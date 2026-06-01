صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ترنس در ایران؛ از فتوا تا مستند

وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند

یک مستند به نام «ترنس‌کشی» هنوز به اکران عمومی نرسیده، اما همین که در یک نشست دانشگاهی نمایش داده شد، کافی بود تا موجی از بحث و واکنش به راه بیفتد.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۳۹
| |
3410 بازدید
|
۲
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
به گزارش تابناک، این مستند که ادعا می‌کند ترنسجندری پدیده‌ای روانی و قابل درمان است نه یک واقعیت زیستی، در دانشگاه الزهرا به نمایش درآمد و راوی آن، دکتر علیرضا لاور، از تحقیقی پنج‌ساله روی ۱۵۳ نفر گفت که ادعا می‌کند ۸۷ نفر از آنها را از طریق روان‌درمانی به «پذیرش جنس واقعی‌شان» رسانده است.
 
اما این بحث در ایران نه تازه است و نه ساده.
 


آنجا که همه چیز از یک فتوا شروع شد.
 
ایران در میان کشور‌های اسلامی جایگاه عجیبی دارد. در دهه‌ی شصت، امام خمینی فتوایی صادر کرد که عمل تغییر جنسیت را برای افراد «ترنسکشوال» مجاز اعلام کرد. این فتوا، اما از یک پرسش شخصی آغاز شد: مرد جوانی به نام فریده که احساس می‌کرد در جسم اشتباهی به دنیا آمده، نامه‌ای به امام نوشت. پاسخ امام مثبت بود.
در دهه‌ی شصت، امام خمینی فتوایی صادر کرد که عمل تغییر جنسیت را برای افراد «ترنسکشوال» مجاز اعلام کرد.
این فتوا در آن زمان حتی در میان مراجع دیگر هم بحث‌برانگیز بود. آیت‌الله خویی مخالف بود. اما دولت ایران آن را به قانون تبدیل کرد و ایران به یکی از معدود کشور‌هایی تبدیل شد که عمل تغییر جنسیت را نه فقط قانونی، بلکه با حمایت دولتی انجام می‌دهد.
 
اما این فتوا یک نکته‌ی ظریف داشت که اغلب نادیده گرفته می‌شود: امام خمینی میان «خنثی» یعنی افراد دوجنسی یا اینترسکس، و «ترنسکشوال» تمایز قائل شده بود. فتوا عمدتاً ناظر به کشف جنس واقعی در موارد ابهام بیولوژیک بود، نه لزوماً هر کسی که احساس هویت جنسیتی متفاوتی دارد. همین ابهام تفسیری تا امروز ادامه دارد.
 
 
 
آنچه علم می‌گوید و آنچه مورد مناقشه است
 
سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۹ ترنسجندری را از فهرست اختلالات روانی خارج کرد. انجمن روانپزشکی آمریکا هم همین موضع را دارد. اجماع علمی امروز این است که هویت جنسیتی ترکیبی از عوامل بیولوژیک، عصبی و روانی است و «درمان تبدیلی» یعنی تلاش برای تغییر هویت جنسیتی فرد از طریق روان‌درمانی، نه تنها بی‌اثر که مضر شناخته شده و در بسیاری از کشور‌ها ممنوع است.
 
اما واقعیت این است که بحث‌های علمی هیچ‌گاه کاملاً بسته نمی‌شوند. برخی پژوهشگران منتقد، از جمله در اروپا، نگرانی‌هایی درباره‌ی سرعت تشخیص و تجویز هورمون‌درمانی برای نوجوانان مطرح کرده‌اند. گزارش کَس در بریتانیا در سال ۲۰۲۴ توصیه کرد که رویکرد محتاطانه‌تری در درمان نوجوانان ترنس اتخاذ شود. این انتقادات جدی‌اند، اما از جنس دیگری‌اند: نه انکار واقعیت ترنسجندری، بلکه پرسش از پروتکل‌های درمانی خاص.
 
 
 
مستندی که هنوز اکران عمومی ندارد
 
«ترنس‌کشی» در این فضا ظاهر می‌شود. سازنده‌اش ادعا‌هایی مطرح می‌کند که از نظر علم پزشکی رسمی پذیرفته نیست: اینکه ترنسجندری صرفاً ریشه‌ی روانی دارد، که ناشی از تروما و شرایط خانوادگی است، و روان‌درمانی می‌تواند فرد را به «پذیرش جنس واقعی» برساند.
 
این ادعا‌ها در ایران مخاطب دارند، چون با برخی قرائت‌های فقهی سازگارتر است. اما مشکل اینجاست که تحقیق ادعایی روی ۱۵۳ نفر، بدون داوری همتا، بدون انتشار در مجلات معتبر، و با معیار‌های مبهم «موفقیت»، از نظر روش‌شناسی علمی قابل اتکا نیست.
 
ضمن اینکه آمار خودش هم حرفی می‌زند: از ۱۵۳ نفر، ۶۶ نفر یعنی تقریباً نیمی از آنها، به این «درمان» پاسخ ندادند. این عدد در گزارش نشست به‌عنوان موفقیت مطرح شد.
 
 
 
چرا این بحث مهم است
 
فارغ از اینکه کجا در این طیف ایستاده‌اید، یک چیز روشن است: افرادی که با هویت جنسیتی خود کشمکش دارند، آسیب‌پذیرترین قشر این ماجرا هستند. آمار خودکشی و آسیب به خود در میان ترنس‌های بدون حمایت، در همه‌ی مطالعات، بالاست. هر رویکردی که انتخاب می‌شود، چه پزشکی چه روان‌درمانی، باید پاسخ‌گوی این واقعیت باشد.
 
«ترنس‌کشی» به عنوان یک مستند هنوز راه طولانی دارد تا ادعاهایش را در برابر داوری علمی اثبات کند. اما این که چنین مستندی ساخته شده و در دانشگاه نمایش داده می‌شود، خودش نشانه‌ای است از اینکه این بحث در ایران زنده است و تعطیل‌بردار نیست.
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترنس ترنس سکشوال ترنسجندر ترنسکچوال ترنسکشوال ترنس ها تغییر جنسیت جنسیت
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترنس‌های تیم ملی فوتبال بانوان ایران!
ماجرای دردناک مرگ پسر ایلان ماسک از زبان خودش
پس لرزه شایعات درباره مرد بودن همسر مکرون
حاشیه‌های درگیری بر سر جنسیت همسر مکرون
بهنوش بختیاری: ترنس وجود ندارد!
خبر جدید مازیار لرستانی درباره تغییر جنسیتش
دردسرهای دختری که می‌خواست پسر باشد
واکنش وزیر دادگستری به موضوع تغییر جنسیت
بیماری ساده‌ای که مرگ را جلوی چشمتان می‌آورد! 
وقتی همسرتان ترنس ظاهر می‌گردد چه می‌شود؟
گفت‌وگو با میلاد که حالا اسمش لیلا است
معروف‌ترین تغییر جنسیت هنرمندان جهان
این ترنس به خاطر فرزندش تغییر جنسیت نداد
زنان نیز مردان را در ریاضیات بهتر می‌انگارند!
رنج‌های یک بیمار مبتلا به اختلال هویت جنسی
دردسر اردن در پی ادعای عجیب علیه جنسیت گلر تیم ملی زنان ایران
قتل خواهر و خودکشی برادر به خاطر ترنس بودن
اختصاص فضایی برای اسکان موقت ترنس‌ها
رژیم غذایی در جنسیت نوزاد تاثیر دارد؟
لباس مردانه‌ای که پوشش ملکه‌ها شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
19
پاسخ
باید به پژوهشهای معتبر جهانی مراجعه کرد نه به تئوریهای تازه روئیده یا کهنه به سر انجام نرسیده
آیدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
3
4
پاسخ
یه بار تو اتوبوس تو قسمت زنانه ایستاده بودم صدای مردی رو از بین زنها شنیدم که بلند بلند حرف میزد کنجکاو شدم که این آقا بین خانمها چکار میکنه سرم رو برگردوندم دیدم یه خانمه با صورتی درشت و ابروهای پرپشت و صدایی کاملا مردانه ، احتمالا یک ترنس بوده وفکر نمیکنم این صدا و ظاهر نسبتا مردانه فقط مشکل روحی روانی باشه
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m1P
tabnak.ir/005m1P