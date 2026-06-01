این خواننده دیشب در شیراز به قتل رسید

محمد اکبران، نوازنده و خواننده گروه آلیاژ، از قدیمی‌ترین گروه‌های متال ایران، دیشب پس از حمله سارقان به منزلش در شیراز، به‌خاطر مقاومت برای حفظ زندگی‌اش با ضربات چاقو به قتل رسید.

به گزارش تابناک به نقل از برترین‌ها؛ محمد اکبران، نوازنده و خواننده گروه آلیاژ، از قدیمی‌ترین گروه‌های متال ایران، دیشب پس از حمله سارقان به منزلش در شیراز، به‌خاطر مقاومت برای حفظ زندگی‌اش با ضربات چاقو به قتل رسید.