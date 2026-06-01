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اعلام کم‌بارش‌ترین و پربارش‌ترین استان

بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی، هرمزگان با افزایش ۷۶.۷ درصدی و تهران با کاهش ۳۹ درصدی نسبت به شرایط نرمال، پربارش‌ترین و کم‌بارش‌ترین استان‌های کشور هستند.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۵۰
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اعلام کم‌بارش‌ترین و پربارش‌ترین استان

بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی طی هفت روز گذشته منتهی به ماه ۹ خرداد، ۰.۵ میلیمتر بارش در این بازه زمانی دریافت شده که این میزان در بلندمدت ۱.۶ میلیمتر است بنابراین ۶۹.۵ درصد بارش بیشتر در این بازه زمانی دریافت شده است.

به گزارش تابناک به نقل ایسنا، از ابتدای ماه جاری منتهی به ۹ خردادماه در کشور به‌طور میانگین ۱ میلیمتر بارش ثبت شده، در حالی که میزان آن در بلندمدت ۲.۴ میلیمتر است. در نتیجه ۶۰.۱ درصد با کاهش بارش نسبت به بلندمدت رو‌به‌رو بوده‌ایم.

از ابتدای فصل جاری تا ۹ خردادماه به‌طور میانگین ۷۰.۲ میلیمتر بارش در کشور دریافت شده که نسبت به میانگین ۵۷.۲ میلیمتری بارش در بلندمدت، ۲۲ درصد افزایش بارندگی را نشان می‌دهد.

از ابتدای سال جاری تا ۹ خردادماه به‌طور میانگین ۲۲۵.۴ میلیمتر بارش در کشور ثبت شده که نسبت به میانگین بلندمدت (۲۱۸.۹ میلیمتر) با افزایش ۲.۹ درصدی بارش رو‌به‌رو هستیم.

جدول اطلاعات پهنه‌ای بارش استان‌ها از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه سال گذشته) نشان می‌دهد ۱۴ استان بارش‌های فراتر از نرمال را تجربه کرده‌اند که در این میان استان هرمزگان با افزایش ۷۶.۷ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت، بهترین وضعیت را دارد و پس از آن خراسان جنوبی با افزایش ۴۸.۵ درصدی بارش قرار دارد.

۱۷ استان با کم‌بارشی دست و پنجه نرم می‌کنند که در این میان تهران با کاهش ۳۹ درصدی نسبت به شرایط نرمال بدترین وضعیت را دارد و در رتبه بعدی استان‌های قم و سمنان به‌ترتیب با ۳۳.۵ و ۳۳.۳ درصد کم‌بارشی قرار دارند.

شروع سال آبی در ایران از ابتدای پائیز است. به این ترتیب یک سال آبی در ایران از ۱ مهرماه شروع می‌شود و تا ۳۱ شهریور سال بعد ادامه می‌یابد.

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