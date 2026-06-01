قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۱۱ خرداد
هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۸ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۶۳| |
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به گزارش تابناک، طلا 18 عیار امروز در سایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت طلای جهانی با کاهش ۲۱ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴,۵۱۷ (چهار هزار و پانصد و هفده) دلار نرخگذاری شد.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۸ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید.
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار به ۷۷ میلیون و ۵۴۶ هزار تومان رسید.
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