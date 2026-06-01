تصاویری از ساختمان قدیم مجلس پس از جنگ
ساختمان قدیم مجلس یا کاخ سنا، یکی از مهمترین نمونههای معماری مدرن ایران و بخشی از حافظه سیاسی معاصر کشور، پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل دچار آسیبهای گسترده شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۷۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ساختمان قدیم مجلس یا کاخ سنا، یکی از مهمترین نمونههای معماری مدرن ایران و بخشی از حافظه سیاسی معاصر کشور، پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل دچار آسیبهای گسترده شد.
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