این خواننده دیشب در شیراز به قتل رسید
محمد اکبران، نوازنده و خواننده گروه آلیاژ، از قدیمیترین گروههای متال ایران، دیشب پس از حمله سارقان به منزلش در شیراز، بهخاطر مقاومت برای حفظ زندگیاش با ضربات چاقو به قتل رسید.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۸۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از برترینها؛ محمد اکبران، نوازنده و خواننده گروه آلیاژ، از قدیمیترین گروههای متال ایران، دیشب پس از حمله سارقان به منزلش در شیراز، بهخاطر مقاومت برای حفظ زندگیاش با ضربات چاقو به قتل رسید.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۱۰
چرا انقدر راحت باید بتونن وارد خونه مردم بشن و در حضورشون سرقت همراه با قتل انجام بدن؟؟ چرا دست پلیس را برای برخورد محکم باز نمیگذارید؟
باید حسرت پلیس آمریکا را هم بخوریم؟؟؟
پلیس بدون اعمال خشونت هیچ وقت بازدارندگی نداره. لطفا دست پلیس را در برخورد با مجرم باز بگذارید.
باید حسرت پلیس آمریکا را هم بخوریم؟؟؟
پلیس بدون اعمال خشونت هیچ وقت بازدارندگی نداره. لطفا دست پلیس را در برخورد با مجرم باز بگذارید.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
بنده خدا خدا رحمتش کنه ...سارقان قاتل وحشی باید دستگیر وسریع به اعدام محکوم شوند در این شرایط خاص کشور نباید به حرامزادگان قاتل و دزد خفتگیر مسلح و.. جاسوس وتروریست و... رحم کرد
از نتایج فروپاشی اقتصاد. این تازه اولشه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
دی ان ای این انسان ها رو بررسی کنید . یک انسان به چه جایگاهی میرسه و چطوری که به راحتی یک انسان دیگر رو می کشه ؟ رفتی تو خونه طرف بعد به جای فرار میزنی میکشیش ؟
نا قاتل دستگیر نشه انگیزه قتل معلوم نمیشه ، مقتول که مرده و قاتل هست که باید اعتراف کنند حقیقتو
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