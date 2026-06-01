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میدری از نحوه واریز کالابرگ در خرداد گفت

وزیر کار از تغییر در ضوابط بیمه بیکاری و ارائه تخفیف‌های 10 درصدی در طرح کالابرگ خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۵۸
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29788 بازدید
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میدری از نحوه واریز کالابرگ در خرداد گفت

احمد میدری وزیر کار با حضور در مراسم آغاز رسمی اردوهای آماده سازی  تیم ملی مهارت ایران با اشاره به آغاز دوره‌های آمادگی برای مسابقات جهانی مهارت شانگهای، اظهار داشت که این رقابت‌ها انگیزه‌ای بزرگ برای ارتقای کیفیت نیروی کار ماهر در کشور ایجاد می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی گفت: برگزیدگان مسابقات ملی که در اصفهان انتخاب شده‌اند، به مدت سه ماه تحت آموزش‌های فشرده خواهند بود تا در شهریورماه به این مسابقات اعزام شوند. 

وی افزود: اهمیت این رویدادها در سطح بین‌المللی بسیار بالاست و معمولاً با حضور رؤسای جمهور کشورهای میزبان افتتاح می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم نهادینه‌سازی مسابقات مهارت، تصریح کرد که با مشارکت مجلس و صاحبان کسب‌وکار، به دنبال گسترش این آزمون‌ها هستیم. 

وی خاطرنشان کرد: طرح برگزاری مسابقات دوجانبه با کشورهای همسایه نیز دوباره در دستور کار قرار گرفته است؛ چنان‌که در سفر اخیر به عمان، تفاهم‌های اولیه در این زمینه صورت گرفت و با سایر کشورهای همسایه نیز در حال رایزنی هستیم.

احمد میدری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پایداری اشتغال در شرایط جنگی پرداخت و اظهار داشت که دولت برای مهار بیکاری، تقسیم کار ملی انجام داده است.

 وی افزود وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و نفت در حوزه‌های تسهیلات بانکی، تأمین مواد اولیه و پتروشیمی وظایف مشخصی دارند تا از تعدیل نیرو جلوگیری شود.

 وی گفت: خوشبختانه با همکاری استانداری‌ها و تشکل‌های صنفی، اقدامات موثری صورت گرفته است؛ به‌طوری‌که تنها در استان مرکزی، هزار نفر از نیروهای تعدیل شده به محل کار خود بازگشته‌اند.

میدری در خصوص حمایت از افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، از تسهیل در فرآیند ثبت‌نام بیمه بیکاری خبر داد و گفت شرایط دریافت این بیمه متناسب با وضعیت کنونی تغییر کرده است.

 وی تصریح کرد: به دلیل شرایط خاص، شرط داشتن کارت پایان خدمت برای دریافت بیمه بیکاری برداشته شده است.

 وی افزود: در حال حاضر حدود 290 هزار نفر تحت پوشش این بیمه هستند و پرداخت‌ها با سرعت و بدون مشکل در حال انجام است.

وزیر کار در پایان درباره آخرین وضعیت طرح کالابرگ الکترونیک نیز اظهار داشت که مدل جدیدی از تخفیف‌های حمایتی در حال اجراست. 

مدیری افزود: کالابرگ خردادماه به روال ماه‌های قبل پرداخت می‌شود. بخش‌های مختلف دولت مانند سازمان برنامه به‌دنبال منابع جدید برای کالابرگ هستند، اما هنوز منابع جدیدی نداریم.

وی گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته با تولیدکنندگان، 10 درصد تخفیف ویژه در صنعت لبنیات برای خریداران از طریق کالابرگ در نظر گرفته شده است که شرکت‌های منتخب اسامی خود را اعلام خواهند کرد. 

وی همچنین افزود: رایزنی با صنایع دیگر از جمله تولیدکنندگان روغن برای اعمال تخفیف‌های بیشتر همچنان ادامه دارد تا فشار معیشتی بر مردم کاهش یابد.
 

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احمد میدری کالابرگ واریز کالابرگ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
19
پاسخ
خود این تصمیم باز گرانی مجدد 10 درصدی کالای اساسی مشمول کالا برگ را در بر دارد تا بابت 10 درصد تخفیف کالا برگ توزیع کنندگان عملا ضرر نکنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
واقعا برای اتخاذ تصمیمات 5 دقیقه فکر هم نمی کنند تا تصمیمشان تبعات نداشته باشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
تقصیر ندارند چون بلد نیستن!!!!!!! و تخصص این کار رو ندارن
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
13
پاسخ
تخفیف لبنیات روی محصولات کم تقاضا شیر کم چرب - ماست کم چرب - پنیر خشک داده می شود نه روی محصولات با کیفیت و پر طرفدار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
9
پاسخ
اونوقت من دوساله دنبال بیمه بیکاری وحق وحقوقم هستم کدام سرعت بروجرد اداره کار سری بزن میدری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
18
پاسخ
کالابرگ نبود،روغن ۵کیلو ۴۶۰هزار تومان،،کالابرگ اومد قیمت همون کالا از ۱میلیون ۴۶۰هزار تومان شروع شد و ۲۰۰هزار تومان در هفته بالاتر رفت،،امروز کالابرگ همان قیمت ابتدا و آن کالا(روغن ۵کیلو)حدود۳میلیون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
21
پاسخ
سلام بااین گرونی با یک میلیون گرانی چه میشه خرید لطفا مسؤلان رسیدگی کنن
پاسخ ها
مسعود
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
چشم
معصومه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
18
پاسخ
این همه عوارض تنگ هرمزمیگیرن بزارین روهمین کالابرگ ویارانه مردموبدبخت کردین هیچی بااین یارانه ۳۰۰یا۴۰۰تومانی وکالابرک یک میلیونی چه میشه خودتون فکرکنیدبچه ای که هرروزچی میخوادازکجاباید بیارید
پاسخ ها
هادی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
خیلی رسیدگی کردن واقعا خسته نباشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
11
پاسخ
اینا فکر مردم نیستن
هادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
8
پاسخ
مرغ کیلویی ۴۳۰ تومن تخم مرغ شانه ای ۵۰۰ روغن ۸۱۰ گرمی ۳۵۰ و.... آخه مردم چطور زندگی کنن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
7
پاسخ
این چندر غاز رو به تولید کننده نده میدری چرا چون تولید کننده تا جایی که تونسته گران کرده حق مردم و کالابرگ را مستقیم به مردم بده چون حیف و میل میشه بین تولید کننده این تخفیف رو آیکیو به فروشگاهها بری سری بزنی حتی تا 20درصد هم دارند چرا چون آنقدر گران شده کسی توان خرید ندارها پس اشتباه تصمیم نگیر
بازنشسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
3
پاسخ
دو عدد مرغ زنده خربدم واسم کشت شد ۲ ملیون تومان .
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