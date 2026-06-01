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قیمت جدید اجاره‌ آپارتمان در منطقه 21 و 22 تهران

منطقه 22 تهران مملو از آپارتمان‌های بلندمرتبه است؛ میانگین سن‌بنای برج‌های این منطقه زیر 10 سال و حتی نزدیک به 7 سال است.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۲۶
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6847 بازدید

قیمت جدید اجاره‌ آپارتمان در منطقه 21 و 22 تهران

منطقه 22 تهران مملو از آپارتمان‌های بلندمرتبه است؛ میانگین سن‌بنای برج‌های این منطقه زیر 10 سال و حتی نزدیک به 7 سال است.

به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ با این حال فراوانی عرضه واحد مسکونی در این منطقه، باعث شده ارقام اجاره‌بها در آنجا نزدیک یا برابر با مناطق مجاور باشد. البته بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از سطح اجاره‌بهای منطقه۲۲ نشان می‌دهد، ضعف خدمات و دوری این منطقه از مرکز تهران بر ارقام بازار مسکن آنجا تاثیر محسوس دارد. فایل‌های اجاره در گزارش امروز نبض بازار مسکن مربوط به مناطق ۲۱ و ۲۲ است. متوسط اجاره‌بهای اعلامی موجرها در این فایل‌ها به‌صورت یک‌میلیارد تومان پول‌پیش و ۲۸میلیون تومان اجاره ماهانه است. این آپارتمان‌ها ۵سال ساخت هستند و ۱۰۰مترمربع مساحت میانگین آنهاست.

قیمت جدید اجاره‌ آپارتمان در منطقه 21 و 22 تهران

 

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