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قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۱۱ خرداد

هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۸ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۶۳
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قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۱۱ خرداد

 به گزارش تابناک، طلا   18 عیار  امروز در سایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلای جهانی با کاهش ۲۱ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴,۵۱۷ (چهار هزار و پانصد و هفده) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

 هر گرم طلا ۱۸ عیار  به ۱۸ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار به ۷۷ میلیون و ۵۴۶ هزار تومان رسید‌.

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