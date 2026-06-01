عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به درخواست ترامپ برای اعمال تغییرات در پیش‌نویس تفاهم ایران و آمریکا، تأکید کرد که تهران سیاست‌های خود را بر اساس تصمیمات لحظه‌ای رئیس‌جمهور آمریکا تنظیم نمی‌کند و جمهوری اسلامی فریب بازی‌های چندلایه واشنگتن را نخواهد خورد.

در حالی که گزارش‌هایی از درخواست دونالد ترامپ برای اعمال تغییرات جدید در پیش‌نویس تفاهم میان ایران و آمریکا منتشر شده است، از جمله موضوع مدیریت اورانیوم غنی‌شده، تنگه هرمز و منابع بلوکه‌شده ایران، فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت‌وگو با تابناک از آخرین وضعیت این مذاکرات و نقش کشورهای میانجی در روند رایزنی‌ها سخن گفت.

فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک درباره تغییرات مدنظر ترامپ در پیش‌نویس تفاهم میان ایران و آمریکا اظهار کرد: ما هیچ‌گاه سیاست‌های خود را بر اساس تصمیمات لحظه‌ای ترامپ تنظیم نمی‌کنیم و این موضوع را حتی به طرف‌های میانجی نیز اعلام کرده‌ایم.

پاکستانی‌ها هم به ضرورت اخذ تضمین پی برده‌اند

وی افزود: آخرین بار نیز زمانی که فرمانده ارتش پاکستان در تهران حضور داشت، این موضوع در مذاکرات مطرح شد. حتی طرف پاکستانی نیز به این جمع‌بندی رسیده که اگر قرار است توافقی اصولی و منطقی شکل بگیرد، حتماً باید شورای امنیت سازمان ملل و مجامع بین‌المللی نسبت به ارائه تضمین‌های لازم اقدام کنند.

آزادسازی منابع ایران فرافکنی نیست؛ جزو توافقات اولیه بوده است

مالکی درباره ادعای مطرح‌شده پیرامون نگرانی ترامپ از آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران گفت: این موضوع بیشتر نوعی فرافکنی است. بر اساس توافقات انجام‌شده، بخشی از منابع ایران در قطر قرار دارد و در سفر آقایان قالیباف و عراقچی به قطر نیز این مسئله مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: حتی در ابتدای اجرای توافق نیز مقرر شده بود که ۵۰ درصد منابع بلوکه‌شده ایران آزاد شود. این موضوع از سوی طرف‌های میانجی پذیرفته شده و بر اساس پذیرش ترامپ نیز مورد موافقت قرار گرفته است.

ایران فریب بازی‌های ترامپ را نمی‌خورد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: ما کاملاً مراقب هستیم که جمهوری اسلامی ایران گرفتار بازی‌های چندلایه و فریبکارانه ترامپ نشود. اشتباه ترامپ در این است که تصور می‌کند همچنان می‌تواند با روش‌های گذشته عمل کند.

شاید در مقاطعی از جنگ و یا در مراحل ابتدایی برخی تحولات توانسته باشند از فریبکاری بهره ببرند، اما امروز ایران دست آمریکا را خوانده است؛ چه در میدان نظامی و چه در عرصه مذاکره.

وی افزود: شاید در مقاطعی از جنگ و یا در مراحل ابتدایی برخی تحولات توانسته باشند از فریبکاری بهره ببرند، اما امروز ایران دست آمریکا را خوانده است؛ چه در میدان نظامی و چه در عرصه مذاکره.

مالکی خاطرنشان کرد: هر موضع‌گیری، توییت یا اقدامی که از سوی ترامپ صورت می‌گیرد، از سوی تیم مذاکره‌کننده و همچنین مجموعه‌های نظامی کشور به‌دقت تحلیل می‌شود و همین مسئله باعث شده بسیاری از این فریبکاری‌ها نتیجه معکوس برای آمریکایی‌ها داشته باشد.

حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تضعیف نشده است

وی درباره موضوع تنگه هرمز نیز گفت: بر اساس آخرین گفت‌وگوهایی که میان طرف‌های میانجی و هیئت مذاکره‌کننده ایران انجام شده، موضوعاتی درباره تنگه هرمز مورد پذیرش قرار گرفته است.

مالکی تأکید کرد: با این حال، ماهیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز به هیچ عنوان کمرنگ نشده است. تا زمانی که محاصره و محدودیت‌های ایجادشده از سوی آمریکا برطرف نشود، سیاست‌های ایران در این حوزه نیز پابرجا خواهد ماند.

وی افزود: حتی در صورت نهایی شدن توافق نیز قرار است آمریکایی‌ها در موضوع تنگه هرمز عقب‌نشینی‌هایی داشته باشند.

بخش عمده تفاهم مورد توافق قرار گرفته، اما هنوز نهایی نشده است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره آخرین وضعیت یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا اظهار کرد: هنوز درباره برخی موضوعات بحث و گفت‌وگو وجود دارد، اما بخش عمده این تفاهم مورد توافق قرار گرفته است.

وی در پایان گفت: با این حال هنوز نمی‌توان گفت که تفاهم به مرحله امضا رسیده است. برخی موارد نیازمند بررسی‌های بیشتر است و قرار شده طرف‌های میانجی پس از رایزنی با طرف آمریکایی و قطعی شدن موضوعات، نتیجه نهایی را به ایران اعلام کنند.