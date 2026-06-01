دود انتصابات غیرحرفهای در شستا به چشم کارگران میرود
روح الله لکعلیآبادی؛ نماینده مردم دورود در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با عملکرد شستا و تاثیرات آن بر شرکت های زیرمجموعه آن، اظهار کرد: کارخانه سیمان دورود یکی از مهمترین مراکز تولیدی و اشتغالزای شهرستان دورود و از قدیمیترین واحدهای سیمانی کشور است. درآمدهای حاصل از فعالیت این مجموعه در سالهای گذشته صرف ایجاد کارخانههای متعدد در نقاط مختلف کشور شد، اما سهم خود سیمان دورود از این منابع، توسعه و نوسازی متناسب با نیازهایش نبوده است.
وی افزود: امروز هر زمان درباره مشکلات این کارخانه با مسئولان شستا گفتوگو میکنیم، پاسخ میدهند که کارخانه فرسوده شده است؛ در حالی که اگر طی سالهای گذشته سرمایهگذاری لازم برای بازسازی و نوسازی انجام میشد، اکنون با چنین وضعیتی مواجه نبودیم.
نماینده مردم دورود در مجلس با انتقاد از برخی تصمیمات مدیریتی در مجموعههای وابسته به شستا گفت: بعضی دستورالعملها و تصمیمات غیرکارشناسی موجب نارضایتی گسترده کارگران شده است. افرادی با امید و انگیزه وارد چرخه اشتغال میشوند اما در ادامه با تصمیماتی مواجه میشوند که امنیت شغلی آنان را تحت تأثیر قرار میدهد و این مسئله تبعات اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد.
لکعلیآبادی همچنین با زیر سؤال بردن روند برخی انتصابات در مجموعه شستا تصریح کرد: بخشی از مشکلات امروز ناشی از انتصابات غیرتخصصی و غیرحرفهای است. زمانی که انتخاب مدیران بر پایه شایستگیهای حرفهای صورت نگیرد، آثار آن مستقیماً در عملکرد شرکتها و وضعیت کارگران نمایان میشود و دود این تصمیمات در نهایت به چشم تولید و نیروی کار خواهد رفت.
وی تأکید کرد: سیمان دورود برای مردم شهرستان تنها یک کارخانه نیست، بلکه بخشی از هویت صنعتی منطقه محسوب میشود. انتظار داریم شستا با نگاه ویژه به نوسازی، رفع آلودگیهای زیستمحیطی و حفظ اشتغال موجود، مانع از تضعیف این واحد تولیدی شود؛ چرا که تداوم وضعیت فعلی قابل قبول نیست و کارگران نیز گلایههای جدی از شرایط موجود دارند.