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طرح رایگان‌شدن دائمی مترو و اتوبوس به کجا رسید؟

عضو شورای شهر تهران آخرین وضعیت طرح رایگان شدن دائمی تردد با مترو و اتوبوس را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۲۸
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642 بازدید
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۷
طرح رایگان‌شدن دائمی مترو و اتوبوس به کجا رسید؟

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ حجت الاسلام سیدمحمد آقامیری درباره خرین وضعیت طرح رایگان شدن دائمی تردد با مترو و اتوبوس‌های بی آر تی، اظهار کرد: یک فوریت این طرح به تازگی در شورای شهر تهران به تصویب رسید و برای بررسی جزئیات به کمیسیون‌های عمران و حمل و نقل و برنامه بودجه ارجاع داده شد.

وی با بیان اینکه کمیسیون‌های مذکور بررسی‌های خود را انجام دادند و جمع بندی خود را به رئیس شورای شهر ارائه کردند، ادامه داد: بعد از این مرحله، طرح وارد دستور جلسه میشود تا در صحن شورا جزئیات آن مطرح و به رأی گذاشته میشود.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به اینکه قاعدتا این طرح باید سه شنبه هفته جاری در دستور جلسه قرار گیرد، اظهار کرد: بعد از تصویب طرح در شورای شهر و تأیید آن در هیئت تطبیق فرمانداری، شهرداری ملزم به اجراست که فکر میکنم با توجه به آمادگی شهرداری به سرعت طرح اجرایی خواهد شد.

وی گفت: امیدواریم تغییر زیادی در جزئیات طرح رخ ندهد چراکه در طرح اصلی، ۷۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف برای تردد با مترو و اتوبوس شامل ۸۰ درصد شهروندان خواهد شد و کاهش تخفیف‌ها ممکن است از اثرگذاری طرح بکاهد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
1
پاسخ
من فکر میکنم این انداختن یک پوست موز زیر پای توسعه آینده شهری هست. کجای دنیا وسایل حمل و نقل عمومی برای همه رایگان است. به کدام دلیل و توجیه. دولت با استفاده از کارتهای مشابه منزلت و ... قشر ضعیف را پشتیبانی کند ولی پوشش هزینه های عمومی از بیت المال راه توسعه شبکه حمل و نقل را در این شرایط بد اقتصادی با موانع جدی همراه خواهد ساخت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
کدام بیت المال؟
تماما پول متروی رایگان از طرف نردم شهر تهران و عوارض تهرانی ها تامین میشود ، این ارتباطی به بودجه دولت و بیت المال ندارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
1
پاسخ
امان از انتخابات شوراها !!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
3
پاسخ
اتو بوس و مترو را رایگان می کند هزینه کفن و دفن را دو برابر .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
جالب بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
0
پاسخ
3روز در هفته خوبه برای الودگی هوا یک روز درمیان تا مردم کمتر خودرو موتور در بیارن
ناشناس
|
Turkiye
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
0
پاسخ
این طرح از اساس اشتباهه در عوض اون باید رفت آمد موتورها ممنوع بشه و به منیمم برسه اونم با رعایت سفت و سخت مقررات بعلاوه اون پول باید برای توانمند کردن شهروندان بلحاظ درآمدزای استفاده بشه مثل دادن وام و تسهیلات به افراد یا ساختن خانه های با قیمت مناسب یا اجاره دادن به افراد نیازمند با هزینه مناسب والا این طرح بار مالی اضافی بر دوش مردم خواهد بود
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