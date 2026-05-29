اظهارات پوتین درباره سقوط پهپاد در رومانی

«ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه روز جمعه در کنفرانسی خبری با ابراز رضایت نسبت به نتایج مذاکرات با قزاقستان، بر حفظ روابط نزدیک با این کشور تاکید کرد.
اظهارات پوتین درباره سقوط پهپاد در رومانی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پوتین در نشستی خبری پس از سفر به قزاقستان اظهار داشت: «ما از این نتایج خرسندیم، زیرا به‌نوعی جمع‌بندی آنچه به دست آمده را انجام داده‌ایم.»

رئیس‌جمهور روسیه افزود حفظ روابط نزدیک میان روسیه و قزاقستان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا سطح مهمی از اعتماد میان دو کشور ایجاد می‌کند.

وی همچنین گفت: «ما با قزاقستان رکورد تجاری داریم که از ۲۰ میلیارد دلار فراتر رفته و روند رشد خوبی را نشان می‌دهد.»

رئیس‌جمهور روسیه همچنین با اشاره به برنامه‌ها برای احداث نیروگاه هسته‌ای در قزاقستان گفت: «ما فقط چیزی را با وام نمی‌سازیم. ما در حال ایجاد یک صنعت هستیم. آموزش متخصصان را آغاز می‌کنیم و نیروهای محلی را برای همکاری مشترک جذب می‌کنیم.»

پوتین درباره عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز گفت: «گفت‌وگوها درباره عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا فقط می‌تواند صادقانه و شفاف باشد.»

وی افزود هرگونه تصمیم اقتصادی ایروان برای نزدیک‌تر شدن به اتحادیه اروپا، به روابط انسانی میان روسیه و ارمنستان آسیب نخواهد زد.

پوتین تاکید کرد مردم روسیه و ارمنستان قرن‌هاست با پیوندهای دوستی و روابط ویژه به یکدیگر متصل هستند و هر چیزی که برای مردم ارمنستان خوب باشد، برای روسیه نیز قابل قبول است.

در عین حال پوتین به پرسشی در رابطه با اتهامات اخیر رومانی پاسخ داد. وزارت دفاع رومانی اعلام کرده بود که یک پهپاد به سقف ساختمانی در شهر گالاتسی برخورد کرده و دو نفر زخمی شده‌اند. مقام‌های رومانی بدون ارائه مدرک، روسیه را مسئول این حادثه دانستند.

رئیس‌جمهور روسیه در این رابطه به خبرنگاران گفت: «همین الان به من اطلاع دادند... شاید عجیب به نظر برسد اما درست پیش از ورود به این سالن فهمیدم که اتفاقی مربوط به چیزی که ظاهرا پهپاد ما بوده، رخ داده است.»

وی افزود: «ما می‌دانیم که پهپادهای اوکراینی به فنلاند، لهستان و برخی کشورهای حوزه بالتیک نیز وارد شده‌اند. واکنش اولیه دقیقا مانند همین ماجرای رومانی بود: ببینید، روس‌ها آمدند، روس‌ها حمله می‌کنند اما کمی بعد مشخص شد که این پهپادها هیچ ارتباطی با هواگردهای روسی نداشته و منشا اوکراینی داشته‌اند.»

پوتین همچنین گفت اگر روسیه اطلاعات عینی درباره پهپادی که در رومانی سقوط کرده دریافت کند، تحقیقاتی بی‌طرفانه انجام داده و ارزیابی مناسبی ارائه خواهد کرد.

وی در ادامه گفت روسیه بقایای پهپادهایی را که دسامبر گذشته به یکی از اقامتگاه‌های رئیس‌جمهور روسیه حمله کرده بودند، برای بررسی در اختیار ایالات متحده قرار داده است.

رئیس جمهور روسیه گفت: «در مقطعی، ما اطلاعات و بقایای پهپادهایی را که تلاش کرده بودند به یکی از اقامتگاه‌های رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه حمله کنند، به نمایندگان دولت آمریکا تحویل دادیم تا آن‌ها را بررسی کنند.»

