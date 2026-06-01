زارع گفت: در این ایام خبری در حد گمانه‌زنی می‌چرخید که ممکن است تشییع رهبر انقلاب در این ایام باشد، جمع‌بندی این شد که تشییع در این بازه نباشد. هر زمانی که باشد، اعلام خواهد شد.

نشست خبری مهمانی بزرگ غدیر ۱۴۰۵ امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ماه، با سخنرانی ساسان زارع، سخنگوی ستاد مردمی برگزاری جشن بزرگ غدیر و جمعی ازموکب‌داران در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی برگزار شد.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، زارع گفت: بزرگداشت امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب و همچنین بیعت با سومین رهبر انقلاب اسلامی، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، از برنامه‌های این روز خواهد بود.

او ادامه داد: در این ایام خبری در حد گمانه‌زنی می‌چرخید که ممکن است تشییع رهبر انقلاب در این ایام باشد، جمع‌بندی این شد که تشییع در این بازه نباشد. هر زمانی که باشد، اعلام خواهد شد.