به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در نشست خبری با اصحاب رسانه به آخرین آمار تصادفات پایتخت اشاره و اظهار داشت: تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۶۴ نفر افزایش داشته که معادل رشد ۲۶ درصدی است.

وی ادامه داد: بخش عمده این افزایش مربوط به ماه‌های ابتدایی سال بوده و در چهار ماهه سوم، آمار فوتی‌ها ۲۹ نفر کاهش داشته و روند کاهشی در این حوزه شکل گرفته است.

سردار موسوی پور تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد این روند کاهشی در دو ماه اخیر نیز ادامه داشته است. بر اساس آمار موجود، ۳۷ درصد از قربانیان تصادفات پایتخت را عابران پیاده تشکیل می‌دهند. همچنین ۴۴ درصد از فوتی‌ها مربوط به موتورسواران و ۱۹ درصد مربوط به سرنشینان و رانندگان خودرو‌ها بوده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه ۵۸ درصد تصادفات فوتی در بزرگراه‌ها رخ داده است، گفت: عدم توجه به جلو با ۴۱ درصد، سرعت غیرمجاز با ۲۹ درصد و تغییر مسیر ناگهانی با ۶درصد از مهم‌ترین عوامل وقوع تصادفات منجر به فوت در پایتخت به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه ۵۶ درصد این حوادث در ساعات شبانه‌روز و در محدوده‌های شهری رخ داده، تصریح کرد: بیشترین قربانیان تصادفات در گروه سنی ۳۰ تا ۵۹ سال قرار دارند که ۴۴.۵ درصد از جان‌باختگان را شامل می‌شوند.

سردار موسوی پور از شناسایی ۴۲ نقطه حادثه‌خیز در تهران خبر داد و گفت: اقدامات اصلاحی برای کاهش خطرات این نقاط در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه برخورد با تخلفات رانندگی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تخلفات از طریق سامانه‌های هوشمند و دوربین‌های نظارتی ثبت می‌شود و در کنار آن، مأموران پلیس نیز به‌صورت میدانی با تخلفات حادثه‌ساز برخورد می‌کنند. در همین راستا بیش از هزار پرونده برای رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

سردار موسوی‌پور در خصوص اجرای طرح ترافیک در روز‌های تعطیل پیش‌رو اظهار کرد: در صورت تعطیلی رسمی، محدودیت جدیدی برای تردد در محدوده‌های طرح ترافیک اعمال نخواهد شد و روال فعلی در مرکز شهر ادامه پیدا می‌کند.

سردار موسوی پور درباره موتورسواری بانوان اعلام کرد: پلیس راهور مجری قانون است و ملاک عمل، قوانین موجود است. بر اساس قانون، هر فردی که قصد رانندگی با یک وسیله نقلیه را دارد باید گواهینامه متناسب با همان وسیله را دریافت کند. در حال حاضر نیز موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان تابع قوانین و مقررات موجود است و پلیس در این زمینه مطابق قانون عمل می‌کند.