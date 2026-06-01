پیام کنایی بقایی به مناسبت ولادت امام هادی (ع)

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس به مناسبت ولادت امام هادی (ع) نوشت: لاتَطْلُبِ الصَّفا مِمَّنُ کَدَرْتَ علیه، و لا النُّصحَ مِمَّنْ صَرَفْتَ سُوءَ ظَنِّکَ الیه (بحارالانوار، ج۷۵، ص۳۷۰)

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس به مناسبت ولادت امام هادی (ع) نوشت: لاتَطْلُبِ الصَّفا مِمَّنُ کَدَرْتَ علیه، و لا النُّصحَ مِمَّنْ صَرَفْتَ سُوءَ ظَنِّکَ الیه (بحارالانوار، ج۷۵، ص۳۷۰)

از کسی که بر او خشم گرفته‌ای، صفا و صمیمیت مخواه، و از کسی که به او بدبین شده‌ای، انتظار خیرخواهی نداشته باش.

سال‌روز ولادت امام علی النقی الهادی (ع) مبارک باد.

