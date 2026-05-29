ادعای وال استریت ژورنال از حملات مخفیانه امارات به ایران

به گزارش تابناک، روزنامه «وال استریت ژورنال» به نقل از منابع مطلع مدعی شد که امارات متحده عربی در جریان جنگ ایران و حتی پس از اعلام آتش‌بس در ماه آوریل، ده‌ها حمله هوایی مخفیانه علیه ایران انجام داده است.

به نوشته «تایمز اسرائیل»، پیش‌تر گزارش‌هایی درباره مشارکت امارات در تهاجم‌ها علیه ایران منتشر شده بود اما گزارش وال‌استریت ژورنال نشان می‌دهد نقش امارات بسیار گسترده‌تر از چیزی بوده که قبلا تصور می‌شد.

به گفته منابع مطلع، آمریکا و اسرائیل اطلاعات لازم برای این حملات را در اختیار امارات قرار داده بودند.

این روزنامه مدعی شده که اهداف حملات شامل جزایر قشم و ابوموسی، بندرعباس، پالایشگاه نفت لاوان و مجتمع پتروشیمی عسلویه بوده است.