تصاویری از ساختمان قدیم مجلس پس از جنگ

ساختمان قدیم مجلس یا کاخ سنا، یکی از مهم‌ترین نمونه‌های معماری مدرن ایران و بخشی از حافظه سیاسی معاصر کشور، پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل دچار آسیب‌های گسترده شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ساختمان قدیم مجلس یا کاخ سنا، یکی از مهم‌ترین نمونه‌های معماری مدرن ایران و بخشی از حافظه سیاسی معاصر کشور، پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل دچار آسیب‌های گسترده شد.