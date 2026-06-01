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واژگونی اتوبوس مسافربری در جاده زاهدان ـ بم

جانشین اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: این حادثه در شب جاری (۱۰ خردادماه) رخ داد که منجر به مصدومیت ۲۶ نفر شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۱۰
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واژگونی اتوبوس مسافربری در جاده زاهدان ـ بم

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، حسن شه‌بخش بیان کرد: حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در ساعت ۲۰ شب جاری رخ داد که بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: ۲۲ نفر از مصدومان توسط اتوبوس‌آمبولانس به زاهدان منتقل شده و ۴ نفر دیگر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند و از انتقال به بیمارستان خودداری کردند.

واژگونی اتوبوس مسافربری در جاده زاهدان ـ بم

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تصادف واژگونی اتوبوس مسافری زاهدان بم حوادث جاده ای
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
محسن
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
2
پاسخ
یه بار بین بم و کرمان یه اتوبوس رو دنبال کردم 160 تا می رفت ! نتیجه می شه همین........
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