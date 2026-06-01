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چرا پوتین ناگهان به دنبال ارمنستان رفته؟

ولادیمیر پوتین در پیامی برای نیکول پاشینیان، بر تمایل کشورش برای تقویت همکاری با ارمنستان تأکید کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۸۴
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چرا پوتین ناگهان به دنبال ارمنستان رفته؟

خبرگزاری «نووستی» گزارش داد، دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در پیامی تولد نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان را به وی تبریک گفته و بر تمایل مسکو برای ادامه دوستی و تقویت همکاری با ایروان تأکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در پیام تبریک پوتین آمده است: «نیکول پاشینیان گرامی، تولد شما را صمیمانه تبریک می‌گویم. روابط میان دو کشور و ملت‌های ما به‌طور مرسوم دوستانه بوده و ما به توسعه بیشتر و تدریجی این روابط علاقه‌مند هستیم.»

رئیس‌جمهور روسیه برای نخست‌وزیر ارمنستان سلامتی، رفاه و موفقیت آرزو کرد. نیکول پاشینیان در تاریخ اول ژوئن 51 ساله شد.

رئیس‌جمهور روسیه چند روز قبل هشدار داده بود که در صورت عبور ارمنستان به استانداردهای اقتصادی اتحادیه اروپا، روندهای همگرایی با این کشور ناگزیر متوقف خواهد شد. به گفته پوتین، در صورت خروج ارمنستان از اتحادیه اقتصادی اوراسیا، این کشور دسترسی خود را به توافق‌های تجارت آزاد از دست خواهد داد و شهروندان ارمنستان برای کار در خاک روسیه ملزم به دریافت مجوز کار خواهند شد.

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پوتین روسیه ارمنستان پیام فوری همکاری توسعه روابط
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
4
14
پاسخ
روسیه چقدر ضعیف شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
5
18
پاسخ
روسیه سمی مهلک هست موقع کمک به ارمنستان نبود!!!!!!!!! ولی الان پیام تبریک و سلام میده
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