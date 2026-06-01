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لک علی آبادی در گفت‌و‌گو با تابناک:

دود انتصابات غیرحرفه‌ای در شستا به چشم کارگران می‌رود

نماینده مردم دورود و از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر تعاون، با انتقاد از عملکرد شستا، انتصابات غیرحرفه‌ای و تصمیمات غیرکارشناسی را عامل بخشی از مشکلات واحد‌های تولیدی زیرمجموعه این مجموعه عنوان کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۵۴
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2630 بازدید
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دود انتصابات غیرحرفه‌ای در شستا به چشم کارگران می‌رود

روح الله لک‌علی‌آبادی؛ نماینده مردم دورود در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با عملکرد شستا و تاثیرات آن بر شرکت های زیرمجموعه آن، اظهار کرد: کارخانه سیمان دورود یکی از مهم‌ترین مراکز تولیدی و اشتغال‌زای شهرستان دورود و از قدیمی‌ترین واحدهای سیمانی کشور است. درآمدهای حاصل از فعالیت این مجموعه در سال‌های گذشته صرف ایجاد کارخانه‌های متعدد در نقاط مختلف کشور شد، اما سهم خود سیمان دورود از این منابع، توسعه و نوسازی متناسب با نیازهایش نبوده است.

وی افزود: امروز هر زمان درباره مشکلات این کارخانه با مسئولان شستا گفت‌وگو می‌کنیم، پاسخ می‌دهند که کارخانه فرسوده شده است؛ در حالی که اگر طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری لازم برای بازسازی و نوسازی انجام می‌شد، اکنون با چنین وضعیتی مواجه نبودیم.

نماینده مردم دورود در مجلس با انتقاد از برخی تصمیمات مدیریتی در مجموعه‌های وابسته به شستا گفت: بعضی دستورالعمل‌ها و تصمیمات غیرکارشناسی موجب نارضایتی گسترده کارگران شده است. افرادی با امید و انگیزه وارد چرخه اشتغال می‌شوند اما در ادامه با تصمیماتی مواجه می‌شوند که امنیت شغلی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این مسئله تبعات اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد.

لک‌علی‌آبادی همچنین با زیر سؤال بردن روند برخی انتصابات در مجموعه شستا تصریح کرد: بخشی از مشکلات امروز ناشی از انتصابات غیرتخصصی و غیرحرفه‌ای است. زمانی که انتخاب مدیران بر پایه شایستگی‌های حرفه‌ای صورت نگیرد، آثار آن مستقیماً در عملکرد شرکت‌ها و وضعیت کارگران نمایان می‌شود و دود این تصمیمات در نهایت به چشم تولید و نیروی کار خواهد رفت.

وی تأکید کرد: سیمان دورود برای مردم شهرستان تنها یک کارخانه نیست، بلکه بخشی از هویت صنعتی منطقه محسوب می‌شود. انتظار داریم شستا با نگاه ویژه به نوسازی، رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی و حفظ اشتغال موجود، مانع از تضعیف این واحد تولیدی شود؛ چرا که تداوم وضعیت فعلی قابل قبول نیست و کارگران نیز گلایه‌های جدی از شرایط موجود دارند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
5
پاسخ
دود انتصابات در کجا به چشم مردم نمی‌رود؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
سشتا کلا شده حیاط خلوت دولت .در هر دولتی همین بوده. هر چه فک و فامیل دارند را بدون سابقه مدیر عامل و هیات مدیره میکنند که هنوز جوهر مدرکشون خشک نشده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
6
پاسخ
بابا انتصابات غیره حرفه ایی رو ول کن بگو چرا مصوبه دولت در مورد احراز صلاحیت مدیران را انجام نمی دهد و اگه انجام بدهند عملا شایسته سالاری میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
5
پاسخ
متاسفانه پزشکیان هیچ نظارتی بر وزیرانش ندارد و مثل بازار که به حال خود رها شده، وزیران هم هر کاری میلشون بکشه انجام میدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
4
پاسخ
باسلام عدم مدیریت صحیح درتمام زمینه هاباعث نارضایتی شده. اگرهمبستگی واتحادمیخواهیم بایددراین مواردورودکنیم وانهارااصلاح کنیم وگرنه خداداندچه خواهدشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
4
پاسخ
مهم نیست چون کارگران خیلی وقته نابینا گشته اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
5
پاسخ
تامین اجتماعی فقط برای کارگران وبیمه پردازان بدرد نمیخوره وگرنه بهشتی شده برای کارمندان پرمدعا وحیاط خلوتی برای مسئولان نورچشمی و.......
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
از وقتی ماست و قیمه ها قاطی شد (ادغام بخشهای دولتی و خصوصی در هم و..) پول بیمه شدگان تامین اجتماعی میره برای جبران کمبود مالی سایر قسمتها و پر کردن جای اختلاسها
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
2
پاسخ
برای انتساب شدگان که خیلی خوب است و حسابی بار میبندند.....
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