اعلام نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر مسعود شمسی، ضمن بیان این مطلب با اشاره به آغاز آموزش حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در نیمسال دوم جاری اظهار کرد: در حال حاضر آموزش این دانشجویان در تمامی دانشگاههای کشور بجز برخی دانشگاههای جنوب کشور نظیر دانشگاه شهید چمران اهواز، خلیج فارس و بندر عباس به دلیل گرمای هوا و برخی ملاحظات امنیتی به صورت مجازی برگزار میشود.
وی در ادامه تصریح کرد: امتحانات پایان ترم دانشجویان دورههای کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاههای کشور بجز چند دانشگاه فوق در نیمسال جاری به صورت کاملا حضوری برگزار میشود.
قائم مقام وزیر علوم در خصوص نحوه آموزش دانشجویان کارشناسی نیز در نیم سال جاری نیز گفت: این دانشجویان برای سال جاری آموزش باقی مانده خود را به صورت مجازی ادامه خواهند داد و آموزش حضوری نخواهند داشت.
دکتر شمس همچنین در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاههای وزارت علوم در نیمسال دوم تحصیلی نیز اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه امتحانات دانشجویان کارشناسی تا اطلاع ثانوی نیز مجازی برگزار خواهد شد.