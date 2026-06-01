نتانیاهو: دستور حمله به ضاحیه بیروت را دادم

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی مدعی شد که به ارتش دستور حمله به ضاحیه جنوبی بیروت را داده است.

به گزارش تابناک؛ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی مدعی شد که به ارتش دستور حمله به ضاحیه جنوبی بیروت را داده است.