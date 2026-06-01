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کویت از رهگیری حملات موشکی و پهپادی خبر داد

همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای، ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۱۳
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3664 بازدید
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۶
کویت از رهگیری حملات موشکی و پهپادی خبر داد

ارتش کویت بامداد دوشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری و مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در بیانیه ارتش کویت آمده است که نیروهای پدافندی به‌طور فعال در حال مقابله با تهدیدات هوایی بوده و عملیات رهگیری اهداف مهاجم ادامه دارد.

در این بیانیه تأکید شده است که در صورت شنیده شدن صدای انفجار، این صداها ناشی از عملکرد سامانه‌های پدافند هوایی و رهگیری اهداف متخاصم خواهد بود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
4
پاسخ
کویت ؟! یارو آمریکایی اونجا همه کاره است خواسته به حالی هم به کویت بدهد . تو هم بازی . مثلاً
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
6
پاسخ
کویت غلط اضافی می کند شیخک های یک زنجیری آمریکا ..
خ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
7
پاسخ
اره رهگیری شده اینهمه موشکک
تو که راست میگی
شاهرخ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
5
پاسخ
خوبه
موشک های رهگیرشون باید خالی بشن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
مطمئن باش اصابت کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
7
پاسخ
باشه. تو راست می گی و ما هم باور کردیم
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