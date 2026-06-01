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معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفتگو با تابناک؛

جهش دلار «اورشوت» بود/ با توافق ایران و آمریکا، ارزهای خانگی روانه بازار می‌شود؟

سیدعلی معتقد است به دلیل جهش‌های سنگین دلار در سال‌های اخیر، اکنون فضا برای کاهش نرخ وجود دارد، اما رسیدن به نقطه پایدار مستلزم مدیریت متغیر‌های کلان است.
کد خبر: ۱۳۷۶۰۷۸
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8358 بازدید
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۳۱

جهش دلار «اورشوت» بود/ با توافق ایران و آمریکا، ارزهای خانگی روانه بازار می‌شود؟

بازار ارز در هفته‌های اخیر، واکنشی مستقیم و حساس به اخبار حوزه دیپلماسی نشان داده است. با تقویت گمانه‌زنی‌ها پیرامون توافق احتمالی میان ایران و آمریکا و انتشار اخباری مبنی بر آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در کشورهایی نظیر قطر، روند بازار به سمت کاهش نوسان و نزول قیمت‌ها متمایل شده است؛ تا جایی که در برخی بازه‌های زمانی، نرخ دلار به کانال کمتر از ۱۷۰ هزار تومان نیز ورود کرد. با این حال، پرسش اصلی این است که تزریق این منابع تا چه حد می‌تواند ضامن ثبات بلندمدت باشد؟

«سید کمال سیدعلی»، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، در گفتگو با تابناک به واکاوی الزامات مدیریت بازار در دوره پساتوافق پرداخت.

ضرورت تعادل میان نرخ ارز و مشوق‌های صادراتی

سیدعلی در گفتگو با تابناک با اشاره به اینکه کاهش نرخ ارز فی‌نفسه اقدام مثبتی برای تسهیل واردات است، تأکید کرد: «نباید از یاد برد که نرخ ارز باید با واقعیت‌های تورمی همخوانی داشته باشد تا صادرکننده انگیزه خود را از دست ندهد. اگر تورم بالا باشد و نرخ ارز به صورت دستوری پایین نگه داشته شود، صادرات غیرنفتی آسیب جدی خواهد دید؛ لذا نرخ تعادلی باید به گونه‌ای تعیین شود که هم‌زمان مشوق صادرات نیز باشد.»

ضرورت «مدیریت ریسک» توسط دولت

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به جهش‌های ارزی سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵، معتقد است بازار دچار نوعی «Overshoot» یا پرش بیش از حد شده بود. وی در این باره می‌گوید: «به دلیل جهش‌های سنگین سال‌های اخیر، اکنون فضا برای کاهش نرخ وجود دارد، اما رسیدن به نقطه پایدار مستلزم مدیریت متغیرهای کلان است. کاهش ریسک‌های سیاسی و رعایت الزامات بین‌المللی، کلید ثبات بلندمدت است.»

وی افزود: «ما باید با تابوهای مدیریتی مقابله کنیم. موضوعاتی نظیر FATF سال‌هاست که معطل مانده‌اند، در حالی که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش تشنگی ارزی کشور، پیوستن به استانداردهای بین‌المللی و بهبود روابط بانکی یک ضرورت انکارناپذیر است.»

انضباط مالی؛ پیش‌شرط بهره‌مندی از منابع بلوکه شده

سیدعلی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه اثرگذاری منابع آزاد شده بر بازار، هشدار داد که این منابع نباید صرف هزینه‌های جاری یا واردات کالاهای غیرضروری شود. او تأکید کرد: «منابع ارزی جدید باید در چارچوب یک برنامه کلان اقتصادی و با نظارت دقیق نهادهای حاکمیتی مدیریت شود. اولویت اصلی باید رفع ناترازی‌ها در بخش انرژی (برق، گاز و بنزین)، نوسازی زیرساخت‌ها و حمایت از واحدهای تولیدی باشد تا منجر به اشتغال‌زایی و کنترل تورم گردد.»

