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چرا پزشکیان اهل استعفا کردن نیست؟

ادعای استعفای مسعود پزشکیان، حتی پیش از آنکه نیازمند تکذیب رسمی باشد، از درون با منطق شخصیت سیاسی و رفتار عملی او ناسازگار است. پزشکیان از آغاز نشان داده نه در پی قهرمان‌سازی از خود است، نه سیاست را میدان نمایش فردی می‌فهمد.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۱۵
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7135 بازدید
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۲۹
چرا پزشکیان اهل استعفا کردن نیست؟

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اطلاعات؛مهم‌ترین ویژگی او این است که در لحظه تعارض میان منفعت شخصی، مصلحت قدرت و نفع مردم، خود را محور تصمیم قرار نمی‌دهد. از همین‌رو، نسبت دادن کناره‌گیری، فرار از مسئولیت یا معامله سیاسی با موقعیت ملی کشور، با شناخته‌شده‌ترین وجه شخصیت او همخوانی ندارد.

در جنگ نیز همین منطق دیده شد. پزشکیان نه با زبان هیجان‌زده و قهرمانانه سخن گفت، نه ترسید، نه میدان را رها کرد و نه تلاش کرد خود را مرکز روایت پیروزی یا مقاومت قرار دهد. او در میانه فشار، تهدید، جنگ روانی و اضطراب عمومی، نقش خود را در استمرار اداره کشور، حفظ آرامش اجتماعی، پشتیبانی از مردم و جلوگیری از شکاف درونی تعریف کرد. این دقیقاً همان الگویی است که از یک سیاستمدار غیرنمایشی و مسئول انتظار می‌رود: حضور بدون هیاهو، ایستادگی بدون خودستایی، و تصمیم‌گیری با نگاه به مردم.

امروز نیز کشور هنوز در فضای پساجنگیِ ملتهب قرار دارد؛ چهل روز پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، جامعه بیش از هر زمان دیگر به ثبات، اعتماد، انسجام و تداوم مدیریت نیاز دارد. پزشکیان اگر اهل ترک میدان بود، در روزهای سخت جنگ می‌توانست خود را کنار بکشد؛ اما دقیقاً در همان روزها نشان داد که مسئولیت را در دشوارترین لحظه‌ها معنا می‌کند.

بنابراین این ادعا بیش از آنکه یک خبر باشد، نوعی توهم تحلیلی درباره شخصیت پزشکیان و وضعیت کشور است. کسی که نمی‌خواهد قهرمان باشد، الزاماً میدان را ترک نمی‌کند؛ بلکه بی‌صدا، بی‌ادعا و مسئولانه می‌ماند. پزشکیان در این نقطه نه به استعفا فکر می‌کند، نه به نمایش قدرت فردی؛ مسئله اصلی او، چنان‌که بارها نشان داده، عبور کشور از بحران با کمترین آسیب به مردم و بیشترین انسجام ملی است و ایران و ایرانیان هم به او اعتماد دارند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۲۹
سعید نوروزی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
20
36
پاسخ
چون بنده خدا میداند بود و نبودش فرقی ندارد. هم ایشان هم آقای عارف معاون اول ایشان بدرد این کار نمیخورند. افراد خوبی هستند ولی مدیر نیستند. اگر آقای پزشکیان رییس جمهور نبود مطمئناً جنگ نمیشد...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
12
43
پاسخ
پزشکیان کلا چیزی رو درک نمیکنه. مثل ربات فقط برنامه ریزی شده رفاه زدایی کنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
جلیلی باید میبود تا الان همه چیتون نرمال بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
فقط میناله..والا اون که همه بلدن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
پزشکیان و رفاه زدایی ؟ یکی رو معرفی کن رفاه بیاره براتون ؟فقط یکی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
یکی که فقط حرفش میتوانیم باشه خیلی از مشکلات حل میشه ، همین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
28
پاسخ
همه اينها كه گفتيدكار يك يا دوجمله تكذيبيه از خودشو نميكنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
استعفا نمیده چون اساسا وفای به قول در مسئولین ما جایگاهی نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
4
45
پاسخ
البته در طی ۲ ساله گذشته تجربه نشون داده که اصولا بود و نبود ایشان تاثیری در سیاست داخلی و خارجی هم ندارد.
ناشناس
|
Germany
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
4
47
پاسخ
چرا پزشکیان اهل استعفا کردن نیست؟

چون اجازه نمیدن استعفا بده

وگرنه این بیچاره خیلی وقت پیش رفته بود !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
چون شجاعت نداره !!!!
دنا اورمزد
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
38
پاسخ
اتفاقا هر وقت مسئولی نتوانست باید استعفا دهد تا حقوق ملت پایمال نشود.

ماندن در مسئولیت وقتی که فاقد کارآمدی باشد ظلم به مردم است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
26
پاسخ
چون در سیستم ما همه به زعم خودشون دارن خوب کار میکنن و دلیلی برای استعفا نمی بینن از بزرگ تا کوچک
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
خوب چیه عالی کار می کنند
ما بهترین آتش نشانی بهترین بانکداری بهترین آموزش پرورش دنیا را داریم بهترین شهردار یادم رفت
کسی که الان سرکار از همه مثلا شهردارها بهتر هست
آمار میگه!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
23
پاسخ
فدرت شیرین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
15
پاسخ
حقوقهایمان را همتراز حقوقهایتان و متناسب با تورم کنید .......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
6
35
پاسخ
استعفا شجاعت می خواد که امثال پزشکیان بویی ازش نبردن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
برای چه استعفا بدهد؟ ایشان همواره در سمت خود واختیارات ریاست جمهوری در حال تلاش و پیگیری مستمر می باشند خداوند کمک حال او باشد . آمین
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