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تصاویری از ساختمان قدیم مجلس پس از جنگ

ساختمان قدیم مجلس یا کاخ سنا، یکی از مهم‌ترین نمونه‌های معماری مدرن ایران و بخشی از حافظه سیاسی معاصر کشور، پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل دچار آسیب‌های گسترده شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۷۷
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4559 بازدید
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ساختمان قدیم مجلس یا کاخ سنا، یکی از مهم‌ترین نمونه‌های معماری مدرن ایران و بخشی از حافظه سیاسی معاصر کشور، پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل دچار آسیب‌های گسترده شد.

تصاویری از ساختمان قدیم مجلس پس از جنگ

تصاویری از ساختمان قدیم مجلس پس از جنگ

تصاویری از ساختمان قدیم مجلس پس از جنگ

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کاخ سنا مجلس ساختمان مجلس معماری مدرن بازسازی جنگ با ایران حمله به ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
10
پاسخ
عکس پشت پنجاه تومنی
یادش بخیر
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