انتظار مردم برای تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب گفت: همه ما منتظر شرایطی هستیم که پیکر مطهر ایشان را با شکوهی درخور تشییع کنیم. ما هم به نوبه خود آمادگی کامل داریم و همه امکانات را در اختیار میگذاریم تا آن حماسه تاریخی انشاءالله خلق شود و دنیا بداند رهبری که پشت ابرقدرتها را لرزاند، حتی پس از حیات مادی خود نیز بر قلبها و امت اسلامی حکومت میکند.
وی در پایان یادآور شد: روز ۱۵ خرداد که از روزهای حماسی تاریخ کشور است، آیین نماز جمعه در حرم مطهر امام خمینی (ره) برگزار میشود تا فرصتی دیگر برای تجدید بیعت با آرمانهای امامین انقلاب فراهم باشد. از همه مردم عزیز و شهیدپرور تهران و کشور که امکان حضور دارند، دعوت میکنم همچون سالهای گذشته در این مراسم حضور یابند.