جهش دلار «اورشوت» بود/ با توافق ایران و آمریکا، ارزهای خانگی روانه بازار می‌شود؟

پیش بینی رفتار بازار و خروج ارزهای خانگی

این کارشناس ارشد بانکی معتقد است با جدی شدن توافق، انتظارات تورمی فروکش کرده و دارندگان ارز و طلا که به قصد سرمایه‌گذاری وارد این بازار شده بودند، به فروشنده تبدیل می‌شوند. وی توصیه کرد: «دولت و بانک مرکزی نباید صرفاً نظاره‌گر باشند، بلکه باید با برنامه‌ریزی دقیق، این منابع خردِ تزریق شده به بازار را به سمت اهداف مولد هدایت کنند تا از رکود اقتصادی جلوگیری شود.»

رابطه دوسویه تورم و ارز؛ پیش‌بینی آینده نرخ دلار

سیدعلی در پایان با تأکید بر اینکه روند نرخ ارز را با شرط رونق تولید، «کاهشی» پیش‌بینی می‌کند، به ریشه‌های تورم اشاره کرد و گفت: «برخلاف باور عمومی که نرخ ارز را عامل اصلی تورم می‌دانند، این رشد تورم و نقدینگی است که نرخ ارز را به بالا هل می‌دهد. طی ۵ سال اخیر، نرخ ارز حدود ۶۰۰ درصد رشد داشته که تقریباً هم‌گام با نرخ تورم بوده است. بنابراین تا زمانی که معضل کسری بودجه و نقدینگی حل نشود، نمی‌توان انتظار داشت نرخ ارز در بلندمدت ثابت بماند. اما در صورت کاهش انتظارات تورمی پس از توافق، ماندگاری دلار در کانال‌های پایین کاملاً محتمل و در دسترس است.»

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۳۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
72
پاسخ
کی تو این 50 سال تورم تک رقمی بوده ( غیر از یک دوره روحانی) که توقع دارید مردم ارز و طلای خانگی شون رو بفروشن؟ یک سری کارشناس و وزیر و ... فقط شعار میدن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
همون دوره روحانی هم نبود
اون فنر بود


