پیام کنایی بقایی به مناسبت ولادت امام هادی (ع)
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس به مناسبت ولادت امام هادی (ع) نوشت: لاتَطْلُبِ الصَّفا مِمَّنُ کَدَرْتَ علیه، و لا النُّصحَ مِمَّنْ صَرَفْتَ سُوءَ ظَنِّکَ الیه (بحارالانوار، ج۷۵، ص۳۷۰)
کد خبر: ۱۳۷۶۲۲۵| |
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به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس به مناسبت ولادت امام هادی (ع) نوشت: لاتَطْلُبِ الصَّفا مِمَّنُ کَدَرْتَ علیه، و لا النُّصحَ مِمَّنْ صَرَفْتَ سُوءَ ظَنِّکَ الیه (بحارالانوار، ج۷۵، ص۳۷۰)
از کسی که بر او خشم گرفتهای، صفا و صمیمیت مخواه، و از کسی که به او بدبین شدهای، انتظار خیرخواهی نداشته باش.
سالروز ولادت امام علی النقی الهادی (ع) مبارک باد.
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