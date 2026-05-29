متن ترامپ پیششرط ایران قبل از مذاکرات هستهای است
به گزارش تابناک، ترامپ مدعی توافق با ایران درباره اورانیوم شد؛ محاصره دریایی از همین حالا برداشته خواهد شدترامپ مدعی توافق با ایران درباره اورانیوم شد؛ محاصره دریایی از همین حالا برداشته خواهد شد.
علی هاشم خبرنگار الجزیره اعلام کرد: یک منبع مطلع به من گفت که پست دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» درباره لغو محاصره بنادر ایران، در واقع اولین شرط پیش از برداشتن گامهای بعدی در مسیر تفاهم بوده است.
به گفته این منبع، طرف ایرانی بر اعلام رسمی و عمومی این موضوع در وهله نخست پافشاری کرده است. به نظر میرسد ترامپ این موضوع را امری فرعی قلمداد کرده، در حالی که تهران آن را گامی کلیدی برای ایجاد اعتماد پیش از ورود به پروندههای حساستر میبیند.
تا کنون، هیچ بحث مستقیمی درباره خود پرونده هستهای صورت نگرفته است. انتظار میرود این فرآیند به تدریج و از طریق یک یادداشت تفاهم (MOU) پیش برود، به گونهای که هر گامی با یک اقدام متقابل همراه باشد.
همین منابع میگویند انتظار میرود اعلام آتشبس بین حزبالله و اسرائیل نیز به عنوان بخشی از چارچوب گستردهتری که در حال شکلگیری است، انجام شود.