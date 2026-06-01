چرا پوتین ناگهان به دنبال ارمنستان رفته؟
خبرگزاری «نووستی» گزارش داد، دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در پیامی تولد نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان را به وی تبریک گفته و بر تمایل مسکو برای ادامه دوستی و تقویت همکاری با ایروان تأکید کرد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در پیام تبریک پوتین آمده است: «نیکول پاشینیان گرامی، تولد شما را صمیمانه تبریک میگویم. روابط میان دو کشور و ملتهای ما بهطور مرسوم دوستانه بوده و ما به توسعه بیشتر و تدریجی این روابط علاقهمند هستیم.»
رئیسجمهور روسیه برای نخستوزیر ارمنستان سلامتی، رفاه و موفقیت آرزو کرد. نیکول پاشینیان در تاریخ اول ژوئن 51 ساله شد.
رئیسجمهور روسیه چند روز قبل هشدار داده بود که در صورت عبور ارمنستان به استانداردهای اقتصادی اتحادیه اروپا، روندهای همگرایی با این کشور ناگزیر متوقف خواهد شد. به گفته پوتین، در صورت خروج ارمنستان از اتحادیه اقتصادی اوراسیا، این کشور دسترسی خود را به توافقهای تجارت آزاد از دست خواهد داد و شهروندان ارمنستان برای کار در خاک روسیه ملزم به دریافت مجوز کار خواهند شد.