ادعای وال استریت ژورنال از حملات مخفیانه امارات به ایران

روزنامه «وال استریت ژورنال» به نقل از منابع مطلع مدعی شد که امارات متحده عربی در جریان جنگ ایران و حتی پس از اعلام آتش‌بس در ماه آوریل، ده‌ها حمله هوایی مخفیانه علیه ایران انجام داده است.
به گزارش تابناک، روزنامه «وال استریت ژورنال» به نقل از منابع مطلع مدعی شد که امارات متحده عربی در جریان جنگ ایران و حتی پس از اعلام آتش‌بس در ماه آوریل، ده‌ها حمله هوایی مخفیانه علیه ایران انجام داده است.

به نوشته «تایمز اسرائیل»، پیش‌تر گزارش‌هایی درباره مشارکت امارات در تهاجم‌ها علیه ایران منتشر شده بود اما گزارش وال‌استریت ژورنال نشان می‌دهد نقش امارات بسیار گسترده‌تر از چیزی بوده که قبلا تصور می‌شد.

به گفته منابع مطلع، آمریکا و اسرائیل اطلاعات لازم برای این حملات را در اختیار امارات قرار داده بودند.

این روزنامه مدعی شده که اهداف حملات شامل جزایر قشم و ابوموسی، بندرعباس، پالایشگاه نفت لاوان و مجتمع پتروشیمی عسلویه بوده است.

ایران آمریکا جنگ آتش بس امارات حمله هوایی بندر عباس قشم عسلویه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
1
9
پاسخ
بن زائد حالا حالا باید تاوان بدهد.
Ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
0
6
پاسخ
کشورهای عربی همه صددرصد باسلاحهای آمریکائی ایران راکوبیدن چون ارباب ها پیش شان بود.حتی مالی هم آمریکا گرفته وباز خواهدگرفت.
