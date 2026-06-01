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نتانیاهو: دستور حمله به ضاحیه بیروت را دادم

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی مدعی شد که به ارتش دستور حمله به ضاحیه جنوبی بیروت را داده است.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۵۲
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2970 بازدید
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۶
نتانیاهو: دستور حمله به ضاحیه بیروت را دادم

به گزارش تابناک؛ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی مدعی شد که به ارتش دستور حمله به ضاحیه جنوبی بیروت را داده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
3
16
پاسخ
تا توافق را به هوا نزنه ول کن نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
توافقی در کار نیست
اینا همش بازیه و فقط دارن زمان میخرن برای دور بعدی جنگ
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
این یعنی شروع دوباره جنگ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
20
11
پاسخ
خدایا کجای جون این جنایتکار بگیری لعنت به امریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
18
9
پاسخ
غلط کردی شیطان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
18
7
پاسخ
مادرتو میاریم جلوی چشت یابو
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