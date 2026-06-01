صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اطلاعیه دانشگاه فرهنگیان برای جذب دانشجو

دانشگاه فرهنگیان در خصوص فرآیند جذب و پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان سال ۱۴۰۵ مقطع کارشناسی ارشد از بین ۲۰درصد برتر دانشجویان کارشناسی پیوسته «دانشگاه فرهنگیان» و «تربیت‌دبیر شهیدرجائی»، اطلاعیه ای صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۸۱
| |
3085 بازدید
اطلاعیه دانشگاه فرهنگیان برای جذب دانشجو

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، دانشگاه فرهنگیان با صدور اطلاعیه‌ای شرایط و فرآیند پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۵ را تبیین و تشریح کرد.

جذب و پذیرش بدون آزمون استعداد‌های درخشان سال ۱۴۰۵ مقطع کارشناسی ارشد از بین ۲۰ درصد برتر دانشجویان کارشناسی پیوسته «دانشگاه فرهنگیان» و «تربیت دبیر شهید رجائی» بر اساس «آئین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد» و دستورالعمل اجرایی در رشته‌های آموزش زبان فارسی، آموزش زبان انگلیسی، رفتار حرکتی، آموزش تربیت بدنی، علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی، برنامه‌ریزی‌درسی، مدیریت‌آموزشی، علوم‌تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی، روانشناسی تربیتی، آموزش شیمی، آموزش فیزیک، آموزش ریاضی و آموزش زیست‌شناسی اجرا می‌شود.

داوطلبان می‌توانند پس از مطالعه دقیق آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی از روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ تا پایان روز جمعه ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری مدارک خود در سامانه استعداد درخشان به آدرس https://talent.cfu.ac.ir اقدام کنند. لیست اسامی ۲۰ درصد برتر دانشجویان ورودی مهر ۱۴۰۱ و بهمن ۱۴۰۰ مقطع کارشناسی که واجد شرایط شرکت در این فراخوان هستند، در بخش «نحوه ثبت نام و تکمیل پرونده سامانه» بارگذاری شده است.

این تاریخ قابل تمدید نیست، لذا ضروری است داوطلبان، ثبت‌نام را به روز‌های آخر موکول نکنند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دانشگاه فرهنگیان بدون آزمون جذب دانشجو کارشناسی استعداد درخشان
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تغییر زمان برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد
اعلام نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان
جزییات آغاز بازگشت دانشجویان به دانشگاه‌ها
شروط آموزش و پرورش برای برگزاری آزمون استخدامی
اعلام نتایج دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد
اعلام زمان برگزاری کنکور سراسری ۱۴۰۵
طرح حاجی‌بابایی برای معلمان بلاتکلیف
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m25
tabnak.ir/005m25