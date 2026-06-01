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اخبار جنجالی در روزنامههای امروز ۱۱ خرداد
در این گزارش مروری داریم بر تیتر مهمترین روزنامه های صبح امروز 11 خردادماه. با ما باشید.
کد خبر:
۱۳۷۶۲۲۷
تاریخ انتشار:
۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۱
01 June 2026
کد خبر:
۱۳۷۶۲۲۷
|
۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۱
01 June 2026
|
1073
بازدید
1073
بازدید
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