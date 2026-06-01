قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۱۱ خرداد

هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۸ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید.

به گزارش تابناک، طلا 18 عیار امروز در سایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلای جهانی با کاهش ۲۱ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴,۵۱۷ (چهار هزار و پانصد و هفده) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۸ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار به ۷۷ میلیون و ۵۴۶ هزار تومان رسید‌.