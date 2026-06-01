اطلاعیه دانشگاه فرهنگیان برای جذب دانشجو
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، دانشگاه فرهنگیان با صدور اطلاعیهای شرایط و فرآیند پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۵ را تبیین و تشریح کرد.
جذب و پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان سال ۱۴۰۵ مقطع کارشناسی ارشد از بین ۲۰ درصد برتر دانشجویان کارشناسی پیوسته «دانشگاه فرهنگیان» و «تربیت دبیر شهید رجائی» بر اساس «آئیننامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد» و دستورالعمل اجرایی در رشتههای آموزش زبان فارسی، آموزش زبان انگلیسی، رفتار حرکتی، آموزش تربیت بدنی، علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی، برنامهریزیدرسی، مدیریتآموزشی، علومتربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی، روانشناسی تربیتی، آموزش شیمی، آموزش فیزیک، آموزش ریاضی و آموزش زیستشناسی اجرا میشود.
داوطلبان میتوانند پس از مطالعه دقیق آئیننامه و دستورالعمل اجرایی از روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ تا پایان روز جمعه ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ نسبت به ثبتنام و بارگذاری مدارک خود در سامانه استعداد درخشان به آدرس https://talent.cfu.ac.ir اقدام کنند. لیست اسامی ۲۰ درصد برتر دانشجویان ورودی مهر ۱۴۰۱ و بهمن ۱۴۰۰ مقطع کارشناسی که واجد شرایط شرکت در این فراخوان هستند، در بخش «نحوه ثبت نام و تکمیل پرونده سامانه» بارگذاری شده است.
این تاریخ قابل تمدید نیست، لذا ضروری است داوطلبان، ثبتنام را به روزهای آخر موکول نکنند.