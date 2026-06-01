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دارندگان خودروهای گذرموقت بخوانند

رئیس پلیس راهور از تمدید موقت امکان تردد خودروهای گذرموقت که مهلت حضورشان در کشور به پایان رسیده خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۳۲
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1556 بازدید
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۴
دارندگان خودروهای گذرموقت بخوانند

سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به وضعیت خودروهای گذرموقت در کشور اظهار کرد: خودروهایی که به‌صورت گذرموقت وارد کشور شده‌اند و مدت زمان مجاز حضور آن‌ها در ایران به پایان رسیده است، با توجه به شرایط موجود، تا اطلاع ثانوی با مشکل قانونی برای تردد مواجه نخواهند بود.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی افزود: در شرایط فعلی، بخشی از مالکان این خودروها به دلیل محدودیت‌ها و شرایط ناشی از وضعیت جنگی کشور امکان بازگشت به کشور مبدأ یا خروج خودرو از مرزهای کشور را ندارند و همین موضوع برای آن‌ها مشکلاتی ایجاد کرده است.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: بر همین اساس و با در نظر گرفتن شرایط خاص موجود، مقرر شده است خودروهای گذرموقت که مهلت قانونی حضورشان در کشور به پایان رسیده، به‌صورت استثنایی تا زمان تعیین تکلیف شرایط فعلی، مجاز به تردد باشند.

حسینی تأکید کرد: مالکان این خودروها نگران پایان مهلت مجوز تردد خود نباشند و پلیس راهور در چارچوب تصمیمات اتخاذشده، همکاری لازم را با آنان خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: پس از عادی شدن شرایط و اعلام ضوابط جدید، نحوه ادامه تردد یا خروج این خودروها از کشور اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
8
پاسخ
و همچنین لاکچری بازهای بالا شهری و آقازاده ها همچنان بهره مند از تصمیمات پدرانشان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
8
پاسخ
این چه رانت کثیفیه برای یه عده، خب بذارید همه سوار بشن
ناشناس
|
France
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
2
پاسخ
خوب پس،دولت احازه بدهد من هم که یک پراید هم سن خودم دارم و بخاطر شرایط،حنگی پول تندید بیمه آن را ندارم بتوانم بدون بیمه از آن استفاده کنم .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
3
پاسخ
چابکی برای اصلاح قوانین مرتبط با سرمایه دارها بسیار بالا است. برای ابلاغ یک وام ازدواج صدها مصوبه و کلی زمان برای ابلاغ نیازه !
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