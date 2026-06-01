صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۷۶۲۴۹
بازدید: ۱۹۵۱
نظرات: ۱

عکس: آغاز عملیات احداث ۲۴۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده در جنگ رمضان

عملیات اجرایی ساخت ۲۴۰ واحد مسکونیِ آسیب‌دیده در جنگ رمضان در تهران، صبح یکشنبه ۱۰ خرداد با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران آغاز شد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری ساخت واحد مسکونی جنگ رمضان تهران احداث
اخبار مرتبط

بیشترین تعداد روزهای پاک تهران در ۵ سال اخیر

حضور هادی ساعی در منزل شهید کرمی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۳
جناب زاکانی. معلوم نیست چرا مترو رایگان شده. پول بازسازی اینها را کار ندارم از کجا میاد اما چرا پول مترو را نمیگیری تا دو جای دیگه را باهاش بازسازی کنید؟؟ این چه شو و بازی ای است؟؟!!
پاسخ
3
0