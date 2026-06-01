نتانیاهو: دستور حمله به ضاحیه بیروت را دادم
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی مدعی شد که به ارتش دستور حمله به ضاحیه جنوبی بیروت را داده است.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۵۲| |
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به گزارش تابناک؛ بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی مدعی شد که به ارتش دستور حمله به ضاحیه جنوبی بیروت را داده است.
گزارش خطا
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انتشار یافته: ۶
تا توافق را به هوا نزنه ول کن نیست
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
اینا همش بازیه و فقط دارن زمان میخرن برای دور بعدی جنگ
ناشناس| |
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
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