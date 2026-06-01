طرح رایگانشدن دائمی مترو و اتوبوس به کجا رسید؟
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ حجت الاسلام سیدمحمد آقامیری درباره خرین وضعیت طرح رایگان شدن دائمی تردد با مترو و اتوبوسهای بی آر تی، اظهار کرد: یک فوریت این طرح به تازگی در شورای شهر تهران به تصویب رسید و برای بررسی جزئیات به کمیسیونهای عمران و حمل و نقل و برنامه بودجه ارجاع داده شد.
وی با بیان اینکه کمیسیونهای مذکور بررسیهای خود را انجام دادند و جمع بندی خود را به رئیس شورای شهر ارائه کردند، ادامه داد: بعد از این مرحله، طرح وارد دستور جلسه میشود تا در صحن شورا جزئیات آن مطرح و به رأی گذاشته میشود.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به اینکه قاعدتا این طرح باید سه شنبه هفته جاری در دستور جلسه قرار گیرد، اظهار کرد: بعد از تصویب طرح در شورای شهر و تأیید آن در هیئت تطبیق فرمانداری، شهرداری ملزم به اجراست که فکر میکنم با توجه به آمادگی شهرداری به سرعت طرح اجرایی خواهد شد.
وی گفت: امیدواریم تغییر زیادی در جزئیات طرح رخ ندهد چراکه در طرح اصلی، ۷۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف برای تردد با مترو و اتوبوس شامل ۸۰ درصد شهروندان خواهد شد و کاهش تخفیفها ممکن است از اثرگذاری طرح بکاهد.
تماما پول متروی رایگان از طرف نردم شهر تهران و عوارض تهرانی ها تامین میشود ، این ارتباطی به بودجه دولت و بیت المال ندارد.