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اعدام ۲ متهم پرونده آزار و اذیت نوجوان ۱۴ ساله قروه‌ای

پدر فرید صادقی از اجرای حکم اعدام دو متهم اصلی پرونده اقدام غیراخلاقی فرزند 14 ساله‌اش خبر داد، نوجوانی که پس از وقوع این حادثه تلخ و تحمل فشارهای روحی، به زندگی خود پایان داد.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۰۳
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9777 بازدید
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۴
اعدام ۲ متهم پرونده آزار و اذیت نوجوان ۱۴ ساله قروه‌ای

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ در مردادماه سال ۱۴۰۳، انتشار خبر اقدام غیراخلاقی فرید صادقی، نوجوان ۱۴ ساله اهل روستای چمقلو، بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی و فضای مجازی داشت. پس از رسانه‌ای شدن این پرونده، با پیگیری پلیس و مراجع قضایی، متهمان شناسایی، بازداشت و در جریان تحقیقات به ارتکاب جرم اعتراف کردند.

بنابر اعلام پدر فرید صادقی، صبح امروز دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۴، حکم اعدام ۲ متهم اصلی این پرونده در شهرستان قروه به اجرا درآمد.

این پرونده پس از آن ابعاد گسترده‌تری یافت که فرید صادقی در پی اقدام غیراخلاقی صورت‌گرفته و فشار‌های شدید روحی ناشی از آن، به زندگی خود پایان داد و جان باخت.

بر اساس روند رسیدگی قضایی، چندین متهم در این پرونده بازداشت شدند و پس از انجام تحقیقات، بازسازی صحنه جرم و اعتراف متهمان، برای ۲ متهم اصلی به نام‌های «حسن ط» و «کوهیار ع» به اتهام اقدام غیر اخلاقی، حکم اعدام صادر شد. همچنین برای سایر متهمان پرونده به اتهام مشارکت در آزار و اذیت، احکام حبس در نظر گرفته شد.

این احکام پس از تأیید در دیوان عالی کشور، سرانجام صبح امروز به اجرا درآمد. به گفته خانواده فرید، اجرای حکم پیش از این دو بار در آخرین لحظات متوقف شده بود، اما در نهایت برای سومین بار به مرحله اجرا رسید.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
136
پاسخ
ضمن تشکر از اجرای این حکم اعدام، امیدوارم این احکام زودتر و سریعتر اجرا شود. به خانواده این جوان بیگناه تسلیت میگم و از انها بابت پیگیری تشکر میکنم
سعدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
175
پاسخ
عوض اینکه عکس و نام و نشان اون دو نفر مجرم رو بنویسین عکس و مشخصات اون طفل معصوم رو نوشتین؟؟ چرا کاراتون برعکسه؟؟؟
ندا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
20
پاسخ
ممنون ،ممنون قوه قضاییه .....
یکبار مردن برای چنین وحوشی که بویی از انسانیت نبردند کم هستش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
2
پاسخ
سلام
کاش خانم هاب بی حجاب و بد حجاب متوجه اشتباه خودشون بشند که چقدر ناخواسته یا خواسته باعث هار شدن چنین موجوداتی میشند و دودش به چشم این افراد مظلوم و خانواده های مقتول میره.
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