صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ایران در آستانه مراسم تشییع رهبر شهید؟

خبرهای رسیده و اظهارنظرهای جسته و گریخته، از نزدیک بودن زمان تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی روایت می کنند.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۹۵
| |
9455 بازدید

ایران در آستانه مراسم تشییع رهبر شهید؟

در نشست خبری ستاد مردمی برگزاری «مهمانی بزرگ غدیر ۱۴۰۵» که صبح دوشنبه ۱۱ خردادماه در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی برگزار شد، از احتمال برگزاری مراسم تشییع رهبر انقلاب در روز غدیر خم به عنوان یک گمانه زنی سخن به میان آمد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، ساسان زارع در جمع خبرنگاران و موکب‌داران اعلام کرد که بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب، همراه با بیعت با سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، از محورهای اصلی برنامه‌های این رویداد خواهد بود.

او سپس به گمانه‌زنی‌های موجود اشاره کرد: «در این ایام خبری در حد گمانه‌زنی می‌چرخید که ممکن است تشییع رهبر انقلاب در این ایام باشد. جمع‌بندی این شد که تشییع در این بازه نباشد. هر زمانی که باشد، اعلام خواهد شد.»

این اظهارات، در حالی مطرح می‌شود که از چند روز پیش، مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران نیز بر آمادگی کامل برای برگزاری مراسمی باشکوه و تاریخی برای تشییع پیکر رهبر شهید تأکید کرده‌اند، اما بر این نکته اصرار ورزید که زمان دقیق هنوز تعیین نشده و به محض نهایی شدن، از مجاری رسمی اعلام خواهد گردید.

محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران گفت: «ستاد آماده برگزاری مراسمی باشکوه برای رهبر شهیدمان است اما زمان مراسم هنوز مشخص نیست و به محض مشخص شدن از موارد مسئول اعلام خواهد شد.» 
وی افزود: ستاد ویژه ای برای تشییع دهها میلیونی تدارک دیده شده است تا انشالله در موعد مقرر خدمت رسانی کنند. هم اکنون موکب های داوطلب برای خدمت رسانی در این مراسم می توانند ثبت نام کنند.

ایران در آستانه مراسم تشییع رهبر شهید

وی ادامه داد:  ستاد آماده است، اما زمان مراسم مشخص نیست. وقتی مشخص شود از نهادهای مسئول اعلام خواهد شد و تشییع ماندگار در تاریخ ایران و اسلام برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام ناصر رفیعی نیز پیش تر در اواخر فروردین ماه در برنامه سمت خدا گفته بود: «به محض فراهم شدن شرایط، رهبر معظم انقلاب را تشییع می‌کنیم و به وقتش عزاداری می‌کنیم، اما الان وقت حفظ روحیه در مقابل اسرائیل و آمریکا است.»  وی گفته بود: الان وقت اشک ریختن نیست. در برابر دشمن، وقت حماسه سازی است و به موقع انشالله رهبر عزیز را تشییع خواهیم کرد و در جای خودش هم عزاداری خواهیم کرد.

تا لحظه‌ی تنظیم این گزارش، هیچ اعلام رسمی جدیدی درباره زمان تشییع پیکر مطهر رهبر شهید منتشر نشده و همه اظهارات معطوف به آمادگی کامل نهادها و لزوم رعایت شأن و عظمت این واقعه تاریخی است. 



مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
غدیر خم عید غدیر خم تشییع پیکر رهبر انقلاب رهبر شهید انقلاب اسلامی مراسم تشییع رهبر انقلاب
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بر همان عهد که بودیم، برآنیم هنوز
روایت گلپایگانی از وسایل زندگی ‌رهبر شهید انقلاب
آقا گفتند من و خانواده‌ام ان‌شاءالله همه با هم شهید می‌شویم
ثبت نام یک میلیون عراقی برای شرکت در تشییع رهبر شهید
سیمای امیرالمؤمنین علی (ع) در خطابه غدیر
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m2J
tabnak.ir/005m2J