انتقال ستاره سپاهان به پرسپولیس در بنبست
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ مهدی لیموچی که دو فصل پیش در آستانه پیوستن به پرسپولیس بود، در نهایت با انتخاب سپاهان مسیر متفاوتی را برگزید. رقابت سنگین در پست او در ترکیب سرخپوشان و البته پیشنهاد مالی وسوسهانگیز اصفهانیها، دلایل اصلی این انتخاب بودند. اگرچه لیموچی بارها از علاقه قلبی خود به پیراهن پرسپولیس سخن گفته بود، اما شرایط بهگونهای رقم خورد که این انتقال انجام نشود.
در حال حاضر، دو مانع بزرگ بر سر راه این انتقال وجود دارد؛ اول، مصدومیت سنگین رباط صلیبی که او را بخش قابلتوجهی از فصل پیش رو دور از میادین نگه میدارد و دوم، قرارداد بلندمدت با سپاهان. برخلاف تصورات قبلی، طبق دادههای ترنسفرمارکت، قرارداد لیموچی تا تابستان ۲۰۲۷ اعتبار دارد.
اظهارات انتقادی اخیر او نسبت به دوران حضورش زیر نظر محرم نویدکیا، اگرچه شایعات جدایی را تقویت کرده، اما نباید آن را به معنای چراغ سبز باشگاه سپاهان دانست. با توجه به شرایط فعلی و تعهد قراردادی، تا زمانی که باشگاه اصفهانی رضایتنامه صادر نکند یا پیشنهاد مالی نجومی (که با وضعیت اقتصادی فعلی بعید به نظر میرسد) روی میز نباشد، رویای پیوستن لیموچی به پرسپولیس حداقل تا تابستان آینده غیرممکن است.