میدری از نحوه واریز کالابرگ در خرداد گفت
احمد میدری وزیر کار با حضور در مراسم آغاز رسمی اردوهای آماده سازی تیم ملی مهارت ایران با اشاره به آغاز دورههای آمادگی برای مسابقات جهانی مهارت شانگهای، اظهار داشت که این رقابتها انگیزهای بزرگ برای ارتقای کیفیت نیروی کار ماهر در کشور ایجاد میکند.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی گفت: برگزیدگان مسابقات ملی که در اصفهان انتخاب شدهاند، به مدت سه ماه تحت آموزشهای فشرده خواهند بود تا در شهریورماه به این مسابقات اعزام شوند.
وی افزود: اهمیت این رویدادها در سطح بینالمللی بسیار بالاست و معمولاً با حضور رؤسای جمهور کشورهای میزبان افتتاح میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم نهادینهسازی مسابقات مهارت، تصریح کرد که با مشارکت مجلس و صاحبان کسبوکار، به دنبال گسترش این آزمونها هستیم.
وی خاطرنشان کرد: طرح برگزاری مسابقات دوجانبه با کشورهای همسایه نیز دوباره در دستور کار قرار گرفته است؛ چنانکه در سفر اخیر به عمان، تفاهمهای اولیه در این زمینه صورت گرفت و با سایر کشورهای همسایه نیز در حال رایزنی هستیم.
احمد میدری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پایداری اشتغال در شرایط جنگی پرداخت و اظهار داشت که دولت برای مهار بیکاری، تقسیم کار ملی انجام داده است.
وی افزود وزارتخانههای اقتصاد، صمت و نفت در حوزههای تسهیلات بانکی، تأمین مواد اولیه و پتروشیمی وظایف مشخصی دارند تا از تعدیل نیرو جلوگیری شود.
وی گفت: خوشبختانه با همکاری استانداریها و تشکلهای صنفی، اقدامات موثری صورت گرفته است؛ بهطوریکه تنها در استان مرکزی، هزار نفر از نیروهای تعدیل شده به محل کار خود بازگشتهاند.
میدری در خصوص حمایت از افرادی که شغل خود را از دست دادهاند، از تسهیل در فرآیند ثبتنام بیمه بیکاری خبر داد و گفت شرایط دریافت این بیمه متناسب با وضعیت کنونی تغییر کرده است.
وی تصریح کرد: به دلیل شرایط خاص، شرط داشتن کارت پایان خدمت برای دریافت بیمه بیکاری برداشته شده است.
وی افزود: در حال حاضر حدود 290 هزار نفر تحت پوشش این بیمه هستند و پرداختها با سرعت و بدون مشکل در حال انجام است.
وزیر کار در پایان درباره آخرین وضعیت طرح کالابرگ الکترونیک نیز اظهار داشت که مدل جدیدی از تخفیفهای حمایتی در حال اجراست.
مدیری افزود: کالابرگ خردادماه به روال ماههای قبل پرداخت میشود. بخشهای مختلف دولت مانند سازمان برنامه بهدنبال منابع جدید برای کالابرگ هستند، اما هنوز منابع جدیدی نداریم.
وی گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته با تولیدکنندگان، 10 درصد تخفیف ویژه در صنعت لبنیات برای خریداران از طریق کالابرگ در نظر گرفته شده است که شرکتهای منتخب اسامی خود را اعلام خواهند کرد.
وی همچنین افزود: رایزنی با صنایع دیگر از جمله تولیدکنندگان روغن برای اعمال تخفیفهای بیشتر همچنان ادامه دارد تا فشار معیشتی بر مردم کاهش یابد.