دوره اول احمدی نژاد
و دوره اول خاتمی خوب بود

اگه سنت قد بده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
دوره اول احمدی نژاد متاثر از دوره دوم خاتمی بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
62
پاسخ
چند سالی هست که سالی دو سه بار دلار اورشوت! میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
3
41
پاسخ
2 دلیل برای کاهش قیمت دلار وجود دارد. 1- دلالهای ساکن امارت فعال نیستند 2- واردات نیست، بنابراین قیمت دلار کاهش یافته است. به محض باز شدن مسیر واردات، قیمت به شدت بالا خواهد رفت.
پاسخ ها
ASad
| United Arab Emirates |
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
هیچگاه دولت از این درآند مردمی چشم پوشی نخواهد کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
3
49
پاسخ
نمیدونم چطور به این نتیجه رسیدی . کسری بودجه از قبل داشتیم جنگ هم هزینه داشت محاصره هم راه صادرات را بسته . حالا قراره دلار ارزان بشه ؟ اگر میبینید دلارهای خانگی تا حدودی وارد بازار شده بخاطر فشار اقتصادی است که داریم حقوق ها کفاف نمیده مردمی که شاید توانسته بودند قبلا مقداری دلار برای پس انداز داشته باشند الان میفروشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
37
9
پاسخ
توقع توافق از سوی آمریکای جبار و زورگو، نهایت سادگی است.
ان شاءالله با نابودی ایالات متحده آمریکا دلار خاصیتش را در دنیا از دست می دهد و این خیلی دور نیست. اما نه با توافق از سوی آمریکای بد عهد.
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ولی متاسفانه طی دهه های گذشته این ریال بوده که پیوسته و عمبا خاصیت خود را از دست داده است .
محسن
| Belgium |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
رویای دوست داشتنی بود.؟
بیژن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
26
پاسخ
ایشان در دروه خودشان کار مثبتی در رابطه با افزایش قیمت دلار انجام داده ؟ من که بعید میدانم . پس به گفته ها و نظرات ایشان نمی شود اتکا کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
35
پاسخ
وایسا تا توافق بشه و آمریکا تحریم هاتون رو برداره؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
حتما اون ده ..بیست هزار دلاری که گذاشتی کنار میشه هر دلار یک میلیون تومن ...
حسن پور کرمان پوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
20
7
پاسخ
تنها راه اینه که قیمت بنزین واقعی به لیتری حداقل 100 هزار تومن برسه. چون الان برای واردات بنزین مفت 3 هزار تومنی، سالانه میلیاردها دلار از کشور خارج میشه و دست دولت برای تامین ارز خالی شده و دلار روز به روز بالاتر میره
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
خوب است . ولی قبل ازآن باید حقوق من معلم را هم به ماهی ۱۰ هزار یورو برساند . ننی،شود قیمت بنزین به نرخ آلمان باشد و حقوق کارگر و معلم با ترخ گینه بیسائو به آن ها داده شود ‌
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
حالا آلمان هم نشد اشکالی نداره در حد پاکستان هم راضی باشیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
دلسوز قیمت سوخت مفت نباش قیمت ها رو باید با درآمد مردم سنجید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
22
4
پاسخ
799میلیارد دلار در پستوها، گاوصندوق ها، زیر بالش ها و.... برای روز مبادا خلق الله کنار گذاشتن. قیمت واقعی دلار به 225000 ریال کاهش می یابد.
پاسخ ها
ساسان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
استاد چقدر هم عداد رو دقیق برآورد کرده ، گردش میکردی که یادمون بمونه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
آدام اسمیت کی بودی تووووو
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
چقدر خوب، پس من میتونم ماشین چینیم رو بفروشم و تو منهتن خونه بخرم!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
5
8
پاسخ
فرار سرمایه با کاهش قیمت دلار خیلی زیاد می شود چون صاحب دارایی های کلان به این نتیجه رسیده اند که سرمایه را در بدهند. حتی با توافق ماهیت اختلاف غرب و ایران کمرنگ که نمی شه هیچ پر رنگ هم می شود. اصلا دلگرمی در خصوص دلار که مردم را سرخورده خواهد کرد ندهید. کاهش قیمت دلار دستاورد ماندگار نیست. اصل اختلافات غرب با ایران پابرجا خواهد ماند مخصوصا که حالا زخم خورده هم هستند. با اعراب بزودی دادشی نمی شویم. بر عکس دلار رو خطه مگر اینکه حاکمیت بخواهد دست کنه تو جیب مردم و دلار پراکنی بکنه که مقطعی است و باعث فرار زودتر سرمایه ها می شود. چرا صلح نميشود چون سناریوی پوست کن پس از تحریم در تدوینه و اونی که راضی شون کنه در نیومده. همین حالا دارند روی سناریو های پس از توافق به جدیت کار می کنند به سناریوی مناسب فشار پس از صلح نظامی و هسته برسند حتی با آزاد سازی پول‌های بلوکه شده توافق انجام می شود. تعادل در فرایند سود بانکی و چاپ پول بی پشتوانه برای بازسازی و توسعه و مواد اولیه و هزینه تولید است که برای آسایش مردم اهمیت دارد مگر دلار ۱۸۰۰۰ تومانی نشد ۱۰۰۰۰ تومان خوب چی شد باعث بی اعتمادی بیشتر مردم! بعدش چی شد! بگذارید دلار در ریل خودش پیش بره نه بورس را چاق کنید که بادش برود و نه قیمت دلار را برای خوش نمایشی. بتدريج قیمت کالا و خدمت را در شیب مناسب قرار دهید. همین
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