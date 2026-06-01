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عثمان دمبله و بانو در جشن قهرمانی پاریس
عثمان دمبله و بانو در جشن قهرمانی پاریس.
کد خبر:
۱۳۷۶۲۱۷
تاریخ انتشار:
۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۵
01 June 2026
کد خبر:
۱۳۷۶۲۱۷
|
۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۵
01 June 2026
|
8285
بازدید
8285
بازدید
|
۱
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برچسب ها
عثمان دمبله
جشن قهرمانی
پاریس
بازیکن مسلمان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۱
انتشار یافته:
۱
ناشناس
|
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
7
7
پاسخ
زحمت کشیده عینک دودی رو داده بالا ، وگرنه کلا معلوم نبود زنه یا مرده
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