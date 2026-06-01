پدر فرید صادقی از اجرای حکم اعدام دو متهم اصلی پرونده اقدام غیراخلاقی فرزند 14 ساله‌اش خبر داد، نوجوانی که پس از وقوع این حادثه تلخ و تحمل فشارهای روحی، به زندگی خود پایان داد.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ در مردادماه سال ۱۴۰۳، انتشار خبر اقدام غیراخلاقی فرید صادقی، نوجوان ۱۴ ساله اهل روستای چمقلو، بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی و فضای مجازی داشت. پس از رسانه‌ای شدن این پرونده، با پیگیری پلیس و مراجع قضایی، متهمان شناسایی، بازداشت و در جریان تحقیقات به ارتکاب جرم اعتراف کردند.

بنابر اعلام پدر فرید صادقی، صبح امروز دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۴، حکم اعدام ۲ متهم اصلی این پرونده در شهرستان قروه به اجرا درآمد.

این پرونده پس از آن ابعاد گسترده‌تری یافت که فرید صادقی در پی اقدام غیراخلاقی صورت‌گرفته و فشار‌های شدید روحی ناشی از آن، به زندگی خود پایان داد و جان باخت.

بر اساس روند رسیدگی قضایی، چندین متهم در این پرونده بازداشت شدند و پس از انجام تحقیقات، بازسازی صحنه جرم و اعتراف متهمان، برای ۲ متهم اصلی به نام‌های «حسن ط» و «کوهیار ع» به اتهام اقدام غیر اخلاقی، حکم اعدام صادر شد. همچنین برای سایر متهمان پرونده به اتهام مشارکت در آزار و اذیت، احکام حبس در نظر گرفته شد.

این احکام پس از تأیید در دیوان عالی کشور، سرانجام صبح امروز به اجرا درآمد. به گفته خانواده فرید، اجرای حکم پیش از این دو بار در آخرین لحظات متوقف شده بود، اما در نهایت برای سومین بار به مرحله اجرا رسید.