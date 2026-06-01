افزایش ۴۰ درصدی قیمت پایه مواد پتروشیمی در بورس کالا

به گزارش تابناک، همزمان با ابلاغ جدول جدید قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی از سوی مدیریت توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در روز یکشنبه، قیمت پایه بسیاری از مواد اولیه مورد استفاده صنایع داخلی با افزایش قابل توجهی مواجه شده است؛ تغییری که به گفته فعالان صنعتی، می‌تواند موج جدیدی از افزایش هزینه تولید و رشد قیمت کالا‌های مصرفی را در پی داشته باشد.

بررسی جدول جدید قیمت‌ها نشان می‌دهد که نرخ پایه عرضه بخش قابل توجهی از محصولات پلیمری و شیمیایی از جمله انواع پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن، PVC و سایر مواد اولیه پرکاربرد صنایع پایین‌دستی نسبت به دوره‌های قبل رشد محسوسی را تجربه کرده است. برآورد‌های اولیه از افزایش میانگین حدود ۴۰ درصدی قیمت پایه برخی گروه‌های کالایی حکایت دارد.

نکته قابل توجه در ابلاغیه جدید آن است که طی حدود هشت هفته گذشته، قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای میانگین قیمت حواله ارز محاسبه و تعیین می‌شد؛ روشی که تا حدی از شدت نوسانات قیمت مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی می‌کاست. با این حال، بر اساس فرمول جدید اعلام‌شده، مبنای محاسبه قیمت‌های پایه بار دیگر به نرخ‌های جهانی بازگشته است. این تغییر سبب شده قیمت بسیاری از مواد اولیه پتروشیمی با جهش قابل توجهی مواجه شود.