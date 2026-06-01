کویت از رهگیری حملات موشکی و پهپادی خبر داد

همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای، ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند.

ارتش کویت بامداد دوشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری و مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در بیانیه ارتش کویت آمده است که نیروهای پدافندی به‌طور فعال در حال مقابله با تهدیدات هوایی بوده و عملیات رهگیری اهداف مهاجم ادامه دارد.

در این بیانیه تأکید شده است که در صورت شنیده شدن صدای انفجار، این صداها ناشی از عملکرد سامانه‌های پدافند هوایی و رهگیری اهداف متخاصم خواهد بود.