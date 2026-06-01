آیا کولر آبی شما هوای خنک نمی‌دهد، بوی نامطبوع دارد یا صدای اضافی می‌دهد؟ با سرویس اصولی و به موقع، هم راندمان خنک‌کنندگی را تا چند برابر افزایش دهید و هم مصرف برق را کاهش دهید. در این مطلب قدم‌به‌قدم یاد بگیرید مثل یک حرفه‌ای کولر را سرویس کنید.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ هر سال با شروع گرما، خیلی از خانواده‌ها از کم‌بادی، بوی بد پوشال‌ها یا خاموش شدن ناگهانی کولر آبی شکایت دارند. جالب است بدانید بیش از ۸۰درصد این مشکلات با یک سرویس دوره‌ای ساده و کم‌خرج حل می‌شود، بدون نیاز به تعویض قطعه گران‌قیمت.

در این آموزش، تمام نکاتی که در سرویس حرفه‌ای کولر آبی به کار می‌رود، گام‌به‌گام و با زبانی ساده ارائه شده است. اگر دستی به آچار دارید و نیم تا یک ساعت زمان بگذارید، می‌توانید خودتان کولر را جانی دوباره ببخشید.

آموزش کامل سرویس کولر آبی

چرا سرویس کولر آبی ضروری است؟

کولر‌های آبی (تبخیری) قلب سیستم خنک‌کننده بسیاری از خانه‌ها در ایران هستند. رسوب گرفتگی پمپ، پوسیدگی پوشال‌ها، شل شدن تسمه و خشکی بلبرینگ موتور از رایج‌ترین دلایل افت عملکرد هستند. یک سرویس سالانه قبل از شروع گرما و یک سرویس سبک میان‌فصل، عمر کولر را دو برابر می‌کند.

ابزار و لوازم مورد نیاز

- آچار فرانسه و آچار پیچ گوشتی دو سو

- برس نرم (یا مسواک کهنه)

- پارچه کهنه و اسفنج

- روغن مخصوص موتور کولر (یا روغن ۲۰)

- وایتکس و جوش شیرین

- شلنگ آب

- سیم ظرفشویی (فقط برای جرم‌های سخت)

گام اول: ایمنی کامل - برق و آب را قطع کنید

قبل از هر کاری، فیوز کولر را بکشید یا کلید اصلی را خاموش کنید. سپس شیر ورودی آب به کولر را ببندید. این کار از برق‌گرفتگی و آب‌گرفتگی ناگهانی جلوگیری می‌کند. حتی اگر مطمئن هستید برق نیست، با یک فازمتر دو بار چک کنید.

گام دوم: باز کردن دریچه‌های جانبی و دسترسی به داخل

دریچه‌های اطراف کولر (معمولاً ۴ عدد) را باز کنید. پشت هر دریچه معمولاً پوشال (پوشال سلولزی یا تراشه چوب) قرار دارد. آنها را با احتیاط بیرون بکشید و کنار بگذارید. اگر پوشال‌ها خیلی کثیف یا پوسیده هستند، بعداً آنها را عوض می‌کنیم.

گام سوم: تخلیه آب کف کولر و تمیز کردن کف

در پایین کولر یک سوراخ تخلیه (درپوش) وجود دارد. آن را باز کنید تا آب کثیف و لجنی که ماه‌ها جمع شده خارج شود. سپس با اسفنج و محلول آب و وایتکس (نصف پیمانه وایتکس در ۵ لیتر آب) تمام کف کولر را بشویید.

رسوبات نمک و املاح را با سیم ظرفشویی به آرامی بتراشید. این کار منشأ بوی بد را از بین می‌برد.

گام چهارم: سرویس کامل پمپ آب

پمپ معمولاً در گوشه کف کولر نصب است.

- فیلتر پمپ: یک توری پلاستیکی دور پروانه پمپ است. آن را باز کنید و با برس تمیز کنید. گرفتگی فیلتر علت اصلی کم‌آبی و ضعیف شدن خنکی است.

- پروانه پمپ: اگر دور آن رسوب بسته، با سیم ظرفشویی تمیز کنید تا آزادانه بچرخد.

- تست پمپ (اختیاری): بعد از بستن درپوش تخلیه، شیر آب را باز کنید تا چند سانتی‌متر آب جمع شود، پمپ را در آب گذاشته و با وصل موقت برق (حتماً با احتیاط) تست کنید. آب باید با فشار از نازل‌ها خارج شود.

گام پنجم: تنظیم شناور و اتصالات ورودی آب

شناور (شبیه توپ پلاستیکی) وظیفه قطع و وصل خودکار آب را دارد.

- اهرم شناور را بالا و پایین ببرید. اگر گرفتگی یا سفتی دارد، پیچ آن را باز کرده و لوله داخلی را تمیز کنید.

- سطح آب مناسب: شناور زمانی باید آب را قطع کند که سطح آب تا زیر پمپ (حدود ۱۰ سانتی‌متر) برسد. با خم کردن اهرم این ارتفاع را تنظیم کنید.

گام ششم: تمیز کردن و تعویض پوشال‌ها (مهم‌ترین بخش)

پوشال‌ها عامل تبادل رطوبت هستند. دو نوع رایج:

- پوشال سلولزی (کاغذی): قابل شستشو با آب شیر و برس نرم. اگر پوسیده یا متلاشی شده حتماً تعویض شود.

- پوشال تراشه چوب: یک شب در آب و وایتکس (نصف لیوان وایتکس در یک تشت آب) بخیسانید، سپس آبکشی کنید. بوی گند کاملاً از بین می‌رود.

نکته مهم: پوشال‌ها را خشک نگذارید نصب کنید. مرطوب بگذارید تا زودتر عمل کند.

گام هفتم: روغن کاری بلبرینگ‌های موتور

موتور معمولاً دو جای روغن‌کاری دارد (درباره روی بدنه موتور که نوشته «Oil»).

- چند قطره روغن مخصوص (یا روغن ۲۰ ساده) در هر سوراخ بریزید. بیش از حد نریزید.

- اگر موتور صدای زوزه یا خش خش دارد، بلبرینگ‌ها تشنه روغن هستند. این کار صدا را حذف و عمر موتور را افزایش می‌دهد.

گام هشتم: بازدید تسمه و پروانه

تسمه پلیت (لاستیکی) بین موتور و پروانه نباید شل یا ترک خورده باشد.

- فشار انگشت: اگر تسمه بیش از یک سانتی‌متر پایین می‌رود، موتور را عقب ببرید و پیچ‌های پایه را سفت کنید.

- ترک‌های عمیق یعنی نیاز به تسمه نو (قیمت ناچیز).

- پروانه را با دست بچرخانید؛ نباید به بدنه بخورد. اگر خوردگی داشت، پیچ هاب را تنظیم کنید.

گام نهم: بستن مجدد و تست نهایی

- پوشال‌ها را سر جایشان برگردانید و دریچه‌ها را محکم ببندید.

- درپوش تخلیه را ببندید، شیر آب را باز کنید تا کولر پر شود (شناور قطع کند).

- برق را وصل کنید. کولر را در حالت «پمپ» (روشن پمپ بدون بادزن) بگذارید تا پوشال‌ها خیس بخورند. بعد از ۵ دقیقه، حالت «باد» را اضافه کنید.

- خروج هوا باید خنک و بدون بو باشد.

گام دهم: نکات طلایی برای بهینه‌سازی مصرف

- سایه‌بان: نصب سایه‌بان روی کولر دمای آب را ۱۰ درجه کاهش می‌دهد.

- محلول ضدجرم: هر ماه یک قاشق جوش شیرین در تشت کولر بریزید تا از رسوب جلوگیری کند.

- سرویس میان فصل: در تیرماه فقط پمپ و فیلتر را چک کنید (۲۰ دقیقه کار).

چه زمانی نیاز به تعمیرکار حرفه‌ای دارید؟

اگر بعد از این سرویس:

- موتور روشن نمی‌شود؛ احتمال خرابی خازن یا سیم پیچی

- پمپ کار می‌کند ولی آب به نازل نمی‌رسد؛ احتمال ترکیدگی لوله داخلی

- صدای تق‌تق از پروانه می‌آید؛ بلبرینگ‌های پروانه فرسوده

در این موارد با یک تعمیرکار تماس بگیرید.

جمع‌بندی

سرویس کردن کولر آبی آنقدر‌ها هم که فکر می‌کنید سخت نیست. با رعایت این ۱۰ گام و صرف کمتر از یک ساعت، هوای خانه مطبوع و قبض برق کاهش می‌یابد. یک کولر سرویس شده نه تنها خنکی بهتری دارد، بلکه دو سال بیشتر عمر می‌کند. اگر این آموزش برایتان مفید بود، آن را برای همسایه و دوستانتان هم بفرستید – شاید آنها هم مثل شما دست به کار شوند.