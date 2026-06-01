دارندگان خودروهای گذرموقت بخوانند
سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به وضعیت خودروهای گذرموقت در کشور اظهار کرد: خودروهایی که بهصورت گذرموقت وارد کشور شدهاند و مدت زمان مجاز حضور آنها در ایران به پایان رسیده است، با توجه به شرایط موجود، تا اطلاع ثانوی با مشکل قانونی برای تردد مواجه نخواهند بود.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی افزود: در شرایط فعلی، بخشی از مالکان این خودروها به دلیل محدودیتها و شرایط ناشی از وضعیت جنگی کشور امکان بازگشت به کشور مبدأ یا خروج خودرو از مرزهای کشور را ندارند و همین موضوع برای آنها مشکلاتی ایجاد کرده است.
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: بر همین اساس و با در نظر گرفتن شرایط خاص موجود، مقرر شده است خودروهای گذرموقت که مهلت قانونی حضورشان در کشور به پایان رسیده، بهصورت استثنایی تا زمان تعیین تکلیف شرایط فعلی، مجاز به تردد باشند.
حسینی تأکید کرد: مالکان این خودروها نگران پایان مهلت مجوز تردد خود نباشند و پلیس راهور در چارچوب تصمیمات اتخاذشده، همکاری لازم را با آنان خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: پس از عادی شدن شرایط و اعلام ضوابط جدید، نحوه ادامه تردد یا خروج این خودروها از کشور اطلاعرسانی خواهد شد.