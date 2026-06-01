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این خواننده دیشب در شیراز به قتل رسید

محمد اکبران، نوازنده و خواننده گروه آلیاژ، از قدیمی‌ترین گروه‌های متال ایران، دیشب پس از حمله سارقان به منزلش در شیراز، به‌خاطر مقاومت برای حفظ زندگی‌اش با ضربات چاقو به قتل رسید.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۸۸
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7721 بازدید
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۱۰
این خواننده دیشب در شیراز به قتل رسید

به گزارش تابناک به نقل از برترین‌ها؛ محمد اکبران، نوازنده و خواننده گروه آلیاژ، از قدیمی‌ترین گروه‌های متال ایران، دیشب پس از حمله سارقان به منزلش در شیراز، به‌خاطر مقاومت برای حفظ زندگی‌اش با ضربات چاقو به قتل رسید.

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خواننده گروه آلیاژ قتل سرقت محمد اکبران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۱۰
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
7
59
پاسخ
چرا انقدر راحت باید بتونن وارد خونه مردم بشن و در حضورشون سرقت همراه با قتل انجام بدن؟؟ چرا دست پلیس را برای برخورد محکم باز نمیگذارید؟
باید حسرت پلیس آمریکا را هم بخوریم؟؟؟
پلیس بدون اعمال خشونت هیچ وقت بازدارندگی نداره. لطفا دست پلیس را در برخورد با مجرم باز بگذارید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
مگه حین سرقت پلیس اونجا بوده ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
3
48
پاسخ
بنده خدا خدا رحمتش کنه ...سارقان قاتل وحشی باید دستگیر وسریع به اعدام محکوم شوند در این شرایط خاص کشور نباید به حرامزادگان قاتل و دزد خفتگیر مسلح و.. جاسوس وتروریست و... رحم کرد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
10
68
پاسخ
از نتایج فروپاشی اقتصاد. این تازه اولشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
دقیقا .هر علتی معلولی دارد و افزایش سرقتها علتش فرو پاشی اقتصاده و چشم دولتمردان قدیم و جدید روشن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
نظر احمقانه نده. دهها میلیون نفردیگر مشکل اقتصادی دارند، میروند قتل و جنایت میکنند؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
16
پاسخ
دی ان ای این انسان ها رو بررسی کنید . یک انسان به چه جایگاهی میرسه و چطوری که به راحتی یک انسان دیگر رو می کشه ؟ رفتی تو خونه طرف بعد به جای فرار میزنی میکشیش ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
3
13
پاسخ
نا قاتل دستگیر نشه انگیزه قتل معلوم نمیشه ، مقتول که مرده و قاتل هست که باید اعتراف کنند حقیقتو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
8
38
پاسخ
نتایج اقتصاد ویران شده
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
1
پاسخ
امنیت؟
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