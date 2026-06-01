ایران در آستانه مراسم تشییع رهبر شهید؟

خبرهای رسیده و اظهارنظرهای جسته و گریخته، از نزدیک بودن زمان تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی روایت می کنند.

در نشست خبری ستاد مردمی برگزاری «مهمانی بزرگ غدیر ۱۴۰۵» که صبح دوشنبه ۱۱ خردادماه در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی برگزار شد، از احتمال برگزاری مراسم تشییع رهبر انقلاب در روز غدیر خم به عنوان یک گمانه زنی سخن به میان آمد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، ساسان زارع در جمع خبرنگاران و موکب‌داران اعلام کرد که بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب، همراه با بیعت با سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، از محورهای اصلی برنامه‌های این رویداد خواهد بود.

او سپس به گمانه‌زنی‌های موجود اشاره کرد: «در این ایام خبری در حد گمانه‌زنی می‌چرخید که ممکن است تشییع رهبر انقلاب در این ایام باشد. جمع‌بندی این شد که تشییع در این بازه نباشد. هر زمانی که باشد، اعلام خواهد شد.»

این اظهارات، در حالی مطرح می‌شود که از چند روز پیش، مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران نیز بر آمادگی کامل برای برگزاری مراسمی باشکوه و تاریخی برای تشییع پیکر رهبر شهید تأکید کرده‌اند، اما بر این نکته اصرار ورزید که زمان دقیق هنوز تعیین نشده و به محض نهایی شدن، از مجاری رسمی اعلام خواهد گردید.

محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران گفت: «ستاد آماده برگزاری مراسمی باشکوه برای رهبر شهیدمان است اما زمان مراسم هنوز مشخص نیست و به محض مشخص شدن از موارد مسئول اعلام خواهد شد.»

وی افزود: ستاد ویژه ای برای تشییع دهها میلیونی تدارک دیده شده است تا انشالله در موعد مقرر خدمت رسانی کنند. هم اکنون موکب های داوطلب برای خدمت رسانی در این مراسم می توانند ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: ستاد آماده است، اما زمان مراسم مشخص نیست. وقتی مشخص شود از نهادهای مسئول اعلام خواهد شد و تشییع ماندگار در تاریخ ایران و اسلام برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام ناصر رفیعی نیز پیش تر در اواخر فروردین ماه در برنامه سمت خدا گفته بود: «به محض فراهم شدن شرایط، رهبر معظم انقلاب را تشییع می‌کنیم و به وقتش عزاداری می‌کنیم، اما الان وقت حفظ روحیه در مقابل اسرائیل و آمریکا است.» وی گفته بود: الان وقت اشک ریختن نیست. در برابر دشمن، وقت حماسه سازی است و به موقع انشالله رهبر عزیز را تشییع خواهیم کرد و در جای خودش هم عزاداری خواهیم کرد.

تا لحظه‌ی تنظیم این گزارش، هیچ اعلام رسمی جدیدی درباره زمان تشییع پیکر مطهر رهبر شهید منتشر نشده و همه اظهارات معطوف به آمادگی کامل نهادها و لزوم رعایت شأن و عظمت این واقعه تاریخی است.





