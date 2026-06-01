عکس: آغاز عملیات احداث ۲۴۰ واحد مسکونی آسیبدیده در جنگ رمضان
عملیات اجرایی ساخت ۲۴۰ واحد مسکونیِ آسیبدیده در جنگ رمضان در تهران، صبح یکشنبه ۱۰ خرداد با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران آغاز شد.
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برچسبها:عکس خبری ساخت واحد مسکونی جنگ رمضان تهران احداث
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