کویت از رهگیری حملات موشکی و پهپادی خبر داد
همزمان با تشدید تنشهای منطقهای، ارتش کویت اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۱۳| |
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ارتش کویت بامداد دوشنبه اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری و مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در بیانیه ارتش کویت آمده است که نیروهای پدافندی بهطور فعال در حال مقابله با تهدیدات هوایی بوده و عملیات رهگیری اهداف مهاجم ادامه دارد.
در این بیانیه تأکید شده است که در صورت شنیده شدن صدای انفجار، این صداها ناشی از عملکرد سامانههای پدافند هوایی و رهگیری اهداف متخاصم خواهد بود.
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کویت ؟! یارو آمریکایی اونجا همه کاره است خواسته به حالی هم به کویت بدهد . تو هم بازی . مثلاً
خوبه
موشک های رهگیرشون باید خالی بشن
موشک های رهگیرشون باید خالی بشن
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